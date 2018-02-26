Tunus'un 'Osmanlı Treni'
Tunus'taki son Osmanlı beyi Emin Bey ve ailesinin başkent çevresindeki yolculuklarına tahsis edilen ‘Curzun el-Ahmar’ treni, günümüzde ülkenin güneyinde yer alan Mitlevi kentindeki dağlık bölgeyi görmek isteyen turistlere keyifli bir seyahat imkanı sunuyor.
Toprak renklerinin hakim olduğu Mitlevi kentindeki Cebel es-Selice bölgesinde, dağların arasından evvela dumanı sonra da kırmızı ahşap vagonlarıyla süzülerek beliren Curzun el-Ahmar, 1945 yılında zamanın Tunus'taki Osmanlı Beyi Emin'e Fransa hükümeti tarafından hediye edildi.
Tarihi dokusuna uygun tarzda dizayn edilmiş trende, seyahat eden yerli-yabancı turistler, tüneller arasındaki tabiat güzelliklerini gözlemliyor. Curzun el-Ahmar treninin kondüktörü Tarık ed-Dinari, trenin 4'ü yolcular, 2'si eşyalar için 6 vagondan oluştuğunu belirterek, "1911 yapımı trenin lokomotifi yaşanan teknik arızalar nedeniyle yenilendi.
1943-1957 yıllarında Tunus'ta Osmanlı adına görev yapan Emin Bey'e zamanında Fransa tarafından hediye edilen tren, bey ve ailesinin başkentten yakın bölgelere yaptığı ziyaretlerde kullanıldı.
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