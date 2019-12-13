Türkiye’de kışın en popüler turu! Seferler başladı, bu indirimi kaçırmayın…

Doğu Ekspres treninden görkemli doğa manzarasını izlemenin keyfine varacağınız özel bir deneyim yaşamak istiyorsanız bu linki tıklayın.



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Trenle nostaljik bir yolculuk yaparken sevdiğiniz müziği açarak doğanın güzelliklerine kendinizi bırakabilir, tren istasyonunda güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Uzun saatler yollarda olduğunuz için yeni insanlarla tanışmanın mutluluğunu da yolculuk anılarınıza ekleyebilirsiniz.







Kars’ta bulunan Ani Harabeleri’nin manzarası sizi büyüleyecek ve bembeyaz karlarla kaplı Çıldır Gölü’nde ata binmenin zevki ise paha biçilemez! Kars gezisine dahil olan Erzurum rotasında da bir Cag Kebabı yemeden oradan ayrılmayın. Kars’ın geniş cadde ve sokakları ile Rus işgali sırasında yapılan ve hâlâ kullanılan binalarını görmek size farklı duygular yaşatacaktır.



Bu kış tatilinizi planlamadıysanız bu linkten gezi planınızı yapabilirsiniz.







Gezmek ve keşfetmek sizin için bir yaşam biçimi olduysa, seyahate çıkmak her seferinde sizi heyecanlandırıyorsa uçaklı, Doğu Ekspresli turlarla karlar içinde bembeyaz, rüya gibi bir tatil yaşayacağınız macera dolu bir seyahat sizi bekliyor.







Erzurum veya Van’ın dahil olduğu gezi programlardan birini seçebilir, şimdiden bavulunuzu hazırlayabilirsiniz rotanızı bu seferde Kars’ın doğal güzelliklerine doğru döndürün. Linki tıklayın ve kış tatilini planlamanın heyecanını yaşayın.



Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.



