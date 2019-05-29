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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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"Türkiye çok güzel, nefes kesici bir yer"
Seyahat
Anadolu Ajansı
29.05.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

"Türkiye çok güzel, nefes kesici bir yer"

Tatil cenneti Bodrum'da bulunan tarihi mekânlar, dünyanın farklı bölgelerinden gelen yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Turizm sezonunun hareketlenmeye başladığı ilçede, her yıl olduğu gibi yerli ve yabancı tatilciler yoğunluk oluşturmaya başladı.

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Tatil için Bodrum'u tercih eden misafirler deniz, kum ve güneşin yanı sıra Bodrum'un tarihi alanlarına da oldukça ilgi gösteriyor. Turistler, Bodrum Antik Tiyatro başta olmak üzere, Halikarnas Mozolesi'nin Bodrum'daki kalıntılarını ve Bodrum Yel Değirmenleri'ni geziyor.

Türkiye çok güzel, nefes kesici bir yer

Sabah erken saatlerden itibaren tur otobüsleriyle bölgeye gelen yabancı misafirler, bu alanlarda eşsiz Bodrum manzarası eşliğinde bol bol fotoğraf çekip, tarihe yolculuk yapıyor. Profesyonel turist rehberi Özden Uyar, yaptığı açıklamada, yabancı dillerde 18 yıldır turist rehberliği yaptığını söyledi.

Türkiye çok güzel, nefes kesici bir yer

Belçika uyruklu turistlere bölgeyi tanıttıklarını ifade eden Uyar, "Turistlere tarihi alanlarımızı tanıtıyoruz. Gezdiğimiz bölgelerle ilgili geçmişinden ve güncel konuları anlatıyoruz. Gezimiz, yarımadanın çeşitli güzel bölgelerini gezerek sürüyor. Panoramik bölgelerden başlayarak Yalıkavak, Ortakent-Yahşi, Gümüşlük gibi yarımadanın güzel bölgelerini gezdirip tanıtmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye çok güzel, nefes kesici bir yer

Bodrum'a gelen turistlerin genel olarak Batı Avrupa'dan geldiğine işaret eden Uyar, şöyle konuştu:

"Bölgemizin özellikle Yunan ve Roma geçmişi olduğu için oldukça ilgilerini çekiyor. Yunan kültüründen başlayıp devamında Osmanlı ve Türk kültürünü kronolojik olarak anlatmaya çalışıyoruz. Bodrum'un yanı sıra Antalya, İzmir, İstanbul ve Kapadokya'ya kadar rehberlik yapıyorum. Eski yıllarla kıyaslandığı zaman, ülkemiz şu an hem milli tanıtım olarak hem de bölgesel tanıtım olarak ileride olduğumuzu düşünüyorum. Eskiden bu kadar çok fuara katılmıyorduk. Son yıllarda hem Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem de bölgesel dernekler olarak çeşitli faaliyetlerde bulunuluyor. Ülkemizin tanıtımı açısından çok memnunuz. Ülkemizdeki turist sayısındaki artış paralel olarak devam ediyor. Yurdumuz son yıllarda İngiliz, Alman, Hollanda'nın yanı sıra, Arap ve Balkan ülkelerinden ve Rusya'dan fazlasıyla turist çekiyor."

Türkiye çok güzel, nefes kesici bir yer

Doğasını ve yemeklerini çok beğeniyorlar

Belçika uyruklu Sabine Van Kerckhove, Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, "Türkiye çok güzel, nefes kesici bir yer. Yemeklerinden doğasına kadar her şeyini çok beğendim. Bundan sonra da Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum." dedi.

Türkiye çok güzel, nefes kesici bir yer

Nadia Verhaert de daha önce Bodrum'a ve Marmaris'e tatil için geldiğini söyledi. Bölgenin eşsiz güzellikte bir doğaya ve kültürel değerlere sahip olduğunu ifade eden Verhaert, "Ülkemizde 'Türkiye'ye gidiyoruz' dediğimizde, insanlar burayı tanıyor, biliyor. 'Reklam ve televizyonlarda gördük' diyorlar. Türkiye, Belçika'da tanınan bir tatil ülkesi." değerlendirmesinde bulundu. Belçikalı Guy Van Den Bossche’se Türkiye'ye havanın, yemeklerin ve insanların güzel olması nedeniyle geldiklerini belirtti. Türkiye'nin çok güzel bir yer olduğunu anlatan Bossche, "Bodrum ve Antalya'da vakit geçirebilirim. Benim için suyun olduğu her yer güzel. Türk insanı oldukça güler yüzlü ve misafirperver." ifadelerini kullandı.

Türkiye çok güzel, nefes kesici bir yer

İskoçyalı Mary Moffat da kardeşiyle tatil için özellikle Bodrum, Antalya ve Marmaris gibi bölgeleri tercih ettiklerini anlatarak, "Buraya alışveriş için geliyoruz. Türkiye'yi ve Türk insanlarını çok seviyoruz." diye konuştu. Rusya vatandaşı Svetlana Konoplina ise ilçeye arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geldiklerini söyledi. Bodrum'da her şeyi çok beğendiklerini ifade eden Konoplina, şunları kaydetti:

Türkiye çok güzel, nefes kesici bir yer

"Havası bizim için çok ideal. Bodrum değirmenlerini de çok beğendik. Bizim beklentimizin çok üzerinde. Bodrum'a arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine geldik. Burada tatilimizi geçirdiğimiz için çok mutluyuz."

Türkiye çok güzel, nefes kesici bir yer

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