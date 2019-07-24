TÃ¼rkiye'de Ã§ok az rastlanÄ±yor! Sivas'ta gÃ¶rÃ¼ldÃ¼...

Türkiye'de çok az rastlanÄ±yor! Sivas'ta görüldü...
TÃ¼rkiye'de Ã§ok az rastlanan â€™Zebra Ã§atal kuyruklu kelebekâ€™ tÃ¼rÃ¼, Sivas kent merkezi yakÄ±nlarÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.
Sivas merkeze 15 kilometre mesafedeki SoÄŸuk Ã‡ermik KaplÄ±casÄ± bÃ¶lgesinde diÄŸerlerinden farklÄ± bir tÃ¼r kelebek dikkat Ã§ekti.
Kanat yapÄ±sÄ± ve kuyruÄŸu ile gÃ¶renlerin ilgisini Ã§eken kelebeÄŸin genellikle Kuzey Amerika kÄ±yÄ±larÄ±nda, Tennesse eyaletinde sÄ±klÄ±kla gÃ¶rÃ¼len 'Zebra Ã§atal kuyruklu kelebek' olduÄŸu belirlendi.
Â
DÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼zel kelebeklerinden biri olarak gÃ¶sterilen, siyah-beyaz Ã§izgilerle kaplÄ± Ã¼Ã§gen ÅŸeklindeki kanatlarÄ± ve kuyruÄŸu ile bÃ¼yÃ¼k ilgi Ã§eken kelebek, meraklÄ±larÄ± tarafÄ±ndan kayda alÄ±ndÄ±.
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle