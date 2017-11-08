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Türkiye'de sonbahar güzelliği: Nemrut Kalderası

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası sonbaharla birlikte ziyaretçilerini adeta kendine hayran bırakıyor. İşte Nemrut Kalderası'ndan sonbahar fotoğrafları...

AA
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Her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ağırlayan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'mükemmeliyet' ödülü alan Nemrut Krater Gölü, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü. Uzun sürecek olan kış mevsimi öncesi son ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut Kalderası'nda sonbaharla birlikte ağaçların yaprakları ve doğa tamamen altın sarısına büründü.

Türkiyede sonbahar güzelliği: Nemrut Kalderası

Yeşili bol olan Nemrut, mevsimin değiştirdiği bitki örtüsüyle doğaseverler için görsel bir şölen sergiliyor. Oluşan manzara seyrine doyumsuz bir doğa harikası oluştururken, güzelliğiyle de dikkatleri üstüne çekiyor.

Türkiyede sonbahar güzelliği: Nemrut Kalderası

Yüksek rakımı nedeniyle şu günlerde yaşanan yoğun sis ve bol yağışlarla Karadeniz Bölgesini aratmayan Nemrut Kalderası, kış öncesi son ziyaretçilerini ağırlıyor.

Türkiyede sonbahar güzelliği: Nemrut Kalderası

Yazı ayrı kışı ayrı güzel olan kalderayı görmeye gelen ziyaretçilerini altın sarısı manzarasıyla karşılayan Nemrut Kalderası, büründüğü doğa harikası görüntüsüyle seyrine doyumsuz bir manzara keyfi yaşatıyor.

Türkiyede sonbahar güzelliği: Nemrut Kalderası

Her haliyle kendine hayran bırakan doğa harikası Nemrut Kalderası'nda bol bol fotoğraf çektiren ziyaretçiler, kış öncesi herkesi bu güzel manzarayı görmeye davet ediyor.




Sonbaharın en güzel aşk rotaları

Kaynak: AA

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Türkiye'de sonbahar güzelliği: Nemrut Kalderası
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