Türkiye'de en iyi 10 bahar aktivitesi
Güneşin yüzünü göstermesi ve doğanın canlanmasıyla içinizde kelebekler kanat çırpmaya, kanınız daha bir hızlı akmaya mı başladı? Gayet normal. Doğa sizi çağırıyor. Bahar coşkusunu yaşamak isteyen herkese göre bir önerimiz var. Motosikletten bisiklete yürüyüşten fotoğraf çekimine tırmanışa, hatta kuş gözlemine... Birini seçip gönlünüzün sizi çağırdığı yere gidin.
SEYAHAT YAZARLARI, MARATON KOŞUCUSU, FOTOĞRAFÇI, DAĞCI VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ
Mehmet Yaşin/ Gezgin, gurme
Saffet Emre Tonguç/ Hürriyet Seyahat yazarı
Alper Dalkılıç/ Ultra maraton koşucusu
Dicle Tuba Kılıç/ Doğa Derneği başkanı
Masuh Mahruki/ AKUT kurucusu
Serkan Ocak/ Hürriyet Seyahat yayın yönetmeni
Yıldırım Güngör/ Atlas dergisi yazarı
Sinan Çakmak/ Atlas dergisi yayın yönetmeni
Faruk Akbaş/ Fotoğraf turları rehberi
Özgür Kayıkçı/ Dağcı
1. ORKİDELER VE FLAMİNGOLAR
BAFA GÖLÜ'NDE TREKKING/ MUĞLA
İlkbaharın gelmesiyle Bafa Gölü’nde orkideler açmaya başladı. Ege’nin en büyük gölünde eşsiz güzellikteki flamingolar ve pelikanlar suda oyunlar oynar. Bu manzaralar eşliğinde doğa yürüyüşüne çıkmanın tam vakti. Bafa’nın güney kıyısında kamp alanları ve turistik tesisler de bulunuyor.
2. BÜYÜK GÖÇE TANIKLIK
KUŞ GÖZLEMİ KULESİ / İSTANBUL
Sarıyer Keskin Viraj’daki Kuş Gözlem Kulesi’nde bugünlerde leylek, turna ve şahinlerin süzülüşünü izlemek, onların binlerce yıldır devam eden göç yolculuğuna tanıklık etmek mümkün. Üstelik Boğaz manzarası eşliğinde... Dicle Tuba Kılıç, “Bu mevsimde en güzeli Sarıyer sırtlarında süzülen kuşları izlemek” diyor.
3. RÜZGÂRIN KANATLARINDA
MOTOSİKLETLE EGE
İki teker üstünde rüzgârı hissederek tarihi, eşsiz doğası ve mutfağıyla Ege’yi gezmeye ne dersiniz? Nasuh Mahruki, “Assos’tan Çeşme’ye, hatta Alaçatı’ya paha biçilemez bahar güzellikleri günlerindeyiz... Ege kültürü ve antik kentleri göreceksiniz. Ayrıca butik oteller ve restoranlar da çok iyi” diyor bu yolculuk için.
4. BİSİKLETLE BAŞKA GEZEGENDE
BİSİKLETLE KAPADOKYA / NEVŞEHİR
Eşsiz manzaralar sunan Kapadokya’ya bir de iki teker üstünden bakın. Sinan Çakmak, “Göreme, Ürgüp ve Avanos üçgeni hem kolay ve manzaralı bir tur isteyenler için hem de vadilere dalıp teknik, zor ve maceralı tur isteyenlere sınırsız olanak sunuyor” diyor.
5. DÜNYACA ÜNLÜ
GEYİKBAYIRI - ANTALYA
Öztürk Kayıkçı burayı keşfettikten sonra Geyikbayırı, Avrupalı ve Türk kaya tırmanışçılarının gözdesi haline geldi. Bölgede yüzlerce boltlu tırmanış rotası var. Üstelik bu rotalar farklı yükseklik, zorluk ve eğitim derecesine sahip tırmanışçılara hitap ediyor.
6. MAVİ VE YEŞİLİN BULUŞMASI
LİKYA YOLU’NDA KOŞU
509 km uzunluğundaki rota dünyanın en uzun 10 yürüyüş parkurundan biri. Fethiye’den Antalya’ya kadar uzanan yolda 8 Likya kenti ve yeşille mavinin birbirine karıştığı eşsiz güzellikler bulunuyor. Alper Dalkılıç, “Kamp yapmak isterseniz şahane bir günbatımı-doğumuna karşı konaklayacaksınız” diyor.
7. 45 DAKİKA UZAKLIKTA
BALLIKAYALAR’DA YÜRÜYÜŞ
İstanbul’a 60 km uzaklıktaki Ballıkayalar Milli Parkı’na 45 dakikada ulaşmak mümkün. Vadinin içerisinde irili ufaklı göller, şelaleler ve yeşilin her tonu sizi bekliyor. Orta zorlukta yürüyüş rotaları var. Burayı gördükten sonra şehir merkezine dönmek hiç kolay olmayacak.
8. HEYBETLİ TAPINAK
PRİENE ANTİK KENTİ / AYDIN
Dünyada ilk olarak 2500 yıl önce Milet’te uygulanan ızgara şehir planıyla yapılmış. Dilek Dağı’nın yamaçlarına kurulu kentte Tanrıça Athena’ya adanan tapınak tüm heybetiyle dikkatinizi çekecek. Saffet Emre Tonguç, “Şehircilik harikası olan Priene benim için Anadolu’daki en güzel yerleşimlerden biri” diyor.
9. BALIK KEYFİ
PARGA’DA KALKAN / İSTANBUL
İlkbaharda Kilis usulü taş fırında, odun ateşinde pişen balığa kim hayır diyebilir? Bir de çardakta çimenlerin üzerinde yiyorsanız. Mekânda 80 çeşit meze var. Mehmet Yaşin, “Fırında kalkanı çok lezzetli” diyor. Çocuklarınızın keyifle vakit geçireceği oyun odası da var. Maltepe; (0216) 383 55 56
10. ZAMANA YOLCULUK
EFES ANTİK KENTİ / İZMİR
Kuruluşu milattan önce 6000’li yıllara uzanan İyonya’nın 12 şehrinden en görkemlisini gezmenin tam vakti. Aşırı yaz sıcakları gelmeden UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki bu harikayı mutlaka görün. Kente girdiğinizde eserler size zamanda yolculuk yapmış hissi verecek.
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