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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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SÄ±radaki Haber:Binlerce yÄ±ldÄ±r gizemini koruyan yapÄ±lar

Tropikal cennet: Porto Riko
Seyahat
Hürriyet Haber
13.03.2018 - 17:15, Son GÃ¼ncelleme:

Tropikal cennet: Porto Riko

Amerika BirleÅŸik Devletleriâ€™ne baÄŸlÄ± olmasÄ±na raÄŸmen iÃ§ iÅŸlerinde Ã¶zerk bir bÃ¶lge olarak varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Porto Riko, Karayip adalarÄ±nÄ±n en kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼ olarak biliniyor. Bu tropikal ada iÃ§erisinde keÅŸfedilecek birÃ§ok gÃ¼zellik bulunuyor. Ãœlkenin baÅŸkenti olan San Juan, Atlas Okyanusu kÄ±yÄ±sÄ±nda yer alan bir kent. Karayip adalarÄ±nÄ±n liman kenti olarak da bilinen San Juan, her yÄ±l yÃ¼zlerce Cruise gemisinin de en Ã¶nemli duraklarÄ±ndan birisi.

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Porto Riko Ã¼lkesi ana adanÄ±n yanÄ±nda; Vieques, Vulebra ve Mona gibi adacÄ±klara da ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Paris AntlaÅŸmasÄ± ile Amerika BirleÅŸik Devletleri YÃ¶netimi'ne geÃ§en Porto Riko'da ABD dolarÄ± kullanÄ±lÄ±yor ve Ã¼lke vatandaÅŸlarÄ± ABD pasaportuna sahip. Porto Riko'ya seyahat etmek iÃ§in ABD vizesi almak gerekiyor. Tropikal iklim kuÅŸaÄŸÄ±nda yer alan adada yazlar sÄ±cak, kÄ±ÅŸlar ise Ä±lÄ±k geÃ§iyor. Ana ada dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer kÃ¼Ã§Ã¼k adacÄ±klar genellikle turizm amacÄ±yla kullanÄ±lÄ±yor.

Tropikal cennet: Porto Riko

Porto Rikoâ€˜ya TÃ¼rkiye'den direkt olarak uÃ§uÅŸ imkanÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼lkeye ABD Ã¼zerinden aktarmalÄ± olarak ulaÅŸabilirsiniz. New York, Boston ve Chicago gibi ÅŸehirlerden adaya direkt olarak uÃ§mak mÃ¼mkÃ¼n. New York Ã¼zerinden adaya 3 saat 30 dakika gibi bir sÃ¼rede ulaÅŸÄ±labiliyor. Roma veya Amsterdam Ã¼zerinden de Porto Riko'ya aktarmalÄ± seferler olsa da, uÃ§uÅŸ sÃ¼resi 30 saate yakÄ±n olduÄŸu iÃ§in bu seÃ§enek gezginlerce pek tercih edilmiyor. San Juan'da bulunan Luis Munoz Marin UluslararasÄ± hava limanÄ± ÅŸehir merkezine 2 kilometre uzaklÄ±kta yer alÄ±yor. Porto Riko uygun uÃ§ak bileti satÄ±n almak iÃ§in en az birkaÃ§ ay Ã¶ncesinden seyahat planÄ±nÄ±zÄ± yapabilirsiniz.

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Tropikal cennet: Porto Riko

Porto Riko'nun baÅŸkenti San Juan gezginlere gÃ¶rÃ¼lmesi gereken pek Ã§ok seÃ§enek sunuyor. San Juan, Karayipler Ã¼zerindeki ikinci eski ÅŸehir unvanÄ±na sahip. Åžehrin old town olarak adlandÄ±rÄ±lan eski merkezi, rengarenk binalarÄ± ve Arnavut kaldÄ±rÄ±mlarÄ± ile seyahat tutkunlarÄ±na tam bir ada nostaljisi yaÅŸatÄ±yor. Ã‡oÄŸunluÄŸu iki kattan oluÅŸan evler, ahÅŸap yapÄ±larÄ± ve demir ferforjeleri ile gÃ¶z alÄ±cÄ± bir mimariye sahip. San Juan Katedrali ile gezinize baÅŸlayabilirsiniz. 1540 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edilen bu katedralin bir baÅŸka Ã¶zelliÄŸi ise ÅŸehrin ilk valisinin mezarÄ±na ev sahipliÄŸi yapÄ±yor olmasÄ±.

