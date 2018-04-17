Trakya’nın sevimli şehri: Kırklareli
Kırklareli'nin tarihi ve kültürel dokusu, doğal güzellikleri içerisinde yer alan höyükler, tümülüsler, camiler, çeşmeler, hamamlar, anıtlar, mezarlıklar, ormanlar ve kalelerle kendine hayran bırakıyor. İşte size Kırklareli gezi rehberi…
Kırklareli’nin ne zaman kurulduğu ve ilk adının ne olduğu netlik kazanmamıştır. Kırklareli Bizanslılar tarafından “SARANTA ECCLESİA” adıyla anılmış, XIV. yy’da Türklerin eline geçince “Saranta Ecclesia” yani “Kırk Kilise” şeklinde söylenir olmuştur. Cumhuriyet döneminde il olan Kırklareli’nin 20 Aralık 1924’te Kırk Kilise olan adı şimdiki halini almıştır. Merkez ilçe dahil 8 ilçesi bulunan, kuzeyinde Bulgaristan, batısında Edirne, güneyinde Tekirdağ, güneydoğusunda İstanbul ile komşu olan şirin bir ilimiz olan Kırklareli’nin gezilecek yerlerini sizler için derledik…
Kırklareli’nde Gezilecek Yerler
Hızır Bey Camii
Kırklareli şehir merkezinde bulunan caminin diğer adı Büyük Camii’dir. Avrupa’nın da en eski camisi olarak değerlendirilir.
Camiyi 1383 yılında Köse Mihalzade Hızır Bey yaptırmıştır. Yaklaşık bin kişinin ibadet edebileceği Hızır Bey Camii, depremde zarar görmüş 1824 yılında onarılmıştır. Erken Osmanlı döneminin güzel bir örneğidir.
Babaeski Köprüsü
1. Murat döneminde yapılmış olan Babaeski Köprüsü, İstanbul’un Rumeli’ye doğru önemli geçiş noktalarından biri olması sebebiyle tarihsel önemi büyüktür. Babaeski'nin Lüleburgaz çıkışında yer alan köprü, muntazam kesme taş kaplı ve kargir bir köprüdür.
Köprü nehir taştığında hasar almaması için, kemer aralarında büyük delikler bulunmaktadır. Nöbet hücreleri taş işlemedir ve kuzeydeki nöbet hücresi aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır.
Langoz Ormanı
Demirköy’e bağlı İğneada'da yer almaktadır. Dünyada nadir olarak görülen Langoz Ormanları Avrupa'nın en büyük su basar ormanıdır. Ormanın zemini tamamen su ile kaplıdır.
Çok sayıda canlı ve bitki türünü barındıran orman içerisinde Mert, Erikli, Pedina, Saka ve Hamam Gölü bulunmaktadır. Görülmesi gereken yerlerdendir.
Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü
Kervan ve posta yolları üzerindeki suları aşmak için yapılmış olan köprü, Lüleburgaz Deresi üstünde bulunmaktadır. 84 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindedir. Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.
Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ile birlikte 1569-1570 yıllarında yapılmıştır. Taş köprü, dört sivri kemerden oluşur. Köprünün selyaranları kuzey tarafta sivri, üstleri piramidal, güneyde ise dairesel, üstleri yarım kubbelidir. Güney tarafında, ortada bir balkon çıkıntısı bulunmaktadır. Ortadaki iki büyük kemer arasında ise tahliye gözü bulunmaktadır. Köprü halen kullanılmaktadır.
Vize Küçük Ayasofya Camii
Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından kilise olarak inşa edilmiş, 14. yüzyılda ise cami olarak ibadete açılmıştır. Kale Mahallesinde iç ve dış surlar arasındadır. Halen cami olarak ibadete açıktır.
Kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Üç apsisi bulunmakta olup, kubbesi on altı köşeli tanbur üzerine oturtulmuştur. Mihrap sonradan beton ilavedir. Minberi bulunmamaktadır. Binada tamamen kilise havası hakimdir.
Dupnisa Mağarası
Trakya'nın turizme açılan ilk ve tek mağarası olan Dupnisa Kırklareli'nin 58 kilometre kuzeydoğusunda Demirköy İlçesi Sarpdere Köyü yakınındadır. Dupnisa Mağarası, üç girişe sahip olup yer altında bulunur.
Mağarada, zengin damla taş oluşumları yer alır. Dev boyutlara ulaşan sarkıt, dikit ve sütunlar ile perde ve bayrak damla taşları ve damla taş havuzları, insanı büyüleyen bir görünüme sahiptir. Mağaranın toplam uzunluğu 2720 metredir. Dupnisa, Bulgarca’da delik anlamına gelmektedir. Türkiye mağaraları içinde en çok bilinen mağaralardan olan Dupnisa Mağarası, 2003 yılında turizme açılmıştır.
Aya Nikola Manastırı
Vize ilçesine bağlı Kıyıköy'de Papuçdere yolu üzerinde güney yamaçta, kasabaya 700 metre mesafededir. Dünyanın en eski taş oyma manastırlarından biri olan Aya Nikola Manastırı, 6. yüzyıldaki Jüstinyen döneminde yaptırılmış en iyi kaya manastırı örneğidir.
19. yüzyılda önüne ahşap bir mekân yapıldığına dair buluntular mevcut olsa da günümüze ulaşamamıştır. Zemin katta kilise, daha aşağıda ayazma, üstte keşişlere mahsus bölümler bulunmaktadır.
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