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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye'de gün batımını izleyeceğiniz en iyi sahiller
Seyahat
Koray Durkal | kdurkal@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: Koray Durkal, Alamy
02.07.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Türkiye'de gün batımını izleyeceğiniz en iyi sahiller

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr

Yemyeşil bir kasaba, masmavi bir deniz ve güneşin büyüleyici kızıllığı… Nerede olursak olalım gün batımını yaşamanın keyfi her zaman bir başkadır. Peki, güneşin çekilmeye başladığı anlarda dört bir yanı saran muhteşem kızıllığı Türkiye’nin hangi sahil bölgelerinde en iyi şekilde izleyebiliriz.

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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GÖKÇEADA

Türkiye’nin en batısında yer alan Gökçeada inanılmaz gün batımı manzarasıyla eşsiz güzelliğe sahip yerlerin başında geliyor. Eğer güzel bir tatil akşamını doğayla iç içe yaşamak istiyorsanız Gökçeada’ya mutlaka uğrayın. En iyi izlenecek yer İmbros Organik Hotel…

Türkiyede gün batımını izleyeceğiniz en iyi sahiller


GÜMÜŞLÜK

Dünyada gün batımının izlenebileceği en iyi yerlerden biri de Bodrum’un şirin beldelerinden biri olan Gümüşlük. Muhteşem gün batımı manzarası eşliğinde Ege Bölgesi’nin eşsiz tabiatının tadını çıkarmak için ideal. Arion Resort Hotel en iyi izlenecek yerlerden...

Türkiyede gün batımını izleyeceğiniz en iyi sahiller


BOZBURUN

Marmaris’in incisi Bozburun’un muhteşem denizi kadar kartpostalları süsleyecek gün batımı rüyalarınızda bile göremeyeceğiniz kusursuz bir görsel şölene dönüşüyor. Baldan Suites Hotel'de güzel fotoğraflar yakalamanız garanti...

Türkiyede gün batımını izleyeceğiniz en iyi sahiller


ÖLÜDENİZ

Fethiye’nin en güzel duraklarından biri olan ve deniziyle de dünyanın sayılı güzelliklerinden biri olan Ölüdeniz’de sahilde oturup gün batımını izlemek son derece romantik. The Sugar Beach Club en iyi izlenecek yerlerin başında geliyor.

Türkiyede gün batımını izleyeceğiniz en iyi sahiller


KAŞ

Kaş’a gidip de aşık olmayan yoktur. Bir tatil bölgesinden beklentiniz neyse Kaş bunu verecek kadar özel. Denizi, doğası ve muhteşem havası kadar kusursuz gün batımıyla da Kaş’a gitmek gerçek bir ayrıcalık. En iyi gün batımı izlenecek yer Lukka Exclusive Hotel...

Türkiyede gün batımını izleyeceğiniz en iyi sahiller


ŞEYTAN SOFRASI / CUNDA ADASI

Rotanız Ayvalık’sa gün batımını izleyeceğiniz en popüler yerlerinde başında kuşkusuz Şeytan Sofrası ve Cunda gelir. Güneşin batarken denizde yarattığı renkleri izlemek gerçek bir görsel şölen. Ortunç Otel güzel fotoğraflar için çok ideal.

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Türkiye’de bu yazın en güzel 5 rotası Birçok saklı cennet keşfedeceksiniz...
Türkiye’de bu yazın en güzel 5 rotası! Birçok saklı cennet keşfedeceksiniz...

BOZCAADA: Önünüzde muhteşem bir deniz ve etrafınızda rüzgâr gülleri varsa Bozcaada’da günbatımını izliyorsunuz demektir. İçinizde inanılmaz duygular yaratacak bu anları görmek için en doğru istikametlerden biri. Kaikias Otel / Pelagos Hotel mutlaka listenizde olmalı...

Türkiyede gün batımını izleyeceğiniz en iyi sahiller


KNİDOS ANTİK KENTİ: Datça Yarım Adası’nın en ucunda yer alan ve tarihi Milattan Önce iki binli yıllara dayanan Knidos’ta gün batımını izlemek bambaşka. Datça’da konaklayıp buraya uğrayın ve gün batımını doyasıya yaşayın. En güzel fotoğrafı Otel Mavi Beyaz / Doris Hotel'de çekebilirisiniz.



Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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