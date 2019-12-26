MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSeyahat HaberleriTunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı
GeriSeyahat Tunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Tunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı
Seyahat
Anadolu Ajansı
26.12.2019 - 10:13, Son Güncelleme:

Tunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle beyaza bürünen dağlar ve ormanlar eşsiz güzellikler oluşturdu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Ovacık'ta, kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olduğu ilçede, Munzur ve Mercan dağları ile meşe ormanları karla kaplandı. Beyaz gelinliğiyle göz kamaştıran dağlar ve ormanlar, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekti.

Tuncelide doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı

Tuncelide doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı


False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle