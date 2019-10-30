Türkiye'de 3,2 milyon hektar alana özel statülü koruma
DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n doÄŸal gÃ¼zellikleri koruma faaliyetleri kapsamÄ±nda, TÃ¼rkiye'de 3 milyon 211 bin hektar alanda koruma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.
TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan TÃ¼rkiye'nin farklÄ± noktalarÄ±ndaki doÄŸal gÃ¼zelliklere yÃ¶nelik koruma faaliyetleri yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.Koruma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na son yÄ±llarda bÃ¼yÃ¼k bir ivme kazandÄ±ran kurum, bugÃ¼n itibarÄ±yla Ã¼lkede 3 milyon 211 bin hektar alanda koruma saÄŸlÄ±yor.
Bu yÄ±l ilan edilen alanlarla birlikte 45 milli park, 247 tabiat parkÄ±, 115 tabiat anÄ±tÄ±, 30 tabiatÄ± koruma alanÄ±, 81 yaban hayatÄ± geliÅŸtirme sahasÄ±, 14 Ramsar alanÄ±, 56 ulusal ve 11 mahalli Ã¶neme haiz sulak alan olmak Ã¼zere toplam 599 alan Ã¶zel statÃ¼lerle korunuyor.Bu alanlar sahip olduklarÄ± alan bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re sÄ±ralandÄ±ÄŸÄ±nda ilk sÄ±rayÄ± yaban hayatÄ± geliÅŸtirme sahalarÄ±, ikinci sÄ±rayÄ± milli parklar, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rayÄ± da ulusal Ã¶neme haiz sulak alanlar alÄ±yor.Ã–zellikle yaban hayvanlarÄ±nÄ±n ve yaban hayatÄ±nÄ±n korunduÄŸu sahalarda hayvanlarÄ±n yaÅŸam ortamlarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi iÃ§in gerekli.
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DoÄŸayla iÃ§ iÃ§e bir tatil
Milli parklar ve tabiat parklarÄ± ise havasÄ±, suyu, kaynak deÄŸerleri, manzaralarÄ± ve sakin ortamlarÄ±yla Ã¶zellikle bÃ¼yÃ¼k ÅŸehirlerde insanlar iÃ§in bir cazibe merkezi gÃ¶revi gÃ¶rÃ¼yor. Ä°nsanlarÄ±n eÄŸlenmek, dinlenmek, piknik yapmak, doÄŸayla baÅŸ baÅŸa kalmak iÃ§in tercih ettiÄŸi alanlar, Ã¶zellikle bayram tatillerinde ve yazÄ±n ziyaretÃ§iyle dolup taÅŸÄ±yor. Ulusal Ã¶neme sahip olan sulak alanlar ise barÄ±ndÄ±rdÄ±ÄŸÄ± flora ve faunanÄ±n Ã¶zellikleri sebebiyle ekolojik ve genetik Ã§eÅŸitliliÄŸinin sÃ¼rdÃ¼rebilmesi iÃ§in Ã¶zel bir Ã¶nemle korunuyor.
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