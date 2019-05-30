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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Turistik Doğu Ekspresi seferlerine başladı.
Seyahat
Anadolu Ajansı
30.05.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Turistik Doğu Ekspresi seferlerine başladı.

Son dönemde iyice artış yaşanan yolcu taleplerini karşılamak adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen projeyle ,'Turistik Doğu Ekspresi Treni' Ankara Garı'nda gerçekleştirilen törenle ilk seferine başladı.

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Doğayla iç içe 1 günden fazla süren yolculuk... Doğu Ekspresi'ne son yıllarda yolcu talebi arttı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı da talebin karşılanması için Ankara ile Kars arasına turizm amaçlı Turistik Doğu Ekspresi seferi koydu. Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma; Kars'tan da çarşamba, cuma ve pazar günleri işletilecek tren, Ankara'dan saat 19.55'te, Kars'tan saat 23.55'te hareket edecek.

Turistik Doğu Ekspresi seferlerine başladı.

Kapasitesi 120 kişi
Tren, yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret edebilmeleri için Ankara'dan Kars yönüne gidişte Erzincan, İliç ve Erzurum; Kars'tan Ankara yönüne gelişte ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında bir süre bekleyecek. Ankara-Kars arasındaki parkurunu, 32 saatte tamamlayacak Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli ve 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşuyor. Tamamı yataklı vagondan oluşan tren 120 yolcuya kadar hizmet verebilecek. Bilet fiyatı ise 1 odada tek kişi seyahat edilmesi durumunda 400 lira, iki kişi seyahat edilmesi durumunda ise kişi başı 250 lira olarak belirlendi.

Turistik Doğu Ekspresi seferlerine başladı.

Mehteran takımı ile karşılanacaklar
Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferine katılan yolcular, Erzurum'da mehteran takımı ve bar gösterisi ile karşılanacak. Yolcular, daha sonra profesyonel rehberler eşliğinde kent gezisi yapacak. Konuk yolculara Kongre Binası'nı gezdikleri sırada Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünce hazırlanan Mustafa Kemal’in Erzurum'a gelişi ve Erzurum Kongresi çalışmalarını anlatan tiyatro gösterisi sunulacak. Oyun sonrası misafir yolculara tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami, Üç Kümbetler ve Taşhan gezdirilerek yerli ve yabancı turistlerin Taşhan'da alışveriş yapmaları için imkan sağlanacak. Gezi sonrası Erzurum Garı'a gelecek yolcular aynı tren ile son durakları Kars'a hareket edecek.

 

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