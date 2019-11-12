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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı: Edirne!
Seyahat
12.11.2019 - 17:37, Son Güncelleme:

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı: Edirne!

Havalar hâlihazırda güzelken hafta sonu bir yerlere kaçmak için hala vakit var. Alışveriş merkezlerinin kalabalığında dolaşmak ve x-ray kuyruklarında beklemektense günübirlik turları tercih edebilir,  yeni haftaya yenilenerek başlayabilirsiniz. Bu fikri cazip kılan en önemli şehirlerden biri de şüphesiz Edirne!

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Her Pazar günü hareketlerle Edirne’ye avantajlı bir tur fırsatı yakalamak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Benzersiz kervansarayları, Osmanlı Dönemi’ne ışık tutan ihtişamlı camileri, tarihi Türk hamamları ve daima gülümseyen insanlarıyla Edirne, Türkiye’nin en sevilen köşelerinden birisi…

Şimdi gelin, Edirne’de bir günde neler yapabilirsiniz ona bakalım!

Rüstem Paşa Kervansarayı’nı gezin

Edirne’nin merkezinde bulunan Rüstempaşa Kervansarayı, Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden birisidir. Büyük usta Mimar Sinan tarafından yapılan kervansarayın içinde, dikdörtgen avlular çevresinde 2 katlı odalar mevcuttur. 1972 yılından itibaren otel olarak hizmet vermeye başlayan kervansaray, Edirne’de gezilecek en önemli noktaların üst sıralarında yer alıyor.

Meriç Köprüsü’nü görün

Yapım talimatı Abdülmecit tarafından verilen Meriç Köprüsü, Meriç Nehri üzerinde konumlanıyor. 263 metre uzunluğundaki köprünün, 13 ayak üzerinde 12 sivri kemeri var. Ortasında mermerden bir yazıt köşkü bulunan köprü, hem bu güzel şehrin sembollerinden hem de Osmanlı Dönemi’ne ait en güzel köprü örneklerinden de birisidir.

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı: Edirne

Edirne tava ciğerini tadın

Herkesin ciğer tercihi farklı. Kimi Arnavut usulü sever kimisi de doğu usulü şiş şeklinde. Ama zannediyoruz ki kimse Edirne Ciğerine hayır demez. Yağda kızartılan pamuk gibi ciğer, bol porsiyonda servis edilir Edirne’de. Yanında da nefis yancılar. Edirne’de her köşe başında lezzetli bir ciğerci bulabilirsiniz. Sırf ciğer yiyip dönmek için Edirne’ye giden günübirlikçilerle de mutlaka karşılaşacaksınız.

Ciğer deyince benim için akan sular durur diyorsanız bu linke tıklayın, bu Pazar soluğu Edirne’de alın.

Badem ezmesi almadan dönmeyin

Edirne’de tatlılardan tatlı beğenin. Eminiz ki hangisinden alacağınıza karar veremeyecek, çantanızı tatlılarla dolduracaksınız. Acıbadem kurabiyesi, bademli Edirne kurabiyesi, kişniş şekerleri, deva-i misk helvası, lokum ve dillere destan Edirne badem ezmesi ve çok daha fazlası. Şehre dönünce sizi bekleyenler de en az sizin kadar çok şanslı!

Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı: Edirne

Selimiye Camii’ni görün

Mimar Sinan’ın “Ustalık Eserim” dediği Selimiye Camii’ni de sona sakladık. Sadece Osmanlı’nın değil, dünyanın en önemli dini yapı eserlerinden biri olan Selimiye Camii, 8 dayanalı cami planının da en başarılı örneği olarak gösteriliyor. Muhteşem mimarisinin yanı sıra taş, mermer, çini ve ahşap sedef gibi süslemelerin de ziyaretçilerini büyülediği cami, 6 yıllık bir çalışmanın ardından 1574 yılında tamamlanmış ve Osmanlı-Türk mimarisinin en büyük eserlerinden biri haline gelmiştir. Bu cami bile başlı başına Edirne’ye gidiş nedeni.

Tarih, lezzet ve kültür dolu bir Pazar günü geçirmek için bu linke tıklayarak siz de Edirne’yi ziyaret edebilirsiniz.

Bu içerik Yakala.co işbirliği ile hazırlanmıştır...

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