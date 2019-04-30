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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tunceli’de turist hareketliliği
Seyahat
DHA
30.04.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Tunceli’de turist hareketliliği

Tunceli'de, güvenlik güçlerince son yıllarda düzenlenen kapsamlı operasyonlarla oluşan huzur ve güven ortamıyla turizm hareketliliği de başladı. Otellerdeki doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı kente gelenler, tarihi ve turistik yerleri geziyor.

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Uzun yıllar terör olaylarıyla anılan Tunceli, son zamanlarda güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarla kültürel ve sosyal etkinliklere turizm merkezi haline geldi. Kentte sağlanan huzur ve güven ortamı turistlerin gezi düzenlemelerini sağladı. Tunceli ve ilçelerindeki doğa harikası yerleri görmek için kentte her gün beş tur otobüsü geliyor.

Tunceli’de turist hareketliliği

Kent merkezi ilçelerdeki otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaşırken, konaklamak için yer bulamayan turistlerse geceyi Elazığ ya da Erzincan’da geçirip, sabah geziye devam ediyor. Uzun yıllarca terör olayları nedeniyle kent merkezi, Pertek, Pülümür, Hozat, Çemişgezek ve Ovacık ilçelerindeki tarihi yerler ziyaret edemeyenler, bugün sağlanan huzur ve güven ortamıyla rahatlıkla gezebiliyor.

Tunceli’de turist hareketliliği

İzmir’den Tunceli’ye 30 kişilik yerli turist kafilesiyle birlikte gelen turizm acentesi sahibi Resmiye Dinlemez, Tunceli’nin muhteşem doğal güzelliğine ve Rabat Vadisi’ne hayran kaldıklarını söyledi. Türkiye’nin birçok yerine tur etkinliği yaptıklarını anlatan Dinlemez, son iki yıldır Tunceli için yoğun bir talebin yaşandığını aktardı. Dinlemez, Tunceli’ye getirdikleri turistlerin tümünün akademisyen olduğunu ifade ederek, “Tunceli’nin kültürü ve inançlarıyla yeni tanışan arkadaşlarımız çok etkileniyorlar, iyi insanlarını tanıyınca yıllardır neden gelmediklerine üzülmeye başladılar.” dedi.

Tunceli’de turist hareketliliği

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