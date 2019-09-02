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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turistlerin yeni gözdesi Elevit Yaylası
Seyahat
DHA
02.09.2019 - 12:00, Son Güncelleme:

Turistlerin yeni gözdesi Elevit Yaylası

Karadeniz Bölgesi'ni her yıl binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, huzur, sessizlik ve yeşil doğayı arayanların yeni adresi Elevit Yaylası oluyor. Kaçkar Dağları'nın eteklerinde deniz seviyesinden 1800 metre yükseklikteki yayla, yeşil doğası, endemik bitki örtüsü ve faunasıyla, ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor.

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Karadeniz'de Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından koruma öncelikli 200 ekolojik bölge arasında gösterilen Fırtına Vadisi'nin geçilerek ulaşıldığı Çat Vadisi'nde, Kaçkar Dağları'nın eteklerinde yer alan 1800 rakımlı Elevit Yaylası, bölgeye akın eden yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra doğa tutkunların yeni gözdesi oluyor.

Yayla, dağlar arasında barındırdığı doğal yeşil güzellikleri, endemik bitki örtüsü ve faunasıyla, ziyaretçilerinin ilgi odağı oluyor. Rize kent merkezine 100 kilometre mesafede, Çamlıhemşin ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta yer alan yayla, muhteşem doğa ve temiz havasıyla ziyaretçilerini etkiliyor. Bölgeye yoğun ilgi gösteren turistler, özellikle turizm merkezleri Ayder ve Uzungöl ilk tercihleri olurken, son dönemde ise bu yoğunluk çevre illerdeki yaylalarda yaşanıyor. Turizm merkezlerinde biri olmaya aday olan Elevit Yaylası; ziyaretçilerine sessizlik, huzur ve dinginlik vaat ederken, yeşil bitki örtüsünün içinde akan dere, bölgede açan çeşitli çiçekler ve ahşap mimarideki evleriyle de, foto safari meraklılarının da uğrak yeri oluyor.

Turistlerin yeni gözdesi Elevit Yaylası

'Elevit Yaylası'nın doğası bozulmamış'

Manisa’dan geldiği Rize’de geldiği Elevit Yaylası'na hayran kalan Diş Doktoru Berkay Bozca, "Elevit Yaylası'nı tercih ettik, çünkü buranın doğası bozulmamış. Mükemmel eski yapıyı koruyan farklı bir doğası var. Havası tok insanı rahatsız etmiyor. Serin hava, yeşilin bin bir tonu olan buraya Hayran kaldık. Diğer kalabalık yaylaların düzeni ile oynamışlar burası ise özgünlüğünü koruyor. Manisa’dan arkadaşlarla geldik. Ne kadar anlatsak boş kalır sanırım gelip görmek lazım. Biz gelip gördük çok beğendik" dedi.

Turistlerin yeni gözdesi Elevit Yaylası

'Kente yanıp piştik, yaylaya koştuk'

Elevit Yaylası'nı fırsat buldukça gezmeye geldiklerini anlatan Gönül Sarı, "Yayla sakin çok güzel havası suyu temiz. İsteyen ağaçlardan çam sakızı alabilir, isteyen piknik yapabilir, dereye girilebilir, üst yaylalara yürünebilir. Merkezde kentte yanıp piştik o yüzden yaylaya koştuk. Burada hiç ter buhar rutubet yok. Denildiği gibi ‘terk edin şehirleri yaylalara çıkalım’ bende öyle yapıyorum" diye konuştu.

Turistlerin yeni gözdesi Elevit Yaylası

'Stres yaşayanlara tavsiye ediyorum'

Yaylada gezip vakit geçirenlerin huzur bulup sakinleştiğini, stresten uzaklaştığını kaydeden Hüseyin Özdemiroğlu ise "Elevit Yaylası sakin her daim yüzün gülebileceği bir yer. Enerji sağlık huzur bol bir yer. Şehir deki streste yaşayan insanlara tavsiye ediyorum buraya gelsinler. İnanın bir yıl iki yıl en stresli işte çalışsanız bile burada tüm sıkıntınızdan kurtuluyorsunuz" diyerek herkesi yaylayı yakından görüp ziyaret etmeye davet etti.

Turistlerin yeni gözdesi Elevit Yaylası

Turistlerin yeni gözdesi Elevit Yaylası

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