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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye'de sonbaharda yazı yaşayacağınız en güzel adres! Çılgın kalabalık yok üstelik çok ucuz...
Seyahat
Hürriyet Seyahat
18.11.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

Türkiye'de sonbaharda yazı yaşayacağınız en güzel adres! Çılgın kalabalık yok üstelik çok ucuz...

Tatil kime yeter? Zannederiz ki hiç kimseye. Kimine göre tatil için yaşamıyor muyuz zaten? Tüm yıl çalışıp, yaz geldiğinde kendimizi en sıcak yerlere atmaya çalışıyoruz. Karpuz kabuğu denize düşmeden bir an önce kendimizi masmavi sulara atmak için zor tutuyoruz. Şüphesiz yaz aylarında da her yer çok pahalı. Arz ve talep sonuçta… Peki, şimdi neden tatile gitmiyoruz ki? Mesela Çeşme’ye. Çünkü Çeşme’de tatil hâlâ devam ediyor.

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Çeşme’de yer alan Boyalık Beach Hotel’de hala yazın bittiğini kabul etmeyenlerden. Siz de kendinize zaman ayırıp, yazın uzatmalarını oynamak isterseniz buraya tıklayarak Boyalık Beach Hotel’i tercih edebilirsiniz.

Bu bir ilandır

Türkiyede sonbaharda yazı yaşayacağınız en güzel adres Çılgın kalabalık yok üstelik çok ucuz...


Boyalık Beach Hotel, Ege’nin en uç noktasında yer alan Çeşme'de hayallerinizdeki tatili gerçekleştirebileceğiniz huzur ve eşsiz manzaralı odalara sahip 5 yıldızlı bir otel. Burada yılın yorgunluğunu üzerinizden atabilir, gençleşme ve yenilenmeye odaklanabilir ya da harekete geçerek, spor ve eğlence olanaklarından faydalanabilirsiniz.

Türkiyede sonbaharda yazı yaşayacağınız en güzel adres Çılgın kalabalık yok üstelik çok ucuz...


Burada yeşil ve mavinin huzuru ile bir tatil geçirebilirsiniz. Kendinizi evinizde gibi hissedeceğiniz ve beklentilerinizi de ötesinde, kalite ve zarafet önceliği ile tasarlanan Boyalık Beach Hotel, Çeşme’nin en çok tercih edilen otellerinden birisi.

Türkiyede sonbaharda yazı yaşayacağınız en güzel adres Çılgın kalabalık yok üstelik çok ucuz...


Gerek konumu gerekse de üstün ayrıcalıklarıyla her gelenin bir daha gelmek istediği Boyalık Beach Hotel’in şanslı misafirlerinden biri olmak ve bunu çok daha avantajlı bir fiyata değerlendirmek için tıklamanız gereken link burada!

Yarım pansiyon konseptinde hizmet veren Boyalık Beach Çeşme’nin zengin mutfağı da, eğlenceleri de, kumsalı da aynı yaz mevsimindeymişsiniz gibi sizi karşılıyor. Adeta yaza dönüş.

Türkiyede sonbaharda yazı yaşayacağınız en güzel adres Çılgın kalabalık yok üstelik çok ucuz...


Güneş nereye biz oraya diyorsanız, çok sevdiğiniz denizin maviliğini bu yıl bitmeden bir daha görmem lazım diyorsanız bu link üzerinden aktarmalı olarak Çeşme’ye varabilirsiniz.

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır

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