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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye’de doğasıyla az bilinen yerler
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 14.10.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Türkiye’de doğasıyla az bilinen yerler

Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin doğal güzellikleri oldukça dikkat çekiyor.Türkiye’de doğa harikası deyince aklınıza popüler yerler geliyorsa çok şey kaçırıyorsunuz.

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Muradiye Şelalesi / Van

Birçok tarihi ve doğa güzelliğini barındıran Van’da huzurlu bir bölge Muradiye Şelalesi... Şelalede suyun üzerine kurulan köprüden geçerken sallantının heyecanını yaşarken manzaranın tadını çıkaracaksınız. Bahar ve yaz aylarında etrafındaki çiçekli, yeşil çevresi ile, kış olduğunda da suyu donduğu için çıkan muhteşem manzara ile görenleri hayran bırakıyor. 

Türkiye’de doğasıyla az bilinen yerler



Şehriban Kanyonu, Kastamonu

Karadeniz’in bir başka doğa harikası olan kanyon Kastamonu’nun Şenpazar ilçesinde bulunmakta. Dik yamaçları ile kanyonun bazı duvarları birbirine değecek kadar yakın. Bölge, Şenpazar çayı, Değirmen, Fabrika, Göcet, Küpçüler (Tatlıca) derelerine de içerisinde barındırmakta. Kanyon ilk defa 1997 yılında Atlas ekibi tarafından uzman bir ekip ve teknik araçlar ile 8 saatte geçilmiş ve hala küçük şelaleler ve göletler yaparak akışına devam etmekte...

Cilo Dağı, Hakkari

4170 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek ikinci dağı, 'Buzul Dağı' diye de bilinmekte. Bunun sebebi, dağın daimi kar sınırının 3500 metrenin üzerinde olması ve kış aylarında uzunluğu 10 km’yi bulan buzul vadileri bulunmakta. Dağın önceden buzul dolu olan bazı bölgelerinde buzulların çekilmesi veya yer değiştirmesi ile bu boşluklar su ile kaplanmış ve küçük göletler oluşmuş.

Türkiye’de doğasıyla az bilinen yerler


Ihlara Vadisi, Aksaray

Belirli bölümlerinde 120 metreye kadar derinlikler olan kanyon görünümündeki vadinin oluşumu, Hasan Dağı’nın volkan püskürtmesi ile volkanik bir katman oluşması ile başlıyor. Zamanla, seller, rüzgar ve aşınmalar ile şimdiki şeklini alıyor. Bölgeden geçen Melendez çayı ise araziyi derin bir şekilde yararak vadi boyunca çarpıcı güzelliğini oluşturur. Uzun bir yürüyüş rotası olan bölgeyi tam anlamıyla gezmek için en az bir gününüzü ayırmanız gerekiyor.

Türkiye’de doğasıyla az bilinen yerler


Kaçkar Dağları, Rize

Kaçkar Dağları Milli Parkı, Doğu Karadeniz’in sahili boyunca uzanan sıradağlardan oluşur. Bir kısmı Rize’de bir kısmı Artvin’de olan sıradağ, dünyada az rastlanan bitkileriyle, muhteşem görüntüsüyle ve huzur veren gölleriyle 1994 yılında milli park ilan edilmiştir. Görüp görebileceğiniz en güzel manzaralardan biri olan Tatos gölleri, 2400 metre yükseklikteki Kito Yaylası, tarihi Şenyuva köprüsü bölgede görebileceğiniz yerlerden sadece birkaçı.

Türkiye’de doğasıyla az bilinen yerler


Uzungöl, Trabzon

Pek çok kişinin ismini duyduğu ama gitme fırsatı bulamadığı bu harika Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlıdır ve Trabzon’a 99, Rize’ye 77 km uzaklıktadır. Uzungöl’ün saydığımız diğer seçeneklerden daha biliniyor ve tercih ediliyor olması, yapılacak etkinlik bolluğu ile ödüllendirilmiştir. Bölgede ATV turu, doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü ve safari gibi etkinlikler yapılabilmektedir. O kadar yol gitmişken Uzungöl’ün çevresine yerleşmiş restoranlarda kuymak yemeden dönmemek lazım.

Kaynak: Biletall.com

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