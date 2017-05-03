Türkiye'de en iyi 10 bahar aktivitesi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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İlkbahar rotaları
Selim ONAT
03.05.2017 - 09:00, Son Güncelleme:

Türkiye'de en iyi 10 bahar aktivitesi

Güneşin yüzünü göstermesi ve doğanın canlanmasıyla içinizde kelebekler kanat çırpmaya, kanınız daha bir hızlı akmaya mı başladı? Gayet normal. Doğa sizi çağırıyor. Bahar coşkusunu yaşamak isteyen herkese göre bir önerimiz var. Motosikletten bisiklete yürüyüşten fotoğraf çekimine tırmanışa, hatta kuş gözlemine... Birini seçip gönlünüzün sizi çağırdığı yere gidin.

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SEYAHAT YAZARLARI, MARATON KOŞUCUSU, FOTOĞRAFÇI, DAĞCI VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ


Mehmet Yaşin/ Gezgin, gurme 
Saffet Emre Tonguç/ Hürriyet Seyahat yazarı 
Alper Dalkılıç/ Ultra maraton koşucusu 
Dicle Tuba Kılıç/ Doğa Derneği başkanı 
Masuh Mahruki/ AKUT kurucusu 
Serkan Ocak/ Hürriyet Seyahat yayın yönetmeni 
Yıldırım Güngör/ Atlas dergisi yazarı 
Sinan Çakmak/ Atlas dergisi yayın yönetmeni 
Faruk Akbaş/ Fotoğraf turları rehberi 
Özgür Kayıkçı/ Dağcı

1. ORKİDELER VE FLAMİNGOLAR

Türkiyede en iyi 10 bahar aktivitesi

BAFA GÖLÜ'NDE TREKKING/ MUĞLA

İlkbaharın gelmesiyle Bafa Gölü’nde orkideler açmaya başladı. Ege’nin en büyük gölünde eşsiz güzellikteki flamingolar ve pelikanlar suda oyunlar oynar. Bu manzaralar eşliğinde doğa yürüyüşüne çıkmanın tam vakti. Bafa’nın güney kıyısında kamp alanları ve turistik tesisler de bulunuyor.

 

2. BÜYÜK GÖÇE TANIKLIK

Türkiyede en iyi 10 bahar aktivitesi

KUŞ GÖZLEMİ KULESİ / İSTANBUL

Sarıyer Keskin Viraj’daki Kuş Gözlem Kulesi’nde bugünlerde leylek, turna ve şahinlerin süzülüşünü izlemek, onların binlerce yıldır devam eden göç yolculuğuna tanıklık etmek mümkün. Üstelik Boğaz manzarası eşliğinde... Dicle Tuba Kılıç, “Bu mevsimde en güzeli Sarıyer sırtlarında süzülen kuşları izlemek” diyor.

 

3. RÜZGÂRIN KANATLARINDA

Türkiyede en iyi 10 bahar aktivitesi

MOTOSİKLETLE EGE 

İki teker üstünde rüzgârı hissederek tarihi, eşsiz doğası ve mutfağıyla Ege’yi gezmeye ne dersiniz? Nasuh Mahruki, “Assos’tan Çeşme’ye, hatta Alaçatı’ya paha biçilemez bahar güzellikleri günlerindeyiz... Ege kültürü ve antik kentleri göreceksiniz. Ayrıca butik oteller ve restoranlar da çok iyi” diyor bu yolculuk için.

 

4. BİSİKLETLE BAŞKA GEZEGENDE

Türkiyede en iyi 10 bahar aktivitesi

BİSİKLETLE KAPADOKYA / NEVŞEHİR

Eşsiz manzaralar sunan Kapadokya’ya bir de iki teker üstünden bakın. Sinan Çakmak, “Göreme, Ürgüp ve Avanos üçgeni hem kolay ve manzaralı bir tur isteyenler için hem de vadilere dalıp teknik, zor ve maceralı tur isteyenlere sınırsız olanak sunuyor” diyor. 

 

5. DÜNYACA ÜNLÜ 

Türkiyede en iyi 10 bahar aktivitesi

GEYİKBAYIRI - ANTALYA

Öztürk Kayıkçı burayı keşfettikten sonra Geyikbayırı, Avrupalı ve Türk kaya tırmanışçılarının gözdesi haline geldi. Bölgede yüzlerce boltlu tırmanış rotası var. Üstelik bu rotalar farklı yükseklik, zorluk ve eğitim derecesine sahip tırmanışçılara hitap ediyor.

 

6. MAVİ VE YEŞİLİN BULUŞMASI 

Türkiyede en iyi 10 bahar aktivitesi

LİKYA YOLU’NDA KOŞU

509 km uzunluğundaki rota dünyanın en uzun 10 yürüyüş parkurundan biri. Fethiye’den Antalya’ya kadar uzanan yolda 8 Likya kenti ve yeşille mavinin birbirine karıştığı eşsiz güzellikler bulunuyor. Alper Dalkılıç, “Kamp yapmak isterseniz şahane bir günbatımı-doğumuna karşı konaklayacaksınız” diyor.

 

7. 45 DAKİKA UZAKLIKTA

 

Türkiyede en iyi 10 bahar aktivitesi

BALLIKAYALAR’DA YÜRÜYÜŞ

İstanbul’a 60 km uzaklıktaki Ballıkayalar Milli Parkı’na 45 dakikada ulaşmak mümkün. Vadinin içerisinde irili ufaklı göller, şelaleler ve yeşilin her tonu sizi bekliyor. Orta zorlukta yürüyüş rotaları var. Burayı gördükten sonra şehir merkezine dönmek hiç kolay olmayacak.

 

8. HEYBETLİ TAPINAK

Türkiyede en iyi 10 bahar aktivitesi

PRİENE ANTİK KENTİ / AYDIN

Dünyada ilk olarak 2500 yıl önce Milet’te uygulanan ızgara şehir planıyla yapılmış. Dilek Dağı’nın yamaçlarına kurulu kentte Tanrıça Athena’ya adanan tapınak tüm heybetiyle dikkatinizi çekecek. Saffet Emre Tonguç, “Şehircilik harikası olan Priene benim için Anadolu’daki en güzel yerleşimlerden biri” diyor.

 

9. BALIK KEYFİ 

Türkiyede en iyi 10 bahar aktivitesi

PARGA’DA KALKAN / İSTANBUL

İlkbaharda Kilis usulü taş fırında, odun ateşinde pişen balığa kim hayır diyebilir? Bir de çardakta çimenlerin üzerinde yiyorsanız. Mekânda 80 çeşit meze var. Mehmet Yaşin, “Fırında kalkanı çok lezzetli” diyor. Çocuklarınızın keyifle vakit geçireceği oyun odası da var. Maltepe; (0216) 383 55 56

 

10. ZAMANA YOLCULUK

Türkiyede en iyi 10 bahar aktivitesi

EFES ANTİK KENTİ / İZMİR

Kuruluşu milattan önce 6000’li yıllara uzanan İyonya’nın 12 şehrinden en görkemlisini gezmenin tam vakti. Aşırı yaz sıcakları gelmeden UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki bu harikayı mutlaka görün. Kente girdiğinizde eserler size zamanda yolculuk yapmış hissi verecek.

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