Türk Hava Yolları, Tarihi İpek Yolu’nun başlangıç noktası Xi’an’ı uçuş ağına ekledi

Çin Halk Cumhuriyeti'ne ilk uçuşunu 1999 yılında Pekin’e gerçekleştiren Türk Hava Yolları Xi’an uçuşları ile birlikte Asya’yı dünyaya bağlayan güçlü konumunu pekiştirdi. Küresel taşıyıcı yeni uçuş rotası ile Xi’an’dan başlayıp Venedik’e kadar uzanan tarihi ipek yolunun tamamını uçuş ağıyla kapsamış oldu.

Hat açılış programında görüş belirten Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi; “Yeni evimize taşındığımız, birçok farklı alanda yeniliklere imza attığımız 2019 yılını çok özel bir şehri uçuş ağımıza katarak tamamlıyoruz. Misafirlerimizi, tarihin en önemli başkentlerinden olan Xi’an’dan dünyanın 126 ülkesine ulaştıracak, aynı zamanda kargo operasyonlarımız ile deyim yerindeyse tarihi ipek yolunu bulutların üzerine taşıyacağız. Yeni uçuşlarımız, son yıllarda ülkemizin pek çok cazibe merkezine ilgisi artan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı turistlere de kolaylık sağlayacak böylece ülkemize gelen turist sayısına katkıda bulunacaktır.” dedi.

Dünya tarihinin en eski medeniyetlerinden biri olan Xi’an’a Türk Hava Yolları ayrıcalığıyla seyahat edecek yolcular; şehirde 3 bin yıllık tarihi dokuyu ve sayısız kültürel mirası keşfedebilecek. Çin tarihinde 13 farklı hanedana başkentlik yapmış bölgede en çok ilgi gören nokta ise her yıl iki milyondan fazla turistin ziyaret ettiği Terracotta (Toprak Askerler) Ordusu. Araştırmalarda yaklaşık 2 bin 200 yıldır toprağın altında olduğu belirlenen, ilk kez 1974 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkarılan gizemli ordu 8 bin toprak askerden oluşuyor ve dünyanın 8 harikasından biri olarak kabul ediliyor.

Türk Hava Yolları ve uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere www.turkishairlines.com web sitesinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi’nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.







