Tunceli'de doğa karla kaplanınca eşsiz güzellikler ortaya çıktı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kış mevsiminin çetin geçtiği yerleşim yerlerinden Ovacık'ta, kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Kar yağışının yüksek kesimlerde aralıklarla etkili olduğu ilçede, Munzur ve Mercan dağları ile meşe ormanları karla kaplandı. Beyaz gelinliğiyle göz kamaştıran dağlar ve ormanlar, doğa fotoğrafçılarının ilgisini çekti.









