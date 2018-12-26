Turistler donan şelaleye akın etti
Çin'in Kuzeybatısındaki Linxia Hui'da yer alan Dadunxia şelalesi, bölgede sert kış koşullarının başlamasıyla birlikte dondu.
Çin'in Kuzeybatısındaki Linxia Hui'da yer alan Dadunxia şelalesi, bölgede sert kış koşullarının başlamasıyla birlikte dondu.
Şelale ve besleyen su kaynaklarının buz tutmasıyla ortaya çıkan muhteşem görüntüler bu yıl da bölgeye ziyaretçi akınına neden oldu.
Akşam saatlerinde özel olarak ışıklandırılan şelalenin etkileyici görüntüsü, ziyaretçilerinin fotoğraf kareleriyle sosyal medya üzerinden de bol bol paylaşılıyor.
Fotoğraflar: DepoPhotos
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