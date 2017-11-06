Tur rehberi kimdir? Tur rehberinin görevleri nelerdir?

Tur operatörleri ve seyahat acenteleri tarafından satılan paket turlar kapsamında, uçak otobüs otel konaklamaları şehir turları ve rehberlik hizmetleri ücrete dahil olarak sunulmaktadır. Herkes programda açıkça yazdığı üzere uçağın nereden nereye gittiği, tur esnasında otobüsle ne zaman seyahat edecekleri, panoramik şehir turunun nereleri içerdiği, hangi otelde kalıp, oda kahvaltı mı yoksa kaç adet yemek yiyeceklerini rahatlıkla okuyup öğrenebilmektedirler. Bununla birlikte seyahate katılanlar tarafından, ücrete dahil olan rehberlik hizmetlerinin kapsamı, programlarda da açıkça belirtilmediğinden genellikle tam olarak bilinmemektedir. Yurt içi turları için TC Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı rehberlik kokartına haiz kişiler rehber olarak anılmaktadır. Yurt dışında ise o ülkenin kokartlı rehberi beraberinde şehri/ülkeyi gezdiren ve gruba eşlik eden tur operatörü görevlisi rehber olarak adlandırılır. Gerçekte yurt dışında yapılan iş, bir kokartlı lokal rehberin yanında görevli, tur liderliği mesleğidir. Ben acentelerin rehber olarak ifade ettikleri ancak kanunen tur lideri olarak adlandırılması gereken yurt dışı rehberliği nedir ve görev ve sorumlulukları nelerdir? konularında sizleri aydınlatmak istiyorum.

Rehberlerin sorumlulukları nelerdir?

Havalimanında tura katılacak misafiri karşılama, seyahat dokümanlarını misafire iletirken, uçağın kalkış saati, biniş kapısı gibi detayları paylaşıp, uçak check-in işlemlerine aracılık eder. Son müşteri güvenlik kontrolünden geçtikten sonra, kendisi de gümrüksüz bölgede misafirlerinin uçağa tam zamanında binmelerini kontrol eder. İyi bir rehber grubundan mümkün olduğu kadar ayrılmamayı tercih eder. İlk tanışma ve ilk intibalar önemli olduğundan, uçuş esnasında yolculuğun süresine göre en az bir defa misafirleri dolaşır, hal hatır sorar. Uçağın indiği şehirde, herkesi uçağın kapısına en yakın yerde toplayarak, misafirlerin önce poli kontrol pasaport işlemleri noktasından geçmelerine yardımcı olur, polis tarafından misafire sorulabilecek sorulara yardımcı olur.

Ardından tüm misafirler gümrükten geçtiğinde, kendisi de geçer ve birlikte bagaj alma bölümüne giderler. Bagajı hasarlı veya kayıp yolcu olması durumunda hemen orada zabıt tutulmasına aracılık eder ve misafire yabancı dil anlamında gerekiyorsa destek sağlar. Herhangi bir sorun da yok ise, misafirleri ile birlikte dışarıda kendilerini karşılayacak görevli ile buluşulmasını, eğer herhangi bir buluşma olmayacak ise havalimanından otele götürecek transfer aracına misafirlerle beraber gider.

Otobüs otele gitmek veya şehir turu yapmak üzere yola çıktığında, ilk iş olarak içten bir Hoşgeldiniz konuşması yapıp, ülke şehirle ilgili lokal saat, para birimi ve çok sık sorulacak sorulardan oluşan genel bir bilgilendirmede bulunur. Diyelim ki şehir turu yapılacak olsun, panoramik şehir turlarında bazı ülkelerde lokal rehberler de otobüse biner ve Türk rehber genelde tercüme eden pozisyonunda olabilir. Bazı destinasyonlarda ise lokal rehber olmaz, tüm turu grup Türk rehberi eşliğinde gerçekleştirir. Panoramik şehir turları genel olarak ortalama 3 saat sürer. Bu süre zarfında, gerek gidelen yerler hakkında tarihi, kültürel, sanatsal gerekse alışveriş gibi yaşama dair bilgiler de paylaşabilir. Şehir turları bitiminde ise misafirlere bir süre serbest zaman verir, bunu yapmasının sebebi, her misafirin kendi isteğine ve zevkine göre o şehirden keyif alabilmesini sağlamaktır.

