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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi
Seyahat
Anadolu Ajansı
19.11.2019 - 13:37, Son Güncelleme:

Turizm araçlarında yaş sınırı 12'ye yükseltildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Buna göre, turizm sektöründe yolcu taşımacılığı yapan D1, D2 ve D3 yetki belgelerinde asgari kapasiteyi sağlayacak taşıtların 10 yaşından küçük olması şartı 12'ye yükseltildi. Eşit rekabet ortamının sağlanması için sadece otobüsle yolcu taşıma imkanı bulunan B ve D türü yetki belgelerine en fazla 10 adetle sınırlı olmak üzere otomobil cinsi taşıtların ilavesine imkan sağlandı.

Yurt içi veya uluslararası ticari eşya taşımacılığı yapacak C2 yetki belgeleri için taşımacı lehine olacak şekilde asgari kapasite şartında iyileştirmeye gidildi. Vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi için C2 yetki belgesine sahip olanların da yurt dışından eşya taşımalarına imkan verildi.

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