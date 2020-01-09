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Türk Hava Yolları Malabo’ya kanatlanıyor
Dünya Daha Büyük
Haber Giriş: 09.01.2020 - 12:22,Son Güncelleme:/

Türk Hava Yolları Malabo’ya kanatlanıyor

Türk Hava Yolları, Ekvator Ginesi’nin başkenti Malabo’ya sefer başlatıyor.

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Türk Hava Yolları Üretim Planlama Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Malabo seferlerinin 7 Şubat 2020 tarihinde başlayacağı ve haftada 3 gün olacak şekilde planlandığı bildirildi. Şirketin yeni uçuş noktası olan Malabo’ya seferlerin, Nijerya’da Port Harcourt seferleri ile birlikte planlandığı ifade edildi. Malabo seferlerine ilişkin paylaşılan sefer programı aşağıda belirtildiği gibidir.

Türk Hava Yolları Malabo’ya kanatlanıyor


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