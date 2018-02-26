Turistlerin yeni eğlencesi
Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartalkaya’da düzenlenen ‘Canlı Bowling’ etkinliğine katılan tatilciler doyasıya eğlenirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Bolu’ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve kış tatili için her yıl binlerce kişinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi, 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle 10 Aralık tarihinden beridir misafirlerini ağırlıyor. Önemli günlerde tatilciler için farklı etkinliklerin de düzenlendiği Kartalkaya’da hizmet veren otellerden birisinin ve bir saat markasının sponsorluğunda ‘Canlı Bowling’ etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlik kapsamında 3 metre yüksekliğinde şeffaf topların içine giren tatilciler metrelerce yuvarlandıktan sonra 2,5 metrelik lobutları devirmeye çalıştılar. Tatil için Kartalkaya’ya gelen binlerce kişinin izlediği ve keyifli anların yaşadığı ‘Canlı Bowling’ etkinliğinde, cesaretini test etmek isteyen yüzlerce tatilci de şeffaf topların içine girerek labutları devirmek için çaba gösterdi.
Adrenalin tutkunu bazı tatilciler ise, yuvarlanan topun önünden koşmak isterken düşerek şeffaf topun üzerlerinden geçmesine izin verdi. Kartalkaya’da 10 ve 16 Ocak tarihlerinde 2 kez gerçekleştirilen etkinliğin videosunun youtube yüklendiği ve izleyici sayısının 1 milyonu geçtiği öğrenildi.
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