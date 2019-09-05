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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye'nin beşinci görkemli kalesi: Boyabat Kalesi
Seyahat
İHA
05.09.2019 - 11:14, Son Güncelleme:

Türkiye'nin beşinci görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

Sinop'un Boyabat ilçesinde bulunan Türkiye'nin beşinci görkemli kalesi Boyabat Kalesi, bütün ihtişamıyla dimdik ayakta duruyor. Gerek tatilcilerin, gerek Sinoplu vatandaşların uğrak yerlerinin başında gelen Boyabat Kalesi, güzelliğiyle görenleri hayran bırakıyor.

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Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Sinop’un Boyabat ilçesi köklü bir tarihe sahip bir şehirdir. Tarihiyle, kültürüyle, bağrında barındırdığı medeniyetleriyle Boyabat bir tarih ve kültür şehridir. Nasıl ki insanın bir kimliği varsa şehirlerin de bir kimliği vardır. İnsanın kimliği kendi geçmişini belgeler. Şehirlerin de kimliği kendi geçmişlerini belirler.

Biz de bu anlamda kimliğimizi belirleyen en büyük değer Boyabat Kalesi'dir. Çünkü bizi biz yapan değerlerden bir tanesi kaledir. Kültür Bakanlığımız tarafından da Türkiye’nin 5. görkemli kalesi seçildi. Kalemize baktığımız zaman normalde kaya parçasından ibaret. Ama burada bir tarih var. Burada yaşayan medeniyetler var. Bunun yanında hikayeleri var. Kırkkızlar hikayesi çok önemli bir hikaye. İnşallah Boyabat’ın turizm geleceğinde de önemli yeri olacak hikaye. Kalemize değer katacak bütün etkinlikleri bundan sonra yapmaya devam edeceğiz” dedi. 

Türkiyenin beşinci görkemli kalesi: Boyabat Kalesi



Sinop Müze Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Boyabat ilçesinin bulunduğu Gökırmak Vadisi'nde karşılıklı sarp iki kayalık tepeden biri üzerinde kurulan kale, kayaların doğal yapısına uygun şekilde inşa edilmiş. Kaleye giriş güneydoğu köşesinden büyük yuvarlak kulenin yanındaki küçük bir kapıdan sağlanıyor. Geç Roma, Erken Bizans dönemine ait buluntuların da sergilendiği yapı, bugünkü haliyle Osmanlı Kalesi özelliği gösteriyor. Bu durum kalenin Geç Roma döneminden Osmanlı dönemine kadar kullanıldığını ortaya koyuyor.

Türkiyenin beşinci görkemli kalesi: Boyabat Kalesi


Bugünkü durumu ile kale sur ve burçları, yapım malzemesi ile Osmanlı kalesi olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Ancak kalenin temellerinin daha önceden atıldığı belirtiliyor. Eski kalenin temelleri M.Ö. 6. yüzyılın başlarında Paflagonyalılar zamanında atıldı. Kalenin eski temellerinde, kale iç duvarlarının bir kısmında Roma ve Bizans eserlerine rastlanırken, yeni kalenin bugünkü halinin Osmanoğulları zamanında yaptırıldığı kesin. Ancak kalede kitabeye rastlanılmaması yüzünden yapılış tarihi bilinmiyor. 

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