Türkiye, ağaçlandırmada dünya üçüncüsü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTürkiye, ağaçlandırmada dünya üçüncüsü
GeriSeyahat Türkiye, ağaçlandırmada dünya üçüncüsü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Türkiye, ağaçlandırmada dünya üçüncüsü
Seyahat
Anadolu Ajansı | Fotoğraf: Alamy
17.06.2019 - 09:31, Son Güncelleme:

Türkiye, ağaçlandırmada dünya üçüncüsü

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dünyada son yıllarda orman alanlarında azalma görüldüğünü belirterek, "Türkiye son 10 yılda yaptığı ağaçlandırma ile orman varlığını artıran ülkeler arasında üst sıralarda yer almıştır." dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çölleşme ve erozyonla mücadele konusunda Bakanlığın yaptığı çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'de çölleşme ve erozyonla mücadele çalışmaları kapsamında 2011-2018 yıllarında 327 uygulama projesi yapıldığını ifade eden Pakdemirli, bunların genel olarak yukarı havza sel kontrolü, baraj havzalarında yeşil kuşak ağaçlandırma, çığ kontrol, heyelan tehlike haritaları, entegre havza rehabilitasyon, taş kaya yuvarlanması ile genel toprak muhafaza, ağaçlandırma ve yaban hayatı koridoru projeleri olduğunu söyledi.

Pakdemirli, bu yıl içerisinde yine söz konusu alanlarda 55 uygulama projesi hayata geçireceklerine işaret ederek, "Dünyada orman alanlarındaki azalma geçtiğimiz 10 yıl içinde yıllık ortalama 5,2 milyon hektar olurken, Türkiye son 10 yılda yaptığı ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmaları ile orman varlığını artıran ülkeler arasında üst sıralarda yer almıştır. Türkiye, son 30 yılda orman alanını yüzde 6, orman servetini ise yüzde 40 artırmayı başarmıştır. 2030 yılına kadar orman varlığını ülke yüzölçümüne oranını yüzde 30 düzeyine ulaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Türkiye, ağaçlandırmada dünya üçüncüsü


"Erozyonla taşınan toprak miktarını 130 milyon tona indirmeyi hedefliyoruz"

Pakdemirli, Türkiye'nin, Çin ve Hindistan'dan sonra dünyada en fazla ağaçlandırma yapan üçüncü ülke olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Tüm bu faaliyetlerimize bağlı olarak 1970'li yıllarda Türkiye'de erozyonla taşınan toprak miktarı yılda 500 milyon ton iken yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmaları, baraj havzalarının ağaçlandırılması, meraların iyileştirilmesi, aşırı otlatmanın önüne geçilmesi, zirai alanlarda gelişmiş sulama teknolojilerinin uygulanması neticesinde bu rakam 2018 yılı itibarıyla 154 milyon tona indirilmiştir. 2023 hedefi olarak bu miktarın, Bakanlığımızca geliştirilen erozyon tahmin ve bilgi sistemi sonuçlarına bağlı olarak tarım, orman ve mera alanlarında alınacak tedbirlerle 130 milyon tona indirilmesi hedefleniyor."

28
1500 yıllık cüceler köyü şaşırttı Bölgeye giden yazar öyle şeyler buldu ki...
1500 yıllık 'cüceler köyü' şaşırttı! Bölgeye giden yazar öyle şeyler buldu ki...

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünün çölleşme ve erozyonun takip edilmesi konularında izleme sistemleri oluşturduğuna işaret eden Pakdemirli, çölleşme takibi için Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritası oluşturulduğuna dikkati çekti. Pakdemirli, Türkiye’de çölleşmenin izlenmesiyle ulusal ölçekte çölleşme istatistiklerinin üretildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Oluşturulan sistem sayesinde çölleşme açısından tedbir alınması gereken öncelikli alanlar belirlenmekte ve bu sayede, tahrip olan arazilerin iyileştirilmesi ve arazinin korunması ile sürdürülebilir kullanımı sağlanmış olacaktır. Çalışmalar sonucunda yüksek riskli bölgelerin Konya/Karapınar, Iğdır/Aralık, Şanlıurfa/Ceylanpınar ve Tuz Gölü havzası olduğu tespit edilmiştir. Orta-yüksek riskli bölgeler ise Konya/Ereğli, Karaman bölgesi, Şanlıurfa, Mardin, Batman hattı ile Eskişehir çevresidir."

Türkiye, ağaçlandırmada dünya üçüncüsü


"Su erozyonu en fazla Fırat-Dicle havzasında yaşanıyor"

Bunun yanında, Türkiye Su Erozyonu Modeli ve İzleme Sistemi (DEMİS) ile Ulusal Dinamik Rüzgar Erozyonu Modeli ve İzleme Sistemi'nin (UDREMİS) geliştirildiğine işaret eden Pakdemirli, su erozyonu modeliyle yapılan izleme çalışmalarıyla Türkiye'de her yıl maksimum 642 milyon ton toprağın su erozyonu sonucu harekete geçtiğinin belirlendiği anlattı.

Pakdemirli, ortalama hektarda 8,24 ton toprağın her yıl su erozyonu sonucu yer değiştirdiğini belirterek, bu miktarın Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 60,28'sinde çok hafif, yüzde 19,13'ünde hafif, yüzde 7,93'ünde orta, yüzde 5,97'sinde şiddetli ve yüzde 6,7'sinde çok şiddetli erozyon olarak dağılım gösterdiğine dikkati çekti.

28
Türkiye’nin en güzel 15 plajı Tatil planı yapmayanlar bu liste tam size göre...
Türkiye’nin en güzel 15 plajı! Tatil planı yapmayanlar bu liste tam size göre...

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından akarsularda askıda taşınan toprak miktarının ise Akım Gözlem ve Sediment Gözlem istasyonları vasıtasıyla ölçüldüğüne değinen Pakdemirli, "Halen aktif ve daha önceki yıllarda aktif olarak kullanılan 300 istasyon verisinin ölçüm değerlerinin analiz edilmesiyle 154 milyon ton toprağın akarsularımız tarafından taşındığı belirlenmiştir. Bu da hektarda yılda yaklaşık 2 ton toprağın akarsular tarafından taşınması anlamına gelmektedir. Su erozyonu ile taşınan toprak miktarı en fazla Fırat-Dicle havzasıdır. Ülkemizde rüzgar erozyonuna en fazla maruz kalan alanlar ise Konya'nın Karapınar ile Iğdır'ın Aralık ilçeleridir." değerlendirmesinde bulundu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Türkiye, ağaçlandırmada dünya üçüncüsü
1500 yıllık 'cüceler köyü' şaşırttı! Bölgeye giden yazar öyle şeyler buldu ki...
Sadece çılgın partilerden ibaret değil: 36 saatte Mayorka
Dünyanın ulaşılması en zor yeri! İlk yerleşen bir Amerikalı ve sadece iki yıl dayanabildi…