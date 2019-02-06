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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Türk turizm şirketlerinden İsrail Büyükelçiliği'ne vize tepkisi
Seyahat
Anadolu Ajansı
06.02.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Türk turizm şirketlerinden İsrail Büyükelçiliği'ne vize tepkisi

İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş uygulamalarında değişiklik yapılmadığını iddia ederken, Türk turizm şirketlerinin ise İsrail'in bir dizi uygulamasına ilişkin şikayetleri sürüyor.

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İsrail'in Ankara Büyükelçiliği, Türk vatandaşlarına vize ve ülkeye giriş uygulamalarında değişiklik yapılmadığını iddia ederken, Türk turizm şirketlerinin ise İsrail'in bir dizi uygulamasına ilişkin şikayetleri sürüyor. İsrail'in Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Gerek vize gerekse ülkeye giriş koşulları konusunda herhangi bir değişiklik yapılması söz konusu değildir. İsrail Devleti, Türkiye’den gelen tüm turistlerin ziyaretinden memnuniyet duymaktadır. İsrail’e gelen turistlerin tümü gibi Türk turistler de her bölgeyi olduğu gibi Kudüs’ü de özgürce ziyaret etmektedir" ifadeleri yer aldı.

Buna karşın, Kudüs'e tur düzenleyen Türk turizm şirketleri, İsrail'in Türk vatandaşlarına yönelik vize ve ülkeye giriş uygulamalarında değişiklik olmadığı yönündeki açıklamasının doğru olmadığını belirtiyor.

Türk turizm şirketlerinden İsrail Büyükelçiliğine vize tepkisi


İsrail'in ayrımcılık uygulayabileceği endişesiyle isminin gizli kalmasını isteyen Türk turizm şirketlerinden yetkililer, yaptıkları açıklamada, geçen yaz aylarından itibaren tur şirketleriyle Kudüs'ü ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına yılda sadece bir kez vize verildiğini, bu uygulamanın tur şirketlerinde görevli kişilere de uygulandığını belirtti. Yılda bir kez şeklindeki ziyaret kısıtlaması nedeniyle Kudüs'ü daha sık ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarının imkan bulamadığına değinen yetkililer, söz konusu uygulamanın gruplara hizmet edecek Türk çalışanları da zor durumda bıraktığını anlattı.

Türk turizm şirketlerinden İsrail Büyükelçiliğine vize tepkisi


Yetkililer ayrıca, İsrail İçişleri Bakanlığının, tur şirketleriyle gelen bir Türk vatandaşının "İsrail'de yasa dışı şekilde kalması halinde el konulmak üzere tur şirketlerinden 50 bin İsrail şekeli (yaklaşık 15 bin dolar) teminat bedeli almaya başladığını" söyledi. Turizmciler, bu nedenle birçok tur şirketinin mağdur olduğunu ve Kudüs'te faaliyet gösteremez hale geldiğini aktardı.

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