Tropikal cennet: Porto Riko

Katedralin yakÄ±nÄ±nda bulunan La Fortaleza hÃ¼kumet binasÄ± ise gÃ¶rkemli mimarisi ile dÃ¼nya miraslarÄ± listesinde kendine yer edinmeyi baÅŸarmÄ±ÅŸ bir yapÄ±. 1700'lÃ¼ yÄ±llarda yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan katedral ÅŸehrin Ã¶nemli simgeleri arasÄ±nda bulunuyor. Katedrale komÅŸu olan Calle del Cristo bÃ¶lgesi, hem alÄ±ÅŸveriÅŸ yapabileceÄŸiniz hem de yorgunluÄŸunuzu atabileceÄŸiniz seÃ§eneklere sahip. Hediyelik eÅŸya alÄ±ÅŸveriÅŸi iÃ§in sayÄ±sÄ±z alternatife sahip olan bÃ¶lgede lokal yemekleri tadabilir ve sanat galerilerini keÅŸfe Ã§Ä±kabilirsiniz. Åžehrin otantik ruhunu yakÄ±ndan hissetmek iÃ§in ÅŸehir merkezinde bulunan Porto Riko otelleri iyi birer seÃ§enek oluÅŸturuyor. DoÄŸal gÃ¼zelliklere baÅŸ baÅŸa kalmak iÃ§in ise ÅŸehir merkezinin dÄ±ÅŸÄ±ndaki otelleri tercih edebilirsiniz.

Teknenizle Karayiplerâ€™de yapÄ±lacak 5 ÅŸey
Teknenizle Karayiplerâ€™de yapÄ±lacak 5 ÅŸey

Tropikal cennet: Porto Riko

AdanÄ±n kÃ¼ltÃ¼rel zenginliÄŸini yakÄ±ndan incelemek isterseniz Museo de Las Americas ve Museo Pablocasals doÄŸru adresler. Museo de Las Americas adanÄ±n yakÄ±n tarihini gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren eserlere ev sahipliÄŸi yaparken, Museo Pablocasals ise dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ besteci ve mÃ¼zisyenlerin eserlerini yakÄ±ndan gÃ¶rebileceÄŸiniz bir yer. AyrÄ±ca ÅŸehirdeki irili ufaklÄ± sanat galeri de ada sanatÄ± hakkÄ±nda Ã¶nemli detaylar yakalayabileceÄŸiniz duraklar arasÄ±nda bulunuyor.

Tropikal cennet: Porto Riko

Capillo de Cristo ÅŸapeli, altÄ±n ve gÃ¼mÃ¼ÅŸ motiflerden oluÅŸan detaylarÄ± ile gÃ¶z alÄ±cÄ± bir gÃ¶rselliÄŸe sahip. Ä°sa'nÄ±n Åžapeli olarak adlandÄ±rÄ±lan bu yapÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Castillo de San Cristobal kalesi de, adanÄ±n muhteÅŸem mimarisini keÅŸfetmek ve harika fotoÄŸraflar Ã§ekmek iÃ§in en ideal yerlerden. AdanÄ±n sÄ±cak ikliminin tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmak ve okyanus sularÄ±nda serinlemek iÃ§in pek Ã§ok plaj seÃ§eneÄŸi de mevcut.

Tropikal cennet: Porto Riko

San Juan'a bir saatlik mesafede bulunan El Yunque YaÄŸmur OrmanlarÄ± doÄŸal gÃ¼zellikleri keÅŸfetmek iÃ§in harika bir seÃ§enek. Ã‡evredeki biyoÃ§eÅŸitliliÄŸi doÄŸal ortamÄ±nda gÃ¶zlemleyebileceÄŸiniz bu ormanda muhteÅŸem ÅŸelale ve gÃ¶llere rastlayabilir ve doÄŸanÄ±n kucaÄŸÄ±nda keyifli saatler geÃ§irebilirsiniz. Porto Riko'nun baÅŸkenti San Juan dÄ±ÅŸÄ±nda, La Isleta de San Juan adasÄ± da doÄŸal zenginliÄŸe sahip ve gÃ¶rÃ¼lmesi gereken bir diÄŸer ada olarak Ã¶ne Ã§Ä±kÄ±yor.

Karayip Deniziâ€™nde tasasÄ±z bir ada: Caye Caulker
Karayip Deniziâ€™nde tasasÄ±z bir ada: Caye Caulker


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Tropikal cennet: Porto Riko

Ä°spanya, Meksika ve KÃ¼ba mutfaklarÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸÄ±mÄ±ndan oluÅŸan Porto Riko mutfaÄŸÄ± deÄŸiÅŸik tropikal lezzetlere sahip. Ada Ã¼zerinde yaÅŸayan etnik gruplarÄ±n etkisine sahip olan yemeklerde tropikal meyveler de bolca kullanÄ±lÄ±r. Porto Rico yemeklerinin ana malzemesi olan sofrito sosunu pek Ã§ok yemekte gÃ¶rmeniz mÃ¼mkÃ¼n. Arroz con Habichuelas adlÄ± yerel yemek fasulye ve pirinÃ§ ile yapÄ±lan lokal bir lezzet. Avokado, Hindistan cevizi, muz ve ananas gibi meyveler ada mutfaÄŸÄ±nda hem tatlÄ± hem de salata yapÄ±mÄ±nda sÄ±kÃ§a kullanÄ±lÄ±yor.

Tropikal cennet: Porto Riko

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