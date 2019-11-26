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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turistler 9 ayda 5,1 milyar dolarlık yemek yedi
Seyahat
Anadolu Ajansı | Fotoğraflar: Alamy
26.11.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Turistler 9 ayda 5,1 milyar dolarlık yemek yedi

Türkiye'yi bu yılın ocak-eylül döneminde ziyaret eden turistlerin yeme içme harcamaları 5,1 milyar dolar oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın 9 ayında Türkiye'yi yurt dışından 4 milyon 555 bin 361'i Türk vatandaşı olmak üzere 39 milyon 953 bin 91 kişi ziyaret etti. Söz konusu dönemde turizm geliri yaklaşık 26,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Turistlerin kişisel harcamaları 19 milyar 550 milyon dolar, paket tur harcamaları ise 7 milyar 84 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Turistlerin kişisel harcamalarında en yüksek kalemi 5 milyar 63 milyon dolarla yeme içme oluştururken, bunu 4 milyar 941 milyon dolarla diğer mal ve hizmetler ve 2 milyar 838 milyon dolarla konaklama takip etti.

Yabancı ziyaretçiler ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları sağlık için 793,5 milyon dolar harcadı. Turistlerin spor, eğitim ve kültürel faaliyetler için harcadığı tutar ise 319 milyon doları aştı.

Hediyelik eşyaya ödenen tutar 1.5 milyar dolar

Turistler 2 milyar 998 milyon 477 bin dolar giyim ve ayakkabı için harcama yaparken, hediyelik eşyaya 1 milyar 42 milyon 548 bin dolar verdi. Diğer harcamalara ise 803 milyon dolar para ayıran turistlerin Türkiye'den halı ve kilim almak için ödediği tutar 96,7 milyon dolar oldu.

 

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