TÃ¼rk kahvesinin beÅŸ asÄ±rlÄ±k yolculuÄŸu

Kahve Yemenâ€™den gelir

Kahve Ã§ekirdeÄŸi 8. yÃ¼zyÄ±lda HabeÅŸistanâ€™da bulunmuÅŸ, iÅŸlenip iÃ§ilmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ve dÃ¼nyaya yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer ise 14. yÃ¼zyÄ±lda Yemen olmuÅŸ. O Ã§ekirdekler gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze saÄŸ salim ulaÅŸana kadar ne badireler atlatmÄ±ÅŸ ne badireler... Hem HÄ±ristiyan hem de MÃ¼slÃ¼man dÃ¼nyasÄ±nda yasaklarla boÄŸuÅŸmuÅŸ.

Papa da yasaklamÄ±ÅŸ kraliyet de

Papa yasaklÄ± iÃ§ecek ilan etmiÅŸ. Marsilyaâ€™da doktorlar tarafÄ±ndan saÄŸlÄ±ÄŸa zararlÄ± bulunarak iÃ§ilmemesi Ã¶nerilmiÅŸ. Ä°ngiltereâ€™de kahvenin ve beraberinde kahvehanelerin yayÄ±lmaya baÅŸlamasÄ± kraliyeti rahatsÄ±z edince yasaklanmÄ±ÅŸ. 1732â€™de bu kez Prusya KralÄ± BÃ¼yÃ¼k Frederik Ã¼lkesinde kahveyi yasaklamÄ±ÅŸ.

SaÄŸ olsun Ã–zdemir PaÅŸa

Kahve OsmanlÄ±â€™ya Yavuz Sultan Selim dÃ¶neminde, Yemen Valisi Ã–zdemir PaÅŸa sayesinde gelmiÅŸ. PaÅŸa, Yemenâ€™de iÃ§tiÄŸi ve Ã§ok sevdiÄŸi kahveyi Ä°stanbulâ€™a getirmiÅŸ. Sarayda kÄ±sa zamanda Ã§ok sevilmiÅŸ.Hatta saray gÃ¶revleri arasÄ±na â€˜kahvecibaÅŸÄ±â€™ adÄ±yla yeni bir rÃ¼tbe eklenmiÅŸ. PadiÅŸahÄ±n ya da baÄŸlÄ± olduÄŸu devlet bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n kahvesini piÅŸirmekle gÃ¶revli kahvecibaÅŸÄ±, sÄ±r tutmasÄ±nÄ± bilenler arasÄ±ndan seÃ§ilirmiÅŸ.

Ä°lk kahvehane, ilk yasak

Kanuni Sultan SÃ¼leyman dÃ¶nemi Ã¶nemli Ã§Ã¼nkÃ¼ hem ilk kahvehane onun zamanÄ±nda aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ hem de kahveye ilk yasak getiren oymuÅŸ. Ne ironidir ki bÃ¼yÃ¼k aÅŸkÄ± HÃ¼rrem Sultan tam bir kahve mÃ¼davimiymiÅŸ. 1544 yÄ±lÄ±nda Tahtakaleâ€™de aÃ§Ä±lan ilk OsmanlÄ± kahvehanesini, iki Suriyeli Arap iÅŸletmeye baÅŸlamÄ±ÅŸ. Ä°kinci ironi 3. Murat dÃ¶nemine denk gelmiÅŸ. Sadece Ä°stanbulâ€™daki kahvehane sayÄ±sÄ± 600â€™Ã¼ geÃ§miÅŸ. Buna raÄŸmen kahveye yasak koyan ikinci padiÅŸah olmuÅŸ. Yasaklarda, kahvehanelerin devlet yÃ¶netimini eleÅŸtirmek iÃ§in toplanma noktalarÄ± haline gelmesi etkili olmuÅŸ.

