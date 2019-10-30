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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Türkiye'de 3,2 milyon hektar alana özel statülü koruma
Seyahat
Anadolu AjansÄ±
30.10.2019 - 10:09, Son GÃ¼ncelleme:

Türkiye'de 3,2 milyon hektar alana özel statülü koruma

DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n doÄŸal gÃ¼zellikleri koruma faaliyetleri kapsamÄ±nda, TÃ¼rkiye'de 3 milyon 211 bin hektar alanda koruma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

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TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin farklÄ± noktalarÄ±ndaki doÄŸal gÃ¼zelliklere yÃ¶nelik koruma faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.Koruma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na son yÄ±llarda bÃ¼yÃ¼k bir ivme kazandÄ±ran kurum, bugÃ¼n itibarÄ±yla Ã¼lkede 3 milyon 211 bin hektar alanda koruma saÄŸlÄ±yor.

Bu yÄ±l ilan edilen alanlarla birlikte 45 milli park, 247 tabiat parkÄ±, 115 tabiat anÄ±tÄ±, 30 tabiatÄ± koruma alanÄ±, 81 yaban hayatÄ± geliÅŸtirme sahasÄ±, 14 Ramsar alanÄ±, 56 ulusal ve 11 mahalli Ã¶neme haiz sulak alan olmak Ã¼zere toplam 599 alan Ã¶zel statÃ¼lerle korunuyor.Bu alanlar sahip olduklarÄ± alan bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± yaban hayatÄ± geliÅŸtirme sahalarÄ±, ikinci sÄ±rayÄ± milli parklar, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rayÄ± da ulusal Ã¶neme haiz sulak alanlar alÄ±yor.Ã–zellikle yaban hayvanlarÄ±nÄ±n ve yaban hayatÄ±nÄ±n korunduÄŸu sahalarda hayvanlarÄ±n yaÅŸam ortamlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi iÃ§in gerekli.

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TÃ¼rkiyede 3,2 milyon hektar alana Ã¶zel statÃ¼lÃ¼ koruma

DoÄŸayla iÃ§ iÃ§e bir tatil

Milli parklar ve tabiat parklarÄ± ise havasÄ±, suyu, kaynak deÄŸerleri, manzaralarÄ± ve sakin ortamlarÄ±yla Ã¶zellikle bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde insanlar iÃ§in bir cazibe merkezi gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼yor. Ä°nsanlarÄ±n eÄŸlenmek, dinlenmek, piknik yapmak, doÄŸayla baÅŸ baÅŸa kalmak iÃ§in tercih ettiÄŸi alanlar, Ã¶zellikle bayram tatillerinde ve yazÄ±n ziyaretÃ§iyle dolup taÅŸÄ±yor. Ulusal Ã¶neme sahip olan sulak alanlar ise barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± flora ve faunanÄ±n Ã¶zellikleri sebebiyle ekolojik ve genetik Ã§eÅŸitliliÄŸinin sÃ¼rdÃ¼rebilmesi iÃ§in Ã¶zel bir Ã¶nemle korunuyor.

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