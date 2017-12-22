Türkiye yılbaşına nerede giriyor?

Yeni yıla girmek için İstanbul, yurtiçinde seyahat etmek için en çok uçak bileti araması yapılan şehir. Yurtdışına seyahat etmek isteyenler içinse Amsterdam birinci sırayı geçen sene olduğu gibi kimseye kaptırmıyor.

Yurtiçinde en çok aranan şehirler

Her ne kadar diğer şehirlerden oraya uçak bileti arama oranı bu sene düşmüş olsa da, İstanbul yeni yılda seyahat için en popüler şehrimiz. İstanbul’u, geçtiğimiz yıllarda çok popüler olmuş, fakat geçen seneye göre %16 düşüş yaşamış İzmir takip ediyor. Çok sayıda saygın oteli ve kışın bile sahip olduğu ılıman iklimiyle yeni yıla nispeten güzel bir havada girmek isteyenlerin tercihlerinden olan Antalya bu sene biraz düşüş yaşadı fakat yine de üçüncü sırada kendine yer buldu. Ankara ise kendine dördüncü sırada yer buldu.

Yurtdışında en çok aranan şehirler

Seyahat trendleri her yıl biraz değişse de Amsterdam 2018’e girerken de Türk turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Belgrad uçak bileti geçen yılbaşına göre yüzde 9 daha az aranmış olsa da Belgrad 2018’e yurtdışında girmek isteyenler için en popüler ikinci yurtdışı destinasyonu olarak gözüküyor.







Yeni yıla girmek için en çok uçak bileti bakılan yabancı şehirler sıralamasında üçüncü ve dördüncü sırada vizesiz gidilebilen ülkelerden olan Ukrayna’nın Kiev ve Lviv şehirlerini görüyoruz. Geçen seneye göre Kiev’in popülerliği biraz azaldığını fakat Lviv uçak bileti aranma sayısının arttığını görüyoruz.





2017’de yeni hat uçuşları başlayan Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkiv ise uçak bileti sorgulamasında geçen yılbaşına göre %60 artış yaşadı. Skyscanner ile ucuz Ukrayna uçak bileti araması yapabilir ve onlarca havayolu ve acenteden bilet fiyatı karşılaştırması yapabilirsiniz.Veriler son yıllarda yoğun talep gören doğu Avrupa kentleri Prag, Berlin ve Viyana’ya yılbaşı için bakılan uçak biletlerinin geçen seneden bu seneye arttığını gösteriyor. Özellikle Viyana %20’lik artışla dikkat çekiyor. Yeni yıl kutlamaları için tercih edilen şehirlerden olan İngiltere’nin başkenti Londra ise bu sene %32’lik bir artış yaşadı.

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Kaynak: Skyscanner