â€˜Ä°Ã§ebilirsinizâ€™ fetvasÄ±

YasaklarÄ±n kalkmasÄ±nda dÃ¶nemin ileri gelenleri ve din adamlarÄ±nÄ±n Ã§abasÄ± olmuÅŸ. Kahvenin yanma derecesinde kavrulmasÄ±nÄ±n haram olup olmadÄ±ÄŸÄ± Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ. Hatta kahve â€˜MÃ¼slÃ¼man ÅŸarabÄ±â€™ olarak bile adlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. YasaklanmasÄ± iÃ§in de serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in de fetvalar verilmiÅŸ. Bir fetva Ã¶zellikle Ã¶nemli, o da Bostanzade Mehmet Efendi tarafÄ±ndan verilmiÅŸ. FetvasÄ±nda kahvenin haram olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemekle kalmayÄ±p faydalÄ± olduÄŸunu ilan etmiÅŸ. Sultan Ahmet de kahve iÃ§ilmesini yasaklayan padiÅŸahlar arasÄ±ndaymÄ±ÅŸ. Son ve en meÅŸhur yasak ise 4. Murat dÃ¶neminde yaÅŸanmÄ±ÅŸ. 1633 yÄ±lÄ±nda kahveyle birlikte tÃ¼tÃ¼nÃ¼ de yasaklamÄ±ÅŸ. Halka da Ä°stanbulâ€™daki bÃ¼yÃ¼k yangÄ±nlara kahvehanelerin sebep olduÄŸu gerekÃ§esi sunulmuÅŸ.

FransÄ±zlara kahve

Kahveyi tekrar serbest bÄ±rakan, 4. Mehmet olmuÅŸ. Hatta Parisâ€™te TÃ¼rk kahvesini tanÄ±tan da onun Fransa KralÄ± 14. Louisâ€™ye 1669â€™da gÃ¶nderdiÄŸi elÃ§i SÃ¼leyman AÄŸaâ€™ymÄ±ÅŸ. ElÃ§inin TÃ¼rkiyeâ€™den getirdiÄŸi eÅŸyalarÄ± arasÄ±nda Ã§uvallar dolusu kahve de varmÄ±ÅŸ. OsmanlÄ± elÃ§isi bizzat yapÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± gÃ¶sterdiÄŸi TÃ¼rk kahvesini, FransÄ±zlara â€˜sihirli iÃ§ecekâ€™ olarak tanÄ±tmÄ±ÅŸ. HoÅŸsohbet oluÅŸuyla kÄ±sa zamanda Paris aristokratlarÄ±nÄ± etkilemiÅŸ. TÃ¼rk kahvesinin yanÄ± sÄ±ra kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve sohbetinin de paylaÅŸÄ±p yayÄ±lmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸ.Â

Åžerbetler, lokumlar

Kahvenin sunumu da baÅŸlÄ± baÅŸÄ±na bir konu olmuÅŸ OsmanlÄ±â€™da. Ã–ncelikle kahve ÅŸekersiz iÃ§ilirmiÅŸ. Ama kahve Ã¶ncesinde veya sonrasÄ±nda tatlÄ± bir ÅŸey yeme ya da iÃ§me geleneÄŸi varmÄ±ÅŸ. TatlÄ± olarak ÅŸerbet gibi iÃ§ecekler kullanÄ±lÄ±rmÄ±ÅŸ; yanÄ±nda reÃ§el ya da lokumla da ikram edilirmiÅŸ. Kahveyle gelen suyun amacÄ± ise damaÄŸÄ± Ã¶nceden kalmÄ±ÅŸ muhtemel farklÄ± lezzetlerden arÄ±ndÄ±rmakmÄ±ÅŸ.

Haremâ€™den Ã§Ä±kan fal

TÃ¼rk kahvesi ile ortaya Ã§Ä±kan bir diÄŸer alÄ±ÅŸkanlÄ±k da kahve falÄ±. Fal bakmanÄ±n Haremâ€™den baÅŸlayan bir alÄ±ÅŸkanlÄ±k olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ aÄŸÄ±rlÄ±kta. Cariyeler sÃ¶ylemek isteyip de rahatÃ§a sÃ¶yleyemediÄŸi ÅŸeyleri kahve fincanÄ±na bakÄ±p olmuÅŸ ya da olacak gibi anlatÄ±rlarmÄ±ÅŸ. Sonra halk arasÄ±nda da yayÄ±lmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ.

Kahve saati Ã¶ÄŸleye doÄŸru

Kahveyle birlikte birÃ§ok yeni alÄ±ÅŸkanlÄ±k da ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ. Ã–ncelikle kahvenin iÃ§ilme saati bir geleneÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ. Ä°ngilizlerdeki 5 Ã§ayÄ± geleneÄŸi gibi TÃ¼rk kahvesinin iÃ§ilmesinde Ã¶ÄŸleye doÄŸru saatler tercih edilmiÅŸ. Hatta kahvaltÄ± sÃ¶zcÃ¼ÄŸÃ¼ de bu alÄ±ÅŸkanlÄ±ktan kaynaklanmÄ±ÅŸ; â€˜kahveden Ã¶nce yenen, kahvenin boÅŸ mideye gitmemesi gÃ¶revini gÃ¶ren yemekâ€™ anlamÄ±nda â€˜kahve altÄ±â€™ denirmiÅŸ...

