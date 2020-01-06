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Turistlere yeni vergi: Her gece için ek 3 Euro
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 06.01.2020 - 11:07,Son Güncelleme:/

Turistlere yeni vergi: Her gece için ek 3 Euro

Amsterdam'ı ziyaret etmek isteyen turistler, 1 Ocak'tan itibaren getirilen yeni vergi uygulamasıyla konut maliyetinin yüzde 7’si oranındaki mevcut vergiye ek olarak konakladıkları her gece için 3 Euro daha ödemek durumunda kalacak.

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İngiliz The Telegraph gazetesinin haberine göre, rezervasyonlarını Airbnb üzerinden yapacak olan turistler de, her gece için yüzde 10 oranında eskiye göre daha fazla ödeme yapmak zorunda olacak.

Turistlere yeni vergi: Her gece için ek 3 Euro


HER YIL 17 MİLYON TURİST GELİYOR

Sürekli olarak 1.1 milyon kişinin ikamet ettiği Amsterdam'a her yıl 17 milyon turist geliyor. Kent yönetimi son zamanlarda konuk çekme stratejisinden geri adım atarak, mevcut ziyaretçi sayısı ile baş etmeye çalışıyor. Gazetenin örnek gösterdiği, geçen yıla ait resmi belgelerden bir tanesinde, "Durumu kontrol altında tutmak için harekete geçmeliyiz. Bu yönü teşvik etmek yerine yönetimiyle ilgilenme zamanı geldi" ifadeleri yer alıyor.

Turistlere yeni vergi: Her gece için ek 3 Euro


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