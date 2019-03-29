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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerSeyahat HaberleriTurist patlaması yaşanan sahilde şok! Terlik giyenlere 1530 TL para cezası veriliyor...
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Turist patlaması yaşanan sahilde şok! Terlik giyenlere 1530 TL para cezası veriliyor...
Seyahat
Hürriyet Seyahat | Fotoğraflar: Ingimage
29.03.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Turist patlaması yaşanan sahilde şok! Terlik giyenlere 1530 TL para cezası veriliyor...

İtalya'da, turistlerin uygun ayakkabılar olmadan kayalıklara tırmanmasını ve bölgenin dar yollarında terlikleri yüzünden mahsur kalmasını önlemek için, terlik giyenlere 305 TL ile 1530 TL arasında para cezası kesiliyor.

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İtalya'nın en turistik sahil şeritlerinden Cinque Terre'de sıra dışı bir yasak devreye girdi. İtalya'da bu sahil kasabasına sandaletlerinizle ve terliklerinizle seyahat ederseniz 1530 TL'ye kadar para cezası alabilirsiniz. Cinque Terre Milli Parkı yetkilileri, turistleri uygun ayakkabılar olmadan kayalıklara tırmanmamaları konusunda uyaran bir bilgilendirme yapıyor. Eğer bu uyarıyı görmezden gelmeyi seçerseniz, 50 Euro ile 250 Euro ( yaklaşık 305 TL ile 1530 TL) arasında para cezası alabilirsiniz.

Turist patlaması yaşanan sahilde şok Terlik giyenlere 1530 TL para cezası veriliyor...


KARAR, TERLİKLER YÜZÜNDEN MAHSUR KALMA İHTİMALİNE KARŞI ALINDI

CNN International'da yer alan habere göre; İtalya'da bu kararın alınmasının gerekçesi ise turistler, bölgenin dağlık ve dar yollarında terlikleri yüzünden mahsur kalması ve buna bağlı olarak güvenlik birimlerine ekstra mesai yaptırması.

Turist patlaması yaşanan sahilde şok Terlik giyenlere 1530 TL para cezası veriliyor...



TURİST PATLAMASI ÖNLEMLERİ DE BERABERİNDE GETİRDİ

İtalya'da turist patlaması ülkeyi sevindirdiği kadar bu sebeplerden dolayı önlem almaya itiyor. Geçtiğimiz aylarda da Roma Belediyesi, sokaklarda içki içmeyi yasaklayan ve şehrin çeşmelerinde yüzen insanlara karşı yasalar çıkarmıştı. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro ise, tasarlanmamış bir yerde oturanlar için 500 Euro'ya kadar (yaklaşık 3,050 TL) para cezası önermişti.

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