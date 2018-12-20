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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Türk turizmi, 2023 hedefini 2019'da yakalayacak
Seyahat
DHA
20.12.2018 - 11:26, Son Güncelleme:

Türk turizmi, 2023 hedefini 2019'da yakalayacak

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye'nin 2023 yılındaki 50 milyon turist hedefinin 2019 yılında yakalamasının mümkün olacağını söyledi.

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TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 2018 yılında rekorların kırıldığı Türk turizminde hedefin yükseltildiğini söyledi. Ayık, "2018 yılının son günlerine doğru geliyoruz. 2018 yılı tüm sektörün beklentisi doğrultusunda tamamlanacak bir yıl olacak. Türkiye 2018 yılında da çift haneli bir büyümeyi gerçekleştirerek yaklaşık 40 milyon yabancı misafir ağırlayacak.

Türk turizmi, 2023 hedefini 2019da yakalayacak



Yurt dışında yaşayan ve çalışan Türk vatandaşlarını dahil ettiğimizde 45 milyon bandına yaklaşacak bir misafir sayısına ulaşacak. Bu da yaklaşık çift haneli bir büyümeye tekabül eder. Yüzde 20'lerin üzerinde bir büyümeyle 2018 yılını tamamlayacağız" dedi.

Türk turizmi, 2023 hedefini 2019da yakalayacak

Türk turizmi, 2023 hedefini 2019da yakalayacak


2019 yılında da çift haneli bir büyümenin gerçekleşmesini beklediklerini vurgulayan Osman Ayık, "Şu an ilk gelen erken rezervasyon rakamlarına ve sayılarına baktığımızda bunu doğrular nitelikte. Önümüzdeki günlerde konjonktürel bir sıkıntı yaşamadığımız takdirde Türkiye 2019 yılında da muhtemelen çift haneli büyümeyle birlikte 50 milyon bandına yaklaşacak. Bu da bizim 2023 için daha önceden konulmuş hedeflere çok daha öncesinden ulaşmamız demek olacak" diye konuştu.

Fotoğraflar: Alay, Ingimage

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