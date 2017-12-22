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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HürriyetSeyahatTürkiye yılbaşına nerede giriyor?
Seyahat Türkiye yılbaşına nerede giriyor?
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Seyahat
Hürriyet Haber
22.12.2017 - 12:26| Son Güncelleme:

Türkiye yılbaşına nerede giriyor?

Yurtiçi ve yurtdışı uçak bileti, otel rezervasyon ve araç kiralama alanlarında karşılaştırma hizmeti sunan Skyscanner, yeni yılı karşılayacak yerler için yapılmış uçak bileti aramalarını Hürriyet Seyahat okurları için taradı ve listeledi. Skyscanner.com.tr sitesinde 1 Ocak-17 Aralık 2017 tarihleri arasında yılbaşı için yapılan uçak bileti arama verilerine göre çıkan sonucu bu yazımızda okuyabilirsiniz.
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Yeni yıla girmek için İstanbul, yurtiçinde seyahat etmek için en çok uçak bileti araması yapılan şehir. Yurtdışına seyahat etmek isteyenler içinse Amsterdam birinci sırayı geçen sene olduğu gibi kimseye kaptırmıyor.

Türkiye yılbaşına nerede giriyor

Yurtiçinde en çok aranan şehirler

Her ne kadar diğer şehirlerden oraya uçak bileti arama oranı bu sene düşmüş olsa da, İstanbul yeni yılda seyahat için en popüler şehrimiz. İstanbul’u, geçtiğimiz yıllarda çok popüler olmuş, fakat geçen seneye göre %16 düşüş yaşamış İzmir takip ediyor. Çok sayıda saygın oteli ve kışın bile sahip olduğu ılıman iklimiyle yeni yıla nispeten güzel bir havada girmek isteyenlerin tercihlerinden olan Antalya bu sene biraz düşüş yaşadı fakat yine de üçüncü sırada kendine yer buldu. Ankara ise kendine dördüncü sırada yer buldu.

Türkiye yılbaşına nerede giriyor

Yurtdışında en çok aranan şehirler

Seyahat trendleri her yıl biraz değişse de Amsterdam 2018’e girerken de Türk turistlerin gözdesi olmaya devam ediyor. Belgrad uçak bileti geçen yılbaşına göre yüzde 9 daha az aranmış olsa da Belgrad 2018’e yurtdışında girmek isteyenler için en popüler ikinci yurtdışı destinasyonu olarak gözüküyor.


Yeni yıla girmek için en çok uçak bileti bakılan yabancı şehirler sıralamasında üçüncü ve dördüncü sırada vizesiz gidilebilen ülkelerden olan Ukrayna’nın Kiev ve Lviv şehirlerini görüyoruz. Geçen seneye göre Kiev’in popülerliği biraz azaldığını fakat Lviv uçak bileti aranma sayısının arttığını görüyoruz.

Türkiye yılbaşına nerede giriyor

2017’de yeni hat uçuşları başlayan Ukrayna’nın ikinci büyük kenti Harkiv ise uçak bileti sorgulamasında geçen yılbaşına göre %60 artış yaşadı. Skyscanner ile ucuz Ukrayna uçak bileti araması yapabilir ve onlarca havayolu ve acenteden bilet fiyatı karşılaştırması yapabilirsiniz.Veriler son yıllarda yoğun talep gören doğu Avrupa kentleri Prag, Berlin ve Viyana’ya yılbaşı için bakılan uçak biletlerinin geçen seneden bu seneye arttığını gösteriyor. Özellikle Viyana %20’lik artışla dikkat çekiyor. Yeni yıl kutlamaları için tercih edilen şehirlerden olan İngiltere’nin başkenti Londra ise bu sene %32’lik bir artış yaşadı.

Türkiye yılbaşına nerede giriyorEğer henüz yeni yıl planı yapmadıysanız siz de Skyscanner ile gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı uçak biletlerini tarayıp karşılaştırabilir ve sizin için en uygun fırsatı yakalayabilirsiniz.

Kaynak: Skyscanner

 

 

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