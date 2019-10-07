Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTuristlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar
GeriSeyahat Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar
Seyahat
Anadolu Ajansı
07.10.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar

Muğla'da yer alan labirent görünümlü sazlıkları ziyarete giden turistler balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izleyerek keyifli bir tecrübe yaşıyor. Günübirlik turlar ile burayı gezmek mümkün.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Muğla'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçesinde yer alan sazlıkların oluşturduğu doğal labirentler, sonbaharda büründüğü sarı renkle bölgeye gelen yerli ve yabancı turistleri adeta büyülüyor.

Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar


Köyceğiz ile Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nden İztuzu Plajı'na hareket eden turistler, sazlıklar arasında balıkçılları, caretta carettaları ve Dalyan kefalini izleyerek tura başlıyor.

Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar


Yurt dışı ve yurt içinden tatilini geçirmek için gelen turistlerin uğrak noktalarının arasında yer alan bölgede, havadan bakıldığında labirenti andıran sazlık alanlar yer alıyor.

Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar


İlkbaharda yeşilin her tonunu sergileyen sazlıklar, sonbaharda sarının hakimiyetiyle turistlere kendini gösteriyor. Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan da zengin bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla rüya gibi bir tatil imkanı sunuyor. Gökyüzünden bakıldığında su kanallarındaki parıltıyı gösteren Dalyan, deniz ve gölün birleşiminde yer alan İztuzu Plajı'ndaki kumsal tatilcilerin beğenisini kazanıyor.

Günübirlik tura katılan yabancı turistler, Köyceğiz Gölü'nün fazla suyunu Dalyan Kanalı aracılığıyla Akdeniz'e götürmesine de şahit oluyor. Aynı zamanda balık yurdu olan kanal, çok sayıda nadir bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapıyor.

Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar



Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) Başkanı Arif Yalılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ege ve Akdeniz'in birleştiği Köyceğiz Gölü'nün 54 bin dekarlık alanı kapsadığını söyledi. Caretta carettaların en yoğun olduğu bölgeler arasında yer alan İztuzu Plajı'na Köyceğiz Gölünün 6-7 kilometrelik sazlık kanallarından geçerek ulaşıldığını belirten Yalılı, şöyle konuştu:

Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar


"Bölgeye gelen turistler tarih ve doğayı iç içe barındıran bir tatil yapıyor. Günü birlik turlarda binlerce kişi ağırlanıyor. Bölgemizin turizm potansiyeli çok yüksek. Belirli periyotlar halinde, belirli gruplarla hem kanalın üst temizliğini hem de dip temizliğini yapıyoruz. Bölgeye ağırlıklı olarak günü birlik misafirler geliyor. Misafirler caretta carettaları izliyor."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Turistlerin gözdesi: Labirent görünümlü sazlıklar
Avusturya'nın göbeğinde Konyalılar kasabası! "Küçük bir Türkiye oluşturduk”
Frigya'da turist sayısı ikiye katlandı
İstanbul 'serebral palsi' için yeşile büründü