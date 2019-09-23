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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye'nin 4'üncü büyük mağarasının duvarları, yazı tahtasına döndü
Seyahat
DHA
23.09.2019 - 10:02, Son Güncelleme:

Türkiye'nin 4'üncü büyük mağarasının duvarları, yazı tahtasına döndü

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Türkiye'nin 4'üncü büyük mağarası olan Bulak (Mencilis) Mağarası'nın sütunları ile duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yazılar yazıldığı görüldü. Yazıların tespit edilmesiyle mağaraya rehbersiz girişler yasaklandı.

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Safranbolu'ya 8 kilometre uzaklıkta bulunan, Türkiye'nin 4'üncü büyük mağarası Bulak (Mencilis) Mağarası'na, gezi amaçlı ziyaret edenlerin yanı sıra nefes darlığı, astım ve bronşit gibi hastalıklara iyi geldiğini düşünerek, yılda yaklaşık 150 bin kişi geliyor. 6 kilometre uzunluğundaki mağaranın sadece 400 metrelik kısmı ziyaret edilebiliyor. Mağarada sarkıt, dikit, sütun, küçük yer altı nehri, şelale ve 2 göl bulunuyor. Mağaranın bu sütunları ile duvarlarına, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yazılar yazıldığı görüldü. azıların tespit edilmesi üzerine, mağaraya rehbersiz girişler yasaklandı. Girişler, rehber eşliğinde 15 dakikada bir, gruplar halinde yapılmaya başlandı.

Türkiyenin 4üncü büyük mağarasının duvarları, yazı tahtasına döndü

2 MİLYON YILDA OLUŞUYOR...

Eyüp Bahçeci, rehberliğini yaptığı ziyaretçilere yazıları göstererek, "Sadece yazı değil, sevgilisinin adını yazmış. Ayrıldıktan sonra üşenmeyip, gelip, üzerini karalamış. Böyle bilinçsizlik olamaz. Yazıların yazıldığı şu oluşum için söylüyorum; yaklaşık 1,5- 2 milyon yılda oluşan bir oluşum ve maalesef insan elinden bulaşan bakteriler yüzünden bu oluşumun ömrü tamamen durmuş durumda. İnsanları bu konuda biraz daha bilinçlendirmek amacıyla rehbersiz girişleri yasakladık" diye konuştu.

Türkiyenin 4üncü büyük mağarasının duvarları, yazı tahtasına döndü

 

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