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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye'de bir ilk! Misafirlerini bekliyor
Seyahat
DHA
26.11.2019 - 10:23, Son Güncelleme:

Türkiye'de bir ilk! Misafirlerini bekliyor

Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne, yapay buz parkı yapıldı. Palandöken'e gelenler kayağın dışında isterlerse ücretsiz olarak buz tırmanışı da yapabilecek.

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Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'ne, yapay buz parkı yapıldı. Palandöken'e gelenler kayağın dışında isterlerse ücretsiz olarak buz tırmanışı da yapabilecek.

Türkiyede bir ilk Misafirlerini bekliyor

Deniz seviyesinden 3176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2200 metresindeki güney pistine 20 metre yüksekliğinde 150 metre uzunluğunda yapılan buz dağı görenleri şaşırtıyor.

Türkiyede bir ilk Misafirlerini bekliyor

Alpin Outdoor Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin 3 yıllık bir hayali 2 ay emek verdikten sonra gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

Türkiyede bir ilk Misafirlerini bekliyor

"Buz dağını yaptığımız yerin üzerinden akarsu yeraltı kanalına gidiyordu. Biz o suyun bir kısmını borularla yukarı taşıdık. Kaya parçalarının düşmemesi için dağa çekilen çelik torların üzeri belediye tarafından beton püskürtülmüştü. Biz de bunun üzerine suyu akıttık. Geceleri hava sıcaklığı sıfırın altında 5 ile 10 derecenin altına düşünce devasa bir buz dağı oluştu. 24 Aralık'ta açılışını yaptığımız buz dağında 10-12 Ocak tarihleri arasında 'Palandöken Outdoor Festivali'ni düzenleyeceğiz. Festivalde Buz Tırmanışı, Dağ Kayağı, Karda Bisiklet ve 93 Harbi Şehitleri anma Palandöken tırmanışı olacak. Buz dağı Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor."

Türkiyede bir ilk Misafirlerini bekliyor

Palandöken'e gidenlerin şaşkınlıkla izlediği buz parkındaki buzun kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Festivalin yapılacağı güne kadar buzun kalınlığının bir metreyi bulması bekleniyor. Aynı anda 15 kişinin tırmanabildiği buz dağında eğitimler de verilecek.

 

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