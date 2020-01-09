Türk Hava Yolları Malabo’ya kanatlanıyor

Türk Hava Yolları Üretim Planlama Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Malabo seferlerinin 7 Şubat 2020 tarihinde başlayacağı ve haftada 3 gün olacak şekilde planlandığı bildirildi. Şirketin yeni uçuş noktası olan Malabo’ya seferlerin, Nijerya’da Port Harcourt seferleri ile birlikte planlandığı ifade edildi. Malabo seferlerine ilişkin paylaşılan sefer programı aşağıda belirtildiği gibidir.







