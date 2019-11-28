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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Truva atına İspanya'dan uzanan dostluk eli fidana dönüşecek
Seyahat
Anadolu Ajansı
28.11.2019 - 16:29, Son Güncelleme:

Truva atına İspanya'dan uzanan dostluk eli fidana dönüşecek

Oviedo şehrinde yaşayan Prudencio Antuna Suarez'in, Çanakkale'deki Troya Müzesi'ne yolladığı gönderiden Truva atı maketi isteğini belirten mektup ile 25 avro çıktı.

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İspanya'dan Çanakkale'deki Troya Müzesi'ne zarf içinde 25 avro gönderip maket "Truva atı" talebinde bulunan kişinin hem isteği yerine getirildi hem de bu parayla ağaçlandırma kampanyasına bağışlanmak üzere 15 fidan alındı.

Truva atına İspanyadan uzanan dostluk eli fidana dönüşecek


Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, gazetecilere yaptığı açıklamada, İspanya'nın Oviedo kentinde yaşayan Prudencio Antuna Suarez'den bir mektup aldıklarını söyledi. Zarftan 25 avro ile müze satış galerisindeki 14 santimetrelik Truva atı maketlerinden birinin gönderilmesini isteğini içeren mektup çıktığını belirten Gölcük, "Sadece Truva atı maketini göndermek istemedik, bunun yanında İspanyolca bir rehber, ebru eseri, Troya kardeleni yaka çiçekleri ile Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzün kitap setini hazırladık." dedi.

Talebin kendilerine yaklaşık 5 bin kilometre uzaktan geldiğini vurgulayan Gölcük, bu sevgiye hak ettiği karşılığı vermek istediklerini anlattı. Gönüllerinden kopan bu hediyelerin yanında parayı geri göndermenin uygun olmayacağını düşündüklerini ifade eden Gölcük, şöyle konuştu:

Truva atına İspanyadan uzanan dostluk eli fidana dönüşecek



"Tarım ve Orman Bakanlığımızın '11 Milyon Fidan Projesi' var. Biz de projeye, İspanyol vatandaşın gönderdiği 25 avroyu bağışladık. Bu bağışla 15 fidan, Erzurum Palandöken'e dikilecek. Bağış belgesiyle, hazırladığımız kargoyu İspanya'ya gönderiyoruz. İnşallah bu kez tahta Truva atımız içinde sevgiyi, barışı, dostluğu barındıracak. Umut ediyoruz ki kargomuz İspanyol vatandaşa ulaştığında kendisiyle bir irtibat kurma, tanışma şansını yakalamış olacağız."

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