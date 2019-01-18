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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turistler gökyüzünden izledikleri Kapadokya'ya hayran kaldı
Seyahat
Anadolu Ajansı
18.01.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Turistler gökyüzünden izledikleri Kapadokya'ya hayran kaldı

Karla kaplanan Kapadokya'da sıcak hava balonu turuna katılan turistler, bölgenin eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi

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Türkiye'nin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'da turistler, karla kaplanan doğal güzellikler ile tarihi ve kültürel zenginlikleri gökyüzünden gördü. AA'nın haberine göre etkili olan karın ardından beyaza bürünen bölge eşsiz güzellik sergilerken, sıcak hava balonu turuna katılan ziyaretçiler peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülerek manzarayı kuş bakışı izleme imkanı elde etti. Sabah saatlerinde Göreme beldesindeki balon kalkış alanındaki hazırlıkların ardından peş peşe Kapadokya semalarına yükselen sıcak hava balonları, yaklaşık bir saat boyunca gökyüzünde süzüldü.

Turistler gökyüzünden izledikleri Kapadokyaya hayran kaldı

Turistler gökyüzünden izledikleri Kapadokyaya hayran kaldı


Olumsuz hava koşulları nedeniyle yılbaşından beri ilk kez gerçekleştirilen gün doğumu turuna çok sayıda yabancı turist katıldı. Tur sırasında ortaya çıkan sis, sıcak hava balonlarıyla bütünleşerek güzel bir görüntü oluşturdu. Turun tamamlanmasının ardından açıklama yapan sıcak hava balonu pilotu Ümit Arı, 10 yıldır turistlere Kapadokya semalarında eşlik ettiğini, beyaza bürünen coğrafi güzellikler arasında uçuş yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Turistler gökyüzünden izledikleri Kapadokyaya hayran kaldı


Arı, "Aşk Vadisi üzerinde keyifli bir uçuş gerçekleştirdik. Uçuş güzergahımızda sıcaklık eksi 20 dereceydi. Uzun zaman sonra keyifli bir uçuş oldu. Bölgede yapılabilecek en keyifli güzel işlerden biri balon pilotluğu. Bu güzellikler arasında uçuş yapmak mutluluk veriyor." dedi. Tayvanlı turist Yu Shih Ting ise Kapadokya'nın gökyüzünden çok daha ilgi çekici olduğunu ifade etti. Yu, "Burası çok güzel ve korunmuş tarihi yerlerle kaplı. Dün birçok yeri gezdikten sonra bugün de balon turuna katılarak gökyüzünden seyrettim. Çok mutluyum." diye konuştu.

Turistler gökyüzünden izledikleri Kapadokyaya hayran kaldı



Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuş bakışı izlemenin eşsiz bir duygu olduğunu kaydeden Thai Fang da tur sırasında çektiği fotoğrafları sosyal paylaşım sayfasında yayımlamak için sabırsızlandığını dile getirdi.

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