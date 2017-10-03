Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği 65 ülke

Hem yurtdışına çıkmak hem de vize masrafı yapmak istemiyorsanız işte size vizesiz gidilen ülke seçenekleri. Avrupa'dan Asya'ya birçok ülkenin bulunduğu bu güzel ülkelerle farklı bir tatilin tadını çıkarabilirsiniz... İşte Dışişleri Bakanlığı'nın son güncellemesine göre umuma mahsus (bordo) pasaportla 90 gün boyunca vizeden muaf tutulduğunuz ülkeler

VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER

Andorra

Arjantin

Arnavutluk

Bahamalar (Karayipler'de masmavi bir okyanusta yüzdüğünüzü hayal edin! Görüntü de bu, şahane değil mi?)

Barbados

Belarus (30 gün süreyle vizeden muaftır)

EN GÜZEL YOLCULUK ŞARKILARI LİSTESİ:

Belize

Bolivya

Bosna-Hersek

Botsvana





Brezilya

Dominika

Dominik Cumhuriyeti (Türkiye'den gidişte vize almıyorsunuz ama ülkeye varışta havaalanında alıyorsunuz. Havaalanında verilen ve vize yerine geçen 30 güne kadar ikamete izin veren Turist Kartı için 10 ABD Doları ödeniyor. Ülkeden çıkışta ise eğer uçak biletine ayrıca dahil edilmemişse, tüm turistlerden çıkış vergisi adı altında 20 ABD Doları tutarında harç tahsil ediliyor.

Ekvator

El Salvador

Fas

Fiji

Filipinler

Filistin (Vatandaşlarımıza vize uygulanmıyor. Filistin’e seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İsrail vizesi almaları gerekiyor (Mısır üzerinden Gazze Şeridi’ne girecekler hariç).

Guatemala





Gürcistan

Honduras

Hong Kong

İran

Jamaika

Japonya





Karadağ

Katar

Kazakistan

Kırgızistan

KKTC

Kolombiya

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore)





Kosova

Kosta Rika

Libya

Lübnan

Makau Özel İdare Bölgesi (30 güne kadar yapılacak seyahatlerde vizeden muaf)

Makedonya

Maldivler

Malezya

Mauritius

Moğolistan





Moldova

Nikaragua

Palau Cumhuriyeti

Panama (6 aylık bir süre için vizeden muaf)

Paraguay

Peru

St. Christopher (St. Kitts) ve Nevis

St. Lucia

Seyşeller

Dünyanın en seksi yeri

Sırbistan

Singapur





Suriye

Svaziland

Şili

Tayland

Trinidad-Tobago

Tunus





Tuvalu

Ukrayna (60 güne kadar ikamet süreli seyahatlerde vizeden muaf)

Uruguay

Ürdün

Vanuatu (30 güne kadar vizeden muaf)

Venezuella