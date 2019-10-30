Tunceli ormanlarÄ± sonbahar renkleriyle bir baÅŸka gÃ¼zel

PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esine baÄŸlÄ± SalÃ¶rdek kÃ¶yÃ¼ndeki ormanlar baÅŸta olmak Ã¼zere, bu ilÃ§e ile NazÄ±miye ilÃ§esi arasÄ±nda kalan bÃ¶lgedeki ormanlarda yer alan meÅŸe, ceviz ve kavak ile doÄŸada kendiliÄŸinden yetiÅŸen Ã§eÅŸitli yabani meyve aÄŸaÃ§larÄ±, her mevsim ayrÄ± bir gÃ¼zellik sunuyor.

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Ã–zellikle sonbaharÄ±n geliÅŸiyle yeÅŸil, sarÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ±nÄ±n her tonuna bÃ¼rÃ¼nen ve Tunceli'den BingÃ¶l sÄ±nÄ±rÄ±na kadar uzanan bÃ¶lgedeki ormanlar adeta gÃ¶rsel ÅŸÃ¶len sunuyor.

YÃ¶rede yaklaÅŸÄ±k bir ay sÃ¼ren renk cÃ¼mbÃ¼ÅŸÃ¼, doyumsuz manzaralar oluÅŸturuyor. KÃ¶y sakinlerinden Binali DoÄŸan (71), yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 2002 yÄ±lÄ±nda ÅŸehirden ayrÄ±lÄ±p kÃ¶yÃ¼ne yerleÅŸtiÄŸini ve muhteÅŸem ormanlarla kaplÄ± kÃ¶yÃ¼nde yaÅŸama kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

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PÃ¼lÃ¼mÃ¼r ilÃ§esinin pek Ã§ok bÃ¶lgesinde, sonbaharla benzer manzaralar oluÅŸtuÄŸunu belirten DoÄŸan, "Burada baharda Ã§iÃ§ekler aÃ§Ä±yor ve sonbaharda da yapraklar solarak hep gÃ¼zel manzaralar oluÅŸturuyor. Bunlar tabiatÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¼zelliÄŸi, zenginliÄŸidir. Bu bÃ¶lgenin sit alanÄ± ilan edilmesini ve korunmasÄ±nÄ± istiyoruz" dedi.

DoÄŸan, Ã§eÅŸitli illerden gezmek iÃ§in gelen turistlerin kÃ¶ylerini Ã§ok beÄŸendiklerini anlatarak, "SalÃ¶rdek'in turizm bÃ¶lgesi olmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Bunun olmasÄ± iÃ§in kÃ¶ylÃ¼ler olarak elimizden geldiÄŸi kadar katkÄ± sunacaÄŸÄ±z. KÃ¶yÃ¼mÃ¼zÃ¼n turizme aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. BÃ¶lgeye ulaÅŸÄ±mÄ±n kolaylaÅŸmasÄ± iÃ§in yol probleminin Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerekiyor" diye konuÅŸtu.

KÃ¶ylÃ¼lerden Yusuf TopÃ§u da (61), PÃ¼lÃ¼mÃ¼r'Ã¼n SalÃ¶rdek kÃ¶yÃ¼ bÃ¶lgesindeki ormanlarÄ±n, sonbaharda sunduÄŸu renklerle mÃ¼kemmel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler oluÅŸturduÄŸunu sÃ¶yledi.

BÃ¶lgenin tanÄ±tÄ±mÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirten TopÃ§u, "Bu kÃ¶y, doÄŸa gÃ¼zelliÄŸi olarak Tunceli'nin bir Ã§ok yerinden daha gÃ¼zel ve burayÄ± ÅŸu ana kadar keÅŸfetmeyen pek Ã§ok insanÄ±n da olduÄŸunu biliyoruz" ifadelerini kullandÄ±.

