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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türkiye tatiliyle ödüllendirilen Çinli kadınlar Kapadokya'da
Seyahat
Anadolu Ajansı
28.05.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Türkiye tatiliyle ödüllendirilen Çinli kadınlar Kapadokya'da

Çalıştıkları firma tarafından Türkiye'ye tatil için getirilen bin kişilik Çinli kadın kafilesi yöresel kırmızı kıyafetleriyle peribacalarını gezdi. Çin'de bir kozmetik firması tarafından, başarıları dolayısıyla Türkiye tatiliyle ödüllendirilen bin kadın Kapadokya'da yöresel kıyafetleriyle gezdikleri peribacaları arasında renkli görüntüler oluşturdu.

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Hava yoluyla İstanbul'a gelen Çinli heyet, anlaşmalı oldukları tur şirketine ait 20 otobüsle Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri gezdi. Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi girişine park edilen otobüslerden inen yöresel kırmızı kıyafetli bin kadın, ilginç görüntü oluşturdu.

Türkiye tatiliyle ödüllendirilen Çinli kadınlar Kapadokyada

Peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gezinti yapan grup üyeleri, daha sonra ellerinde Çince yazılı pankartlarla toplu fotoğraf çektirdi.

"Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunmak istiyoruz"

Türkiye tatiliyle ödüllendirilen Çinli kadınlar Kapadokyada

Çin'deki firmanın genel müdürü Steven Shi büyük bir kafileyle geldikleri Türkiye'den ve Kapadokya'nın doğal yapısından etkilendiklerini dile getirdi.

Türkiye tatiliyle ödüllendirilen Çinli kadınlar Kapadokyada

Shi, "Firmamızın önde gelen çalışanlarıyla geldiğimiz Türkiye'de, tarihi ve kültürel zenginliklerden çok etkilendik. Özellikle Kapadokya'yı çok beğendik. Kendine özgü farklı bir yapısı var. Bundan sonra bizler de Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunmak istiyoruz. Daha çok Çinli kadının Türkiye’ye gelerek Kapadokya'nın bu eşsiz güzelliklerini, muhteşem manzarasını görmesini tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

 

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