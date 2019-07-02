Türkiye'de gün batımını izleyeceğiniz en iyi sahiller
Yemyeşil bir kasaba, masmavi bir deniz ve güneşin büyüleyici kızıllığı… Nerede olursak olalım gün batımını yaşamanın keyfi her zaman bir başkadır. Peki, güneşin çekilmeye başladığı anlarda dört bir yanı saran muhteşem kızıllığı Türkiye’nin hangi sahil bölgelerinde en iyi şekilde izleyebiliriz.
GÖKÇEADA
Türkiye’nin en batısında yer alan Gökçeada inanılmaz gün batımı manzarasıyla eşsiz güzelliğe sahip yerlerin başında geliyor. Eğer güzel bir tatil akşamını doğayla iç içe yaşamak istiyorsanız Gökçeada’ya mutlaka uğrayın. En iyi izlenecek yer İmbros Organik Hotel…
GÜMÜŞLÜK
Dünyada gün batımının izlenebileceği en iyi yerlerden biri de Bodrum’un şirin beldelerinden biri olan Gümüşlük. Muhteşem gün batımı manzarası eşliğinde Ege Bölgesi’nin eşsiz tabiatının tadını çıkarmak için ideal. Arion Resort Hotel en iyi izlenecek yerlerden...
BOZBURUN
Marmaris’in incisi Bozburun’un muhteşem denizi kadar kartpostalları süsleyecek gün batımı rüyalarınızda bile göremeyeceğiniz kusursuz bir görsel şölene dönüşüyor. Baldan Suites Hotel'de güzel fotoğraflar yakalamanız garanti...
ÖLÜDENİZ
Fethiye’nin en güzel duraklarından biri olan ve deniziyle de dünyanın sayılı güzelliklerinden biri olan Ölüdeniz’de sahilde oturup gün batımını izlemek son derece romantik. The Sugar Beach Club en iyi izlenecek yerlerin başında geliyor.
KAŞ
Kaş’a gidip de aşık olmayan yoktur. Bir tatil bölgesinden beklentiniz neyse Kaş bunu verecek kadar özel. Denizi, doğası ve muhteşem havası kadar kusursuz gün batımıyla da Kaş’a gitmek gerçek bir ayrıcalık. En iyi gün batımı izlenecek yer Lukka Exclusive Hotel...
ŞEYTAN SOFRASI / CUNDA ADASI
Rotanız Ayvalık’sa gün batımını izleyeceğiniz en popüler yerlerinde başında kuşkusuz Şeytan Sofrası ve Cunda gelir. Güneşin batarken denizde yarattığı renkleri izlemek gerçek bir görsel şölen. Ortunç Otel güzel fotoğraflar için çok ideal.
BOZCAADA: Önünüzde muhteşem bir deniz ve etrafınızda rüzgâr gülleri varsa Bozcaada’da günbatımını izliyorsunuz demektir. İçinizde inanılmaz duygular yaratacak bu anları görmek için en doğru istikametlerden biri. Kaikias Otel / Pelagos Hotel mutlaka listenizde olmalı...
KNİDOS ANTİK KENTİ: Datça Yarım Adası’nın en ucunda yer alan ve tarihi Milattan Önce iki binli yıllara dayanan Knidos’ta gün batımını izlemek bambaşka. Datça’da konaklayıp buraya uğrayın ve gün batımını doyasıya yaşayın. En güzel fotoğrafı Otel Mavi Beyaz / Doris Hotel'de çekebilirisiniz.
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