Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği 65 ülke

Hem yurtdışına çıkmak hem de vize masrafı yapmak istemiyorsanız işte size vizesiz gidilen ülke seçenekleri. Avrupa'dan Asya'ya birçok ülkenin bulunduğu bu güzel ülkelerle farklı bir tatilin tadını çıkarabilirsiniz... İşte Dışişleri Bakanlığı'nın son güncellemesine göre umuma mahsus (bordo) pasaportla 90 gün boyunca vizeden muaf tutulduğunuz ülkeler
VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER
Andorra
Arjantin
Arnavutluk
Bahamalar (Karayipler'de masmavi bir okyanusta yüzdüğünüzü hayal edin! Görüntü de bu, şahane değil mi?)
Barbados
Belarus (30 gün süreyle vizeden muaftır)
EN GÜZEL YOLCULUK ŞARKILARI LİSTESİ:
Belize
Bolivya
Bosna-Hersek
Botsvana
Brezilya
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Dominika
Dominik Cumhuriyeti (Türkiye'den gidişte vize almıyorsunuz ama ülkeye varışta havaalanında alıyorsunuz. Havaalanında verilen ve vize yerine geçen 30 güne kadar ikamete izin veren Turist Kartı için 10 ABD Doları ödeniyor. Ülkeden çıkışta ise eğer uçak biletine ayrıca dahil edilmemişse, tüm turistlerden çıkış vergisi adı altında 20 ABD Doları tutarında harç tahsil ediliyor.
Ekvator
El Salvador
Fas
Fiji
Filipinler
Filistin (Vatandaşlarımıza vize uygulanmıyor. Filistin’e seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İsrail vizesi almaları gerekiyor (Mısır üzerinden Gazze Şeridi’ne girecekler hariç).
Guatemala
Gürcistan
Honduras
Hong Kong
İran
Jamaika
Japonya
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kırgızistan
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KKTC
Kolombiya
Kore Cumhuriyeti (Güney Kore)
Kosova
Kosta Rika
Libya
Lübnan
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Makau Özel İdare Bölgesi (30 güne kadar yapılacak seyahatlerde vizeden muaf)
Makedonya
Maldivler
Malezya
Mauritius
Moğolistan
Moldova
Nikaragua
Palau Cumhuriyeti
Panama (6 aylık bir süre için vizeden muaf)
Paraguay
Peru
St. Christopher (St. Kitts) ve Nevis
St. Lucia
Seyşeller
Dünyanın en seksi yeri
Sırbistan
Singapur
Suriye
Svaziland
Şili
Tayland
Trinidad-Tobago
Tunus
Tuvalu
Ukrayna (60 güne kadar ikamet süreli seyahatlerde vizeden muaf)
Uruguay
Ürdün
Dertlerimden arınmak için çölün kumuna, denizin dibine vurdum
Vanuatu (30 güne kadar vizeden muaf)
Venezuella
Kaynak: Elvan YARMA / eyarma@hurriyet.com.tr