Rehberlerin tur esnasında diğer görevleri de ekstra çevre gezilerini misafirlere tavsiye etmek ve bunu satın alan misafirlerle birlikte, gezilecek yerleri detaylı anlatımlar eşliğinde tanıtmaktır. Bu esnada ekstra ücrete tabi olan çevre gezisine katılmayan misafirler, o gün rehberden bağımsız serbest gezeceklerdir. Çok sık karşılaşılan bir sitem olarak, rehber tur alan misafirlerle ilgilendi bizimle ilgilenmiyor şeklindeki yakarışlardır. Ancak işin esası kısa zamanda daha fazla yer görmeye dayalı olduğundan, rehber program dahilinde daha fazla gezmek isteyenlere eşlik etmek durumundadır. Bununla birlikte, iyi bir rehber tur satın almasa dahi, misafirini o gün şehirde nasıl zaman geçirebileceği, nerede yemek yiyebileceği veya nereden alışveriş yapabileceği, toplu taşıma araçlarının kullanımı gibi konularda bilgilendirmelidir.

Tur süresi boyunca, her gün misafirlerinin kazasız belasız otele döndüğünden emin olarak yatağına yatmalıdır. Herhangi bir misafirin başına kaza bela, hırsızlık, gasp vs. geldiğinde ise, misafirin seyahat sigortası kapsamında polisten zabıt tutturulması veya hastanede misafire eşlik edip, doktor ile irtibat konusunda aracılık etmesi gerekir. Ayrıca gerektiğinde misafirin sağlığı konusunda ailesine düzenli bilgilendirmelerde bulunması hem işi, hem insaniyeti gereğidir. Seyahat sigortası olmayan misafirler için de, en uygun fiyatlara hastane hizmetini alabilecekleri ve optimum servis alınabilecek iyi bir hastaneye yönlendirme yapması da işinin bir gereğidir. Ayrıca yurtdışında alkol veya domuz eti konusunda hassasiyeti olan misafirlerine, lokal yemekler konusunda detaylıca bilgi vermesi müşteri memnuniyeti açısından da son derece faydalı olacaktır.





İlk misafiri uyanmadan sabah kahvaltısını kontrol etmeli, yurtdışında sıklıkla verilen domuz eti şarküteri ürünleri büfede var ise gerekli uyarı notunu müşterileri kahvaltıya gelmeden önce yerleştirmeli veya otel tarafından konulmasını sağlamalıdır. Misafirleri ile birlikte yemeğe gittiğinde ise, restoran görevlileri ile koordineli olarak çalışmalı, gerektiğinde mutfağa girip Türk misafirlerin tercihi olabilecek tabak düzeninin sağlanmasına kadar aracılık edebilir. Misafirlerine ayrıca yiyecekleri lokal yemekler ve içeriği hakkında bilgi verip, siparişlerinin eksiksiz yapılabilmesi için yardımcı olacaktır. (Oda kahvaltı olan tur paketlerinde serbest zamana denk gelen öğle-akşam yemekleri için rehberin bir mecburiyet olmamasına karşın, misafirlerine destek vermesi memnuniyet arttıracağından, bazı rehberler bu konuya hassasiyet gösterirler. Şehrin değişik yerlerine dağılmış ve değişik restoranlara gidecek misafirlerin her biri ile ilgilenmesi mümkün olmayacağından ana görev tanımları arasında bulunmamaktadır.)

Tur bitiminde, havalimanında vergi iadesi alacak olan yolcularına dil-tercüme konularında ve gümrükte yapacakları evrak işi konusunda destek vermelidir. Tüm misafirlerle birlikte check-in, pasaport ve gümrük işlemleri sonrası içeri geçecektir. Misafirlerle uçakta seyahat ederken, aynen geliş yolculuğundaki gibi en az bir defa onların seyahatinin nasıl geçtiği konusunda sohbet etmelidir. Türkiye’ye varış anında ise, rehberin görevi devam etmektedir. Polisten geçerek, bagajların bulunduğu yere gelinmesi ve son misafirin bagajını almasına kadar rehber gruba eşlik etmek zorundadır. Ola ki, bagajı hasarlı veya kayıp olan bir misafiri var ise, kayıp eşyada zabıt tutulmasına eşlik etmelidir. Rehberler genellikle tüm misafirleri bavullarını aldığında tek tek el sıkışıp, vedalaşmaktadır.





