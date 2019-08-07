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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tropik ada değil, İncekum Plajı
Seyahat
DHA
07.08.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

Tropik ada değil, İncekum Plajı

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İncekum Plajı, masmavi, temiz, duru denizi ve altın rengindeki incecik kumuyla tropik adayı andırıyor. Yılda yaklaşık 120 bin ziyaretçiyi ağırlayan plajın işletmecisi Cemal Bingöl, "Hem kumumuz, hem de denizimiz çok özeldir. Doğal güzelliğinin yanı sıra denizin berrak suyu ve insanı rahatsız etmeyen tuzu nedeniyle tercih ediliyor. Karşımızdaki Kleopatra Adası için hikayeler yazılmıştır" dedi.

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Muğla'nın Marmaris ilçesindeki altın rengi kumu ve turkuaz rengi deniziyle özellikle yerli turistlerin gözdesi olan İncekum Plajı'nın ziyaretçi sayısı, her geçen yıl artıyor.İlçe merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Çamlı Mahallesi'nde bulunan plaja gelen tatilciler, çam ağaçlarının altında oturup, turkuaz rengindeki berrak suda yüzme imkanı buluyor ve ince kumların üzerinde güneşleniyor.

Tropik ada değil, İncekum Plajı

Akyaka'dan öğle saatlerinden itibaren tur tekneleriyle gelen çok sayıda turist de İncekum'un keyfini çıkarıyor. İncekum Plajı'na karayoluyla ulaşmak isteyenler, Çamlı Mahallesi'ni geçtikten sonra asfalt yoldan yaklaşık 5 kilometre daha giderek plajın bulunduğu koya geliyor.

Tropik ada değil, İncekum Plajı

Plajın otoparkına araçlarını bırakan tatilciler, giriş ücretini ödedikten sonra sıradaki traktörün römorkuna binerek, orman içerisinde kısa bir yolculukla plaja ulaşıyor. Plaj, sığ denizi nedeniyle özellikle çocuklu aileler tarafından tercih ediliyor.

Tropik ada değil, İncekum Plajı

Dünyaca ünlü Kleopatra Adası'nın (Sedir Adası) hemen karşısında olan İncekum Plajı, 70 günlük yaz sezonunda 120 bin yerli ve yabancı turistte ev sahipliği yapıyor. Plajın etrafında muz, greyfurt ve mandalina bahçeleri bulunuyor.

Tropik ada değil, İncekum Plajı

Kumsalın işletme hakkını Orman Genel Müdürlüğü'nden alan turizmci Cemal Bingöl, "Hem kumumuz, hem de denizimiz çok özeldir. Doğal güzelliğinin yanı sıra denizin berrak suyu ve insanı rahatsız etmeyen tuzu nedeniyle tercih ediliyor. Karşımızdaki Kleopatra Adası için hikayeler yazılmıştır" dedi.

Tropik ada değil, İncekum Plajı

Bölgenin sit alanı olduğunu ve yasalara uygun projelerle plajı yenilediklerini anlatan Bingöl, "Tüm tesisler ahşaptan yapıldı. Elektrik burada yok, doğa dostu güneşten enerjimizi sağlıyoruz" dedi.

Tropik ada değil, İncekum Plajı

 

 

 

        

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