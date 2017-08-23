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Turist akınına uğrayan şelale lağıma döndü

Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Niagara Şelalesi’ne atık ve çöp boşaltılınca bölgenin hem rengi hem de kokusu değişti. İşte detaylar...

Hürriyet Haber
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Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Niagara Şelalesi’ne atık ve çöp boşaltılınca bölgenin hem rengi hem de kokusu değişti. Kanada ve ABD sınırındaki Niagara Şelaleleri, dünyanın en ünlü doğa anıtlarından biri. 

Turist akınına uğrayan şelale lağıma döndü

Sınırın iki yanında da turistlerin gözdesi olan üç şelale, benzersiz manzaralarıyla görenleri büyülüyor.  Bu görkemli su gösterisini izlemek için yılda 30 milyon kişi bölgeye geliyor.

Turist akınına uğrayan şelale lağıma döndü

Turkuaz mavisi bir tona sahip olan ve doğal güzelliği dolayısıyla her yıl milyonlarca turisti çeken Niagara Şelalesi, siyaha büründü. Bu trajik değişimin sebebi ise New Yorklu yetkililerin, atıkları Niagara üzerindeki liman yakınlarına atmasıydı.Yolcu gemisi Maid of the Mist’in yetkililerinin dikkat çektiği bu kirlilik üzerine Niagara Şelalesi Atık Merkezi’nde görevli isimler gerekli izinleri aldıklarını söyleyerek her şeyin usulüne göre yapıldığını dile getirdi.

Turist akınına uğrayan şelale lağıma döndü
 

Başta Twitter olmak üzere birçok sosyal medya platformunda paylaşılan fotoğraf ve videolar büyük tepki çekerken çevreciler, belediye ve temsilcileri topa tuttu.Yetkililer, atık arıtma tesisinin bakım çalışması için böyle bir hamle yapıldığını açıklayarak, önlemlerin artırılacağını duyurdu.

36 saatte Niagara Şelaleleri36 saatte Niagara Şelaleleri

Kaynak: Hürriyet Haber

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