TopÃ§u, bÃ¶lge tanÄ±ndÄ±kÃ§a ziyaretÃ§i sayÄ±sÄ±nÄ±n artÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle devam etti: "BÃ¶lgeyi gÃ¶rmek iÃ§in ekim ve kasÄ±m aylarÄ± arasÄ±nda Ã§ok ciddi gruplar gelip gidiyor ancak sorunlarÄ±mÄ±z var. Bu sorunlarÄ±n en Ã¶nceliklisi yol ve acilen yapÄ±lmasÄ± gerekiyor. AynÄ± zamanda bu doÄŸa harikasÄ±nÄ±n korunmasÄ± ve turizme kazandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yatÄ±rÄ±m yapÄ±lmasÄ± gerekiyor"





"SalÃ¶rdek doÄŸanÄ±n kalbidir"

SalÃ¶rdek bÃ¶lgesini "doÄŸanÄ±n kalbi" olarak adlandÄ±rdÄ±klarÄ±nÄ± belirten TopÃ§u, "KÄ±rmÄ±zÄ± kÃ¶prÃ¼den girdiÄŸiniz zaman bir taraftan NazÄ±miye ilÃ§esine diÄŸer taraftan da BingÃ¶l sÄ±nÄ±rÄ±na kadar bu vadi, olduÄŸu gibi hakikaten doÄŸanÄ±n kalbidir. Tabi her yerin kendisine gÃ¶re Ã¶zellikleri var fakat burasÄ± bambaÅŸka bir gÃ¼zel. Hem bitki Ã§eÅŸitliliÄŸi hem flora ve faunasÄ±yla Ã§ok zengindir. Bu gÃ¼zellikleri herkesin gÃ¶rebilmesi, aynÄ± zamanda buranÄ±n kalkÄ±nabilmesi iÃ§in ciddi ÅŸekilde turizme aÃ§Ä±lmasÄ± lazÄ±m" ifadelerini kullandÄ±.

TopÃ§u, insanlarÄ±n Tunceli'ye karÅŸÄ± Ã¶n yargÄ±larÄ±nÄ±n yÄ±kÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine vurgu yaparak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Biz Tunceli'de sadece gÃ¼venlik sorununu konuÅŸursak Tunceli halkÄ±na haksÄ±zlÄ±k yapmÄ±ÅŸ oluruz. Åžu algÄ±yÄ± yÄ±kmak gerekiyor: Sadece gÃ¼venlik aÃ§Ä±sÄ±ndan bakarak sanki Tunceli'de Ã¼retim yokmuÅŸ, gÃ¼zellikler yokmuÅŸ gibi gibi bir anlayÄ±ÅŸ kesinlikle doÄŸru deÄŸil. Tunceli'de Ã¼retim de var, gÃ¼zelliklerde var. Bu harika doÄŸanÄ±n iyi bir ÅŸekilde deÄŸerlendirilmesi gerekiyor"





"Renklerin kardeÅŸ olduÄŸu ortam"

HÃ¼seyin Arslan ise kÃ¶ydeki ormanlarÄ±n 4 mevsim Ã§ok gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sunduÄŸunu belirterek, "BuranÄ±n kÄ±ÅŸÄ± da ilkbaharÄ± da yazÄ± da sonbaharÄ± da Ã§ok gÃ¼zel. Burada ilkbaharda yemyeÅŸil bir ortam sunan ormanlar, sonbaharda sarararak kÄ±rmÄ±zÄ±nÄ±n ve diÄŸer renklerin kardeÅŸ olduÄŸu ortam oluÅŸuyor" ÅŸeklinde konuÅŸtu.

DoÄŸaya sahip Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini anlatan Arslan, "BurayÄ± tanÄ±tmak iÃ§in mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar doÄŸamÄ±za sahip Ã§Ä±kmamÄ±z gerekiyor. ArdÄ±ndan buraya gelen dostlarÄ±mÄ±zÄ±n buraya uyum saÄŸlamalarÄ± ve bu ormanlara sevgisini bÄ±rakmasÄ± gerekiyor" deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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