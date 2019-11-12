Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı: Edirne!
Havalar hâlihazırda güzelken hafta sonu bir yerlere kaçmak için hala vakit var. Alışveriş merkezlerinin kalabalığında dolaşmak ve x-ray kuyruklarında beklemektense günübirlik turları tercih edebilir, yeni haftaya yenilenerek başlayabilirsiniz. Bu fikri cazip kılan en önemli şehirlerden biri de şüphesiz Edirne!
Her Pazar günü hareketlerle Edirne’ye avantajlı bir tur fırsatı yakalamak için bu linke tıklayabilirsiniz.
Benzersiz kervansarayları, Osmanlı Dönemi’ne ışık tutan ihtişamlı camileri, tarihi Türk hamamları ve daima gülümseyen insanlarıyla Edirne, Türkiye’nin en sevilen köşelerinden birisi…
Şimdi gelin, Edirne’de bir günde neler yapabilirsiniz ona bakalım!
Rüstem Paşa Kervansarayı’nı gezin
Edirne’nin merkezinde bulunan Rüstempaşa Kervansarayı, Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden birisidir. Büyük usta Mimar Sinan tarafından yapılan kervansarayın içinde, dikdörtgen avlular çevresinde 2 katlı odalar mevcuttur. 1972 yılından itibaren otel olarak hizmet vermeye başlayan kervansaray, Edirne’de gezilecek en önemli noktaların üst sıralarında yer alıyor.
Meriç Köprüsü’nü görün
Yapım talimatı Abdülmecit tarafından verilen Meriç Köprüsü, Meriç Nehri üzerinde konumlanıyor. 263 metre uzunluğundaki köprünün, 13 ayak üzerinde 12 sivri kemeri var. Ortasında mermerden bir yazıt köşkü bulunan köprü, hem bu güzel şehrin sembollerinden hem de Osmanlı Dönemi’ne ait en güzel köprü örneklerinden de birisidir.
Edirne tava ciğerini tadın
Herkesin ciğer tercihi farklı. Kimi Arnavut usulü sever kimisi de doğu usulü şiş şeklinde. Ama zannediyoruz ki kimse Edirne Ciğerine hayır demez. Yağda kızartılan pamuk gibi ciğer, bol porsiyonda servis edilir Edirne’de. Yanında da nefis yancılar. Edirne’de her köşe başında lezzetli bir ciğerci bulabilirsiniz. Sırf ciğer yiyip dönmek için Edirne’ye giden günübirlikçilerle de mutlaka karşılaşacaksınız.
Ciğer deyince benim için akan sular durur diyorsanız bu linke tıklayın, bu Pazar soluğu Edirne’de alın.
Badem ezmesi almadan dönmeyin
Edirne’de tatlılardan tatlı beğenin. Eminiz ki hangisinden alacağınıza karar veremeyecek, çantanızı tatlılarla dolduracaksınız. Acıbadem kurabiyesi, bademli Edirne kurabiyesi, kişniş şekerleri, deva-i misk helvası, lokum ve dillere destan Edirne badem ezmesi ve çok daha fazlası. Şehre dönünce sizi bekleyenler de en az sizin kadar çok şanslı!
Selimiye Camii’ni görün
Mimar Sinan’ın “Ustalık Eserim” dediği Selimiye Camii’ni de sona sakladık. Sadece Osmanlı’nın değil, dünyanın en önemli dini yapı eserlerinden biri olan Selimiye Camii, 8 dayanalı cami planının da en başarılı örneği olarak gösteriliyor. Muhteşem mimarisinin yanı sıra taş, mermer, çini ve ahşap sedef gibi süslemelerin de ziyaretçilerini büyülediği cami, 6 yıllık bir çalışmanın ardından 1574 yılında tamamlanmış ve Osmanlı-Türk mimarisinin en büyük eserlerinden biri haline gelmiştir. Bu cami bile başlı başına Edirne’ye gidiş nedeni.
Tarih, lezzet ve kültür dolu bir Pazar günü geçirmek için bu linke tıklayarak siz de Edirne’yi ziyaret edebilirsiniz.
Bu içerik Yakala.co işbirliği ile hazırlanmıştır...
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