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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye'de Sibirya'yı aratmayan görüntüler! Kaynar su dondu, vatandaş sokakta soba yaktı...
Seyahat
İHA / AA
22.01.2019 - 12:52, Son Güncelleme:

Türkiye'de Sibirya'yı aratmayan görüntüler! Kaynar su dondu, vatandaş sokakta soba yaktı...

Kars, kış aylarının en güzel kar fotoğraflarının çekildiği yerlerin başında geliyor. Özellikle Instagram’ın da popüler haline getirdiği Kars’ta beyazlar içindeki Çıldır Gölü ve görkemli İshakpaşa Sarayı’nı görmek için binlerce kişi Doğu Ekspresi ile buraya geliyor. Kars şu sıralar ise sıfırın altında 20 derece… Sibirya soğuklarını aratmayan şehirde ortaya çıkan görüntüler oldukça ilginç… İşte detaylar…

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İHA'nın haberine göre, Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü kentte gece hava sıcaklığı eksi 26 derece olarak ölçüldü. Sabah erken saatlerde ise termometreler, eksi 20’yi gösterdi. Soğuktan korunmak için sabah erken saatlerde sokağa çıkan seyyar satıcılar, caddeye soba kurdu, ateş yakarak ısındı. Kazımpaşa ve Faikbey Caddesi Kavşağı'nda sabahın erken saatlerinde börek satan bir vatandaş yanında getirdiği sobayı caddede yaktı. Bir yandan börek satan vatandaş diğer yandan da yaktığı sobanın başında ısınarak soğuktan kendini korumaya çalıştı.

Türkiyede Sibiryayı aratmayan görüntüler Kaynar su dondu, vatandaş sokakta soba yaktı...

Türkiyede Sibiryayı aratmayan görüntüler Kaynar su dondu, vatandaş sokakta soba yaktı...



"KAR BORAN YOK YA DIŞARIDAYIZ" 

Kars’ta havaların çok soğuk olduğunu ifade eden vatandaş, “Ne söyleyeyim, memleketimizin hali bu. Buna da şükür. Kar boran yok ya, dışarıdayız” dedi. Öte yandan soğuktan çok sayıda araç dondu çalışmadı. Donan araçları çalıştırmak için vatandaşlar uzun süre uğraştı. Bir türlü çalışmayan araçlar ise oto tamirci çağrılarak çalıştırdı. Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta adeta her şey buz tuttu.

Türkiyede Sibiryayı aratmayan görüntüler Kaynar su dondu, vatandaş sokakta soba yaktı...

Türkiyede Sibiryayı aratmayan görüntüler Kaynar su dondu, vatandaş sokakta soba yaktı...


SOĞUK HAVA KAYNAR SUYU DONDURDU

AA'nın haberine göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü Kars'ta havaya atılan kaynar su dondu. Arpaçay ilçesine bağlı Kuyucuk köyünde bazı vatandaşlar ise soğuk havayı eğlenceye dönüştürdü. Köylülerin kaynatarak havaya attıkları suyun yere düşmeden havada donması güzel görüntüler oluşturdu.

Türkiyede Sibiryayı aratmayan görüntüler Kaynar su dondu, vatandaş sokakta soba yaktı...

Türkiyede Sibiryayı aratmayan görüntüler Kaynar su dondu, vatandaş sokakta soba yaktı...


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