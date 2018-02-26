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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Sıradaki Haber:Avrupa’nın az bilinen en güzel kayak merkezleri

Seyahat
Hürriyet Haber
26.02.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

Turistlerin yeni eğlencesi

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Kartalkaya’da düzenlenen ‘Canlı Bowling’ etkinliğine katılan tatilciler doyasıya eğlenirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

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Bolu’ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve kış tatili için her yıl binlerce kişinin tercih ettiği Kartalkaya Kayak Merkezi, 70 kilometre uzunluğundaki 25 pistiyle 10 Aralık tarihinden beridir misafirlerini ağırlıyor. Önemli günlerde tatilciler için farklı etkinliklerin de düzenlendiği Kartalkaya’da hizmet veren otellerden birisinin ve bir saat markasının sponsorluğunda ‘Canlı Bowling’ etkinliği gerçekleştirildi.

Turistlerin yeni eğlencesi
Turistlerin yeni eğlencesi

Etkinlik kapsamında 3 metre yüksekliğinde şeffaf topların içine giren tatilciler metrelerce yuvarlandıktan sonra 2,5 metrelik lobutları devirmeye çalıştılar. Tatil için Kartalkaya’ya gelen binlerce kişinin izlediği ve keyifli anların yaşadığı ‘Canlı Bowling’ etkinliğinde, cesaretini test etmek isteyen yüzlerce tatilci de şeffaf topların içine girerek labutları devirmek için çaba gösterdi.

Yurt dışında en ucuz kış rotası
Yurt dışında en ucuz kış rotası


Adrenalin tutkunu bazı tatilciler ise, yuvarlanan topun önünden koşmak isterken düşerek şeffaf topun üzerlerinden geçmesine izin verdi. Kartalkaya’da 10 ve 16 Ocak tarihlerinde 2 kez gerçekleştirilen etkinliğin videosunun youtube yüklendiği ve izleyici sayısının 1 milyonu geçtiği öğrenildi.

Turistlerin yeni eğlencesi
Turistlerin yeni eğlencesi

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