Saffet Emre TonguÃ§â€™dan kÄ±sa kÄ±saâ€¦

YAZLA VEDALAÅžAMAYANLARA

Sonbahar gelse de aklÄ± yazda kalanlara 5 Ã¶nerim var. EÄŸer hÃ¢lÃ¢ tatil fÄ±rsatÄ±nÄ±z varsa, Ã¶zellikle ekim sonuna kadar bu rotalarÄ± deÄŸerlendirebilirsiniz. Marmarisâ€™in havasÄ± sonbaharda bir baÅŸka gÃ¼zel olur. Bozburun YarÄ±madasÄ±, Ä°Ã§meler, Selimiye, TurunÃ§ en tatlÄ± halleriyle sizi bekliyor, kaÃ§Ä±rmayÄ±n. SÄ±ÄŸacÄ±kâ€™a gidip sessizlik ve huzurun tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karÄ±n. Bozcaadaâ€™ya kaÃ§Ä±p rÃ¼zgÃ¢ra kulak verin. AdanÄ±n kalabalÄ±klardan arÄ±nmÄ±ÅŸ halini Ã§ok seveceksiniz. Eski FoÃ§aâ€™da daracÄ±k sokaklarda yÃ¼rÃ¼yÃ¼n, balÄ±kÃ§Ä± lokantalarÄ±nda uzun uzun yemeÄŸinizi yiyin, DatÃ§aâ€™da hem Ege hem Akdenizâ€™e kucak aÃ§Ä±p, bozulmamÄ±ÅŸ bir doÄŸaya ruhunuzu teslim edin.Â

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ARÄ°STOâ€™DAN AZÄ°Z PAVLUSâ€™A ASSOS

Assos bugÃ¼n Egeâ€™nin en gÃ¼zel ve huzurlu kÃ¶ÅŸelerinden... YÃ¼zyÄ±llar Ã¶ncesinde de Ã§ok popÃ¼lermiÅŸ. Assosâ€™un Yunanca anlamÄ± birinci demek. BatÄ± Anadoluâ€™daki Ã§oÄŸu kent gibi Lidya, Pers, Helen, Bergama, Roma, Bizans ve OsmanlÄ± dÃ¶nemlerinin ardÄ±ndan bugÃ¼nkÃ¼ halini almÄ±ÅŸ. MÃ– 4. yÃ¼zyÄ±lda Platoâ€™nun Ã¶ÄŸrencilerinden Hermias da Assosâ€™ta yaÅŸamÄ±ÅŸ. YeÄŸeniyle evlenen Aristo da Hermiasâ€™Ä±n Ã¶nerisiyle Assosâ€™a yerleÅŸmiÅŸ ve 3 yÄ±l kalmÄ±ÅŸ.

Aziz Pavlus, Anadoluâ€™ya HÄ±ristiyanlÄ±ÄŸÄ± yaymaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken Assosâ€™tan denize aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸ. BugÃ¼n turizm pastasÄ±ndan pay almasÄ±nÄ±n sebebi ise 1980â€™lerden sonra da gezginler tarafÄ±ndan keÅŸfedilmesi sayesinde olmuÅŸ.

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MÄ°LASâ€™TAN GÃœZEL HABER

Arkeoloji alanÄ±nda â€˜yÃ¼zyÄ±lÄ±n keÅŸfiâ€™ olarak nitelendirilen ve UNESCO DÃ¼nya MirasÄ± Listesiâ€™ne aday olan Kral Hekatomnosâ€™a ait anÄ±t mezarÄ±n bulunduÄŸu alan arkeopark olarak dÃ¼zenlendi. Tarihi Milas evleri ise rengÃ¢renk bir yaÅŸayan mÃ¼zeye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Uzunyuvaâ€™da yer alan anÄ±t mezar Ã§ok Ã¶nemli. Ã‡Ã¼nkÃ¼ araÅŸtÄ±rmalar, Hekatomnosâ€™un dÃ¼nyanÄ±n 7 harikasÄ±ndan biri olan Mausoleumâ€™un Ã¶ncÃ¼sÃ¼ olduÄŸunu gÃ¶sterdi. 2 bin 400 yÄ±llÄ±k mezar odasÄ± ve duvar resimlerinin de bulunduÄŸu Uzunyuva AnÄ±t MezarÄ± Arkeopark AlanÄ±â€™ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalar 8 yÄ±l sÃ¼rdÃ¼. Bu alanda yer alan OsmanlÄ± ve Cumhuriyet dÃ¶nemine ait 8 ev de restore edildi ve mÃ¼ze olarak aÃ§Ä±ldÄ±.

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