Türkiye’de indirimli fiyatlarla katılacağınız 7 festival!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Türkiye’de indirimli fiyatlarla katılacağınız 7 festival!
Hafta Sonu Rotaları
Hürriyet Haber
19.04.2018 - 13:19, Son Güncelleme:

Türkiye’de indirimli fiyatlarla katılacağınız 7 festival!

Bahar gelince çiçekler açar, kuşlar daha güzel öter, güneş en sevimli haliyle ısıtır bir de en güzeli festivaller başlar. Bu sene de öyle güzel festivaller var ki... En sevilen sanatçılar, en güzel lezzetler, dikkat çeken etkinlikler ve çok daha fazlası Türkiye’nin dört bir yanında yapılacak festivallerde sizi bekliyor. Bir de güzel bir haberimiz var: Bu festivallerin hepsinde yakala.co’lulara özel indirimli biletler var! Gelin, sizin için derlediğimiz 7 festivale birlikte göz atalım.

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İZMİR COCTAIL FESTİVALİ!

Gaye Su Akyol, Hey Douglas, Jabbar, Palmiyeler ve daha birçok ünlü sanatçının sahne alacağı konserde Türkiye'nin en ünlü barmen ve barmaid'leri ise en özel kokteyllerini sunacak. Bunun yanında oyunlar, aktiviteler, yarışmalar, workshop'lar ve sürpriz hediyeler de sizi bekliyor.

5 Mayıs’taki İzmir Coctail Festivali'ne çift kişilik indirimli bilet almak için bu linke tıklamanız yeterli.

Türkiye’de indirimli fiyatlarla katılacağınız 7 festival

KENTPARK AVM GRİFEST!

Yıldız Tilbe, Serdar Ortaç, Teoman, Haluk Levent, Edis, Aleyna Tilki, Eypio ve Son Feci Bisiklet'in sahne alacağı GriFest, Kentpark AVM'de müzik bolu muhteşem iki gün yaşatacak.

21 ve 22 Nisan'daki bu muhteşem festivalin biletlerini yarı yarına indirimli almak için bu linke tıklayabilirsiniz.

Türkiye’de indirimli fiyatlarla katılacağınız 7 festival

4.URLA ENGİNAR FESTİVALİ!

Urla’da gelenekselleşmiş olan Enginar Festivali’nde hem eğlenebilir hem de birçok kültürel noktaya gidip gezme şansı yakalayabilirsiniz. Birbirinden farklı yapılarıyla bu zengin tarihi gezmenin mutluluğunu yaşarken, Urla’nın pazarlarında lezzetleri tanımak ve tatmak için festival alanını keşfedebilirsiniz.

27-29 Nisan’daki bu festivalin de dahil olduğu tura katılmak için indirimler sadece bu linkte:

Türkiye’de indirimli fiyatlarla katılacağınız 7 festival

İZMİR ÇİKOLATA VE TATLI FESTİVALİ!

İzmir Çikolata & Tatlı Festivali, daha büyük alanda, daha fazla çikolata ve tatlılarla, çok daha fazla ünlü şef ile dört gün boyunca 20, 21, 22, 23 Nisan’da daha fazla eğlenceye davet ediyor. İkramlar, Müzik, Söyleşiler, Workshoplar, Sergi alanları, Çocuk oyun alanları, Close up gösteriler, Dans gösterileri, Yarışmalar ve Sürpriz hediyeler, Sokak sanatları gösterileri ve çok daha fazlası bu festivalde.

Festivalin indirimli biletleri ise bu linkte:

Türkiye’de indirimli fiyatlarla katılacağınız 7 festival

İZMİR’DEKİ FESTİVAL ÇOCUK!

İzmir’in eğlencesi en bol çocuk festivali “Festival Çocuk” 20 Mayıs 2018'de İzmir Arena’da kapılarını 5. kez açmaya hazırlanıyor.

Bilim Sanat Atölyeleri, Sensory Play Time, Akıl Oyunları, Ritim ve Dans Atölyeleri, Sihirli Masal Atölyesi, Aileler Yarışıyor, Çocukların Sahne Performansları, Yüz Boyama / Sosis Balon, DJ Performansı, Dans Gösterileri, Hareket Odaklı Outdoor Etkinlikler, Sokak Oyunları, Yetişkin Oyunları(dart, dev insan langırtı, vb.), Çekilişler, hediyeler ve çok daha fazlası bu festivalde.

Bu festivalin indirimli biletleri için bu linki tıklayabilirsin.

Türkiye’de indirimli fiyatlarla katılacağınız 7 festival

EDİRNE KAKAVA ŞENLİKLERİ!

Baharın gelişini her yıl coşkuyla kutlayan insanlar Kakava (Hıdırellez) Şenlikleri’nde toplanıyor.

Baharın gelinişini eğlenceyle, dansla ve lezzetlerle selamlamak için indirimli tur biletleri bu linkte:

Türkiye’de indirimli fiyatlarla katılacağınız 7 festival

 

PARC CEREMONİE'DEKİ İZMİR COCKTAIL FEST!

Sayısı günden güne artan kokteyl severleri festivalin İzmirli’si İzmir Cocktail Fest’te bir araya geliyor. İlk defa gerçekleşecek olan İzmir Cocktail Fest klasik tarzların dışına çıkarak yepyeni tatlara ev sahipliği yapıyor. Usta miksolojistler eşliğinde yapılacak workshoplarla bu renkli dünyayı keşfedebilir, müdavimi olduğun mekanların festivale özel kokteyllerini deneyimleme fırsatı bulabilirsin.

21 ve 22 Nisan’daki bu festivalde Doğuş Çabakçor, Ogün Haksever, Dj Mono, Orhun Özsoydan, Romello, Evrencan Gündüz, Tezgah, Eren Dutlu, Cansu Nihal Akarsu Band, Analogdisko ve Arda Akuzman sahne alacak.

İndirimli biletler için bu linke tıklamayı unutma:

Türkiye’de indirimli fiyatlarla katılacağınız 7 festival

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