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Elvan Yarma

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği 65 ülke

Yaz geldi, herkesi bir tatil telaşı aldı. Türk vatandaşları için sadece pasaportla, vizesiz gidilen ülkeleri araştırdık. İşte hem yurt dışına çıkıp hem de vize masrafını düşünmemek isteyenler için vizesiz gidilen 65 ülkenin listesi.

Elvan YARMA / eyarma@hurriyet.com.tr
Elvan Yarma
Elvan YarmaSeyahat Yazarı

Hem yurtdışına çıkmak hem de vize masrafı yapmak istemiyorsanız işte size vizesiz gidilen ülke seçenekleri. Avrupa'dan Asya'ya birçok ülkenin bulunduğu bu güzel ülkelerle farklı bir tatilin tadını çıkarabilirsiniz... İşte Dışişleri Bakanlığı'nın son güncellemesine göre umuma mahsus (bordo) pasaportla 90 gün boyunca vizeden muaf tutulduğunuz ülkeler

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği 65 ülke

VİZESİZ GİDİLEN ÜLKELER

Andorra

Arjantin

Arnavutluk

Bahamalar (Karayipler'de masmavi bir okyanusta yüzdüğünüzü hayal edin! Görüntü de bu, şahane değil mi?)

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği 65 ülke

Barbados

Belarus (30 gün süreyle vizeden muaftır)

EN GÜZEL YOLCULUK ŞARKILARI LİSTESİ:

Belize

Bolivya

Amazon’un damarlarında yolculukAmazon’un damarlarında yolculuk

Bosna-Hersek

Botsvana

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği 65 ülke

Brezilya

En eğlenceli parti: Rio Karnavalı / Brezilya
En eğlenceli parti: Rio Karnavalı / Brezilya

Dominika

Dominik Cumhuriyeti (Türkiye'den gidişte vize almıyorsunuz ama ülkeye varışta havaalanında alıyorsunuz. Havaalanında verilen ve vize yerine geçen 30 güne kadar ikamete izin veren Turist Kartı için 10 ABD Doları ödeniyor. Ülkeden çıkışta ise eğer uçak biletine ayrıca dahil edilmemişse, tüm turistlerden çıkış vergisi adı altında 20 ABD Doları tutarında harç tahsil ediliyor. 

Ekvator

El Salvador

Fas

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği 65 ülke

Fiji

Filipinler

Filistin (Vatandaşlarımıza vize uygulanmıyor. Filistin’e seyahat edecek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İsrail vizesi almaları gerekiyor (Mısır üzerinden Gazze Şeridi’ne girecekler hariç).

Guatemala

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği 65 ülke

Gürcistan

Honduras

Hong Kong

36 saatte Hong Kong36 saatte Hong Kong

 İran

Jamaika

Kolombo Baba’nın bulduğu cennetteyimKolombo Baba’nın bulduğu cennetteyim

Japonya

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği 65 ülke

Karadağ

Katar

Kazakistan

Kırgızistan

Kıbrıs’ta gezilecek yerler ( Girne, Lefkoşa)
Kıbrıs’ta gezilecek yerler ( Girne, Lefkoşa)

KKTC

Kolombiya

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore)

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği 65 ülke

Kosova

Kosta Rika

Libya

Lübnan

Dünyanın en güzel 20 şehri
Dünyanın en güzel 20 şehri

Makau Özel İdare Bölgesi (30 güne kadar yapılacak seyahatlerde vizeden muaf)

Makedonya

Maldivler

Malezya

Mauritius

Moğolistan

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği 65 ülke

Moldova

Nikaragua

Palau Cumhuriyeti

Panama  (6 aylık bir süre için vizeden muaf)

Paraguay

Amazon’un damarlarında yolculukAmazon’un damarlarında yolculuk

Peru

St. Christopher (St. Kitts) ve Nevis

St. Lucia

Seyşeller

Dünyanın en seksi yeri

Dünyanın en seksi yeriDünyanın en seksi yeri

Sırbistan

Singapur

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği 65 ülke

Suriye

Svaziland

Şili

And Dağları’nın gizemli kenti: De ChileAnd Dağları’nın gizemli kenti: De Chile

Tayland

Trinidad-Tobago

Tunus

Türk vatandaşlarının vizesiz gidebileceği 65 ülke

Tuvalu

Ukrayna (60 güne kadar ikamet süreli seyahatlerde vizeden muaf)

Uruguay

Ürdün

Dertlerimden arınmak için çölün kumuna, denizin dibine vurdumDertlerimden arınmak için çölün kumuna, denizin dibine vurdum

Vanuatu (30 güne kadar vizeden muaf) 

Venezuella

Kaynak: Elvan YARMA / eyarma@hurriyet.com.tr

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