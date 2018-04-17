Trakya’nın sevimli şehri: Kırklareli

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Trakya’nın sevimli şehri: Kırklareli
Seyahat
Hürriyet Haber
17.04.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

Trakya’nın sevimli şehri: Kırklareli

Kırklareli'nin tarihi ve kültürel dokusu, doğal güzellikleri içerisinde yer alan höyükler, tümülüsler, camiler, çeşmeler, hamamlar, anıtlar, mezarlıklar, ormanlar ve kalelerle kendine hayran bırakıyor. İşte size Kırklareli gezi rehberi…

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Kırklareli’nin ne zaman kurulduğu ve ilk adının ne olduğu netlik kazanmamıştır. Kırklareli Bizanslılar tarafından “SARANTA ECCLESİA” adıyla anılmış, XIV. yy’da Türklerin eline geçince “Saranta Ecclesia” yani “Kırk Kilise” şeklinde söylenir olmuştur. Cumhuriyet döneminde il olan Kırklareli’nin 20 Aralık 1924’te Kırk Kilise olan adı şimdiki halini almıştır. Merkez ilçe dahil 8 ilçesi bulunan, kuzeyinde Bulgaristan, batısında Edirne, güneyinde Tekirdağ, güneydoğusunda İstanbul ile komşu olan şirin bir ilimiz olan Kırklareli’nin gezilecek yerlerini sizler için derledik…

Kırklareli’nde Gezilecek Yerler

Hızır Bey Camii

Kırklareli şehir merkezinde bulunan caminin diğer adı Büyük Camii’dir. Avrupa’nın da en eski camisi olarak değerlendirilir.

Trakya’nın sevimli şehri: Kırklareli

Camiyi 1383 yılında Köse Mihalzade Hızır Bey yaptırmıştır. Yaklaşık bin kişinin ibadet edebileceği Hızır Bey Camii, depremde zarar görmüş 1824 yılında onarılmıştır. Erken Osmanlı döneminin güzel bir örneğidir.

Babaeski Köprüsü

1. Murat döneminde yapılmış olan Babaeski Köprüsü, İstanbul’un Rumeli’ye doğru önemli geçiş noktalarından biri olması sebebiyle tarihsel önemi büyüktür. Babaeski'nin Lüleburgaz çıkışında yer alan köprü, muntazam kesme taş kaplı ve kargir bir köprüdür. 

Kırklareli-Dereköy sınırını geçtikten 60 kilometre sonra yurtdışı...
Kırklareli-Dereköy sınırını geçtikten 60 kilometre sonra yurtdışı...

Köprü nehir taştığında hasar almaması için, kemer aralarında büyük delikler bulunmaktadır. Nöbet hücreleri taş işlemedir ve kuzeydeki nöbet hücresi aslına uygun olarak yeniden yapılmıştır.

Langoz Ormanı

Demirköy’e bağlı İğneada'da yer almaktadır. Dünyada nadir olarak görülen Langoz Ormanları Avrupa'nın en büyük su basar ormanıdır. Ormanın zemini tamamen su ile kaplıdır.

Trakya’nın sevimli şehri: Kırklareli

Çok sayıda canlı ve bitki türünü barındıran orman içerisinde Mert, Erikli, Pedina, Saka ve Hamam Gölü bulunmaktadır. Görülmesi gereken yerlerdendir.

Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü

Kervan ve posta yolları üzerindeki suları aşmak için yapılmış olan köprü, Lüleburgaz Deresi üstünde bulunmaktadır. 84 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindedir. Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır.

Trakya’nın sevimli şehri: Kırklareli

Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi ile birlikte 1569-1570 yıllarında yapılmıştır. Taş köprü, dört sivri kemerden oluşur. Köprünün selyaranları kuzey tarafta sivri, üstleri piramidal, güneyde ise dairesel, üstleri yarım kubbelidir. Güney tarafında, ortada bir balkon çıkıntısı bulunmaktadır. Ortadaki iki büyük kemer arasında ise tahliye gözü bulunmaktadır. Köprü halen kullanılmaktadır.

Vize Küçük Ayasofya Camii

Bizans İmparatoru Jüstinyen tarafından kilise olarak inşa edilmiş, 14. yüzyılda ise cami olarak ibadete açılmıştır. Kale Mahallesinde iç ve dış surlar arasındadır. Halen cami olarak ibadete açıktır.

Trakya’nın sevimli şehri: Kırklareli

Kareye yakın dikdörtgen planlıdır. Üç apsisi bulunmakta olup, kubbesi on altı köşeli tanbur üzerine oturtulmuştur. Mihrap sonradan beton ilavedir. Minberi bulunmamaktadır. Binada tamamen kilise havası hakimdir.

Dupnisa Mağarası

Trakya'nın turizme açılan ilk ve tek mağarası olan Dupnisa Kırklareli'nin 58 kilometre kuzeydoğusunda Demirköy İlçesi Sarpdere Köyü yakınındadır. Dupnisa Mağarası, üç