Türkiye'de sonbaharda yazı yaşayacağınız en güzel adres! Çılgın kalabalık yok üstelik çok ucuz...
Tatil kime yeter? Zannederiz ki hiç kimseye. Kimine göre tatil için yaşamıyor muyuz zaten? Tüm yıl çalışıp, yaz geldiğinde kendimizi en sıcak yerlere atmaya çalışıyoruz. Karpuz kabuğu denize düşmeden bir an önce kendimizi masmavi sulara atmak için zor tutuyoruz. Şüphesiz yaz aylarında da her yer çok pahalı. Arz ve talep sonuçta… Peki, şimdi neden tatile gitmiyoruz ki? Mesela Çeşme’ye. Çünkü Çeşme’de tatil hâlâ devam ediyor.
Çeşme’de yer alan Boyalık Beach Hotel’de hala yazın bittiğini kabul etmeyenlerden. Siz de kendinize zaman ayırıp, yazın uzatmalarını oynamak isterseniz buraya tıklayarak Boyalık Beach Hotel’i tercih edebilirsiniz.
Bu bir ilandır
Boyalık Beach Hotel, Ege’nin en uç noktasında yer alan Çeşme'de hayallerinizdeki tatili gerçekleştirebileceğiniz huzur ve eşsiz manzaralı odalara sahip 5 yıldızlı bir otel. Burada yılın yorgunluğunu üzerinizden atabilir, gençleşme ve yenilenmeye odaklanabilir ya da harekete geçerek, spor ve eğlence olanaklarından faydalanabilirsiniz.
Burada yeşil ve mavinin huzuru ile bir tatil geçirebilirsiniz. Kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz ve beklentilerinizi de ötesinde, kalite ve zarafet önceliği ile tasarlanan Boyalık Beach Hotel, Çeşme’nin en çok tercih edilen otellerinden birisi.
Gerek konumu gerekse de üstün ayrıcalıklarıyla her gelenin bir daha gelmek istediği Boyalık Beach Hotel’in şanslı misafirlerinden biri olmak ve bunu çok daha avantajlı bir fiyata değerlendirmek için tıklamanız gereken link burada!
Yarım pansiyon konseptinde hizmet veren Boyalık Beach Çeşme’nin zengin mutfağı da, eğlenceleri de, kumsalı da aynı yaz mevsimindeymişsiniz gibi sizi karşılıyor. Adeta yaza dönüş.
Güneş nereye biz oraya diyorsanız, çok sevdiğiniz denizin maviliğini bu yıl bitmeden bir daha görmem lazım diyorsanız bu link üzerinden aktarmalı olarak Çeşme’ye varabilirsiniz.
Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle