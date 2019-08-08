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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turistlere, en iyi çayı demlemenin tarifini veriyor
Seyahat
DHA
08.08.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Turistlere, en iyi çayı demlemenin tarifini veriyor

Rize'de, "Türkiye Çay Demleme 2018" şampiyonu Gülhanım Sarı Delihasan, yerli ve yabancı turistlere çayı en iyi demleme tekniklerini anlatıp, Türk çayının tanıtımını yapıyor.

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Rize Ticaret Borsası tarafından 2018 yılında düzenlenen yarışmada 'En iyi Çay Demleme' şampiyonu olan Gülhanım Sarı Delihasan, kente gelen yerli ve yabancı turistlere çay demleme tekniklerini anlatıyor.

Turistlere, en iyi çayı demlemenin tarifini veriyor

Ayder Yaylası'na gelen bir grup Ummanlı turizmciyi karşılayan Delihasan, kendine özgü yöntemlerle çay demleyip, sundu. Turistler ise tadını beğendikleri çaylardan alarak, ülkelerine götürdü.

Turistlere, en iyi çayı demlemenin tarifini veriyor

Çayın, tadı ile aromasının en iyi alınabileceği porselen veya bakır demlikte demlenmesi önerisinde bulunan Gülhanım Sarı Delihasan, "Çay demleme sırasında genellikle doğru bilinen bir yanlış yapılıyor. Çayı koyup üzerine suyu ilave edersek çay haşlanır. O nedenle önce suyu koyup ardından çayı ilave etmek gerekiyor" dedi. Delihasan, en iyi çayı demleme tarifi için ise şunları kaydetti: "Alt demlikteki su kaynadıktan sonra üstteki demliğimize suyumuzu koyuyoruz. Orta boy demlikler için 5 yemek kaşığı çay ilave ediyoruz. Daha sonra alt demliğe soğuk su ilave edip, suyun kaynamasını bekliyoruz.

Turistlere, en iyi çayı demlemenin tarifini veriyor

Su kaynarken üst demlikteki çay çöker, demlenir ve kıvama gelmiş olur. 10 dakikalık bekleme süresinin ardından çay servis edilmeye hazır hale gelir.

Turistlere, en iyi çayı demlemenin tarifini veriyor

Bu konuyu çok karıştıranlar oluyor. Önceden demliğe çayı koyanlar oluyor ve bu durum çayın tadını bozuyor. Bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir"

Turistlere, en iyi çayı demlemenin tarifini veriyor

 

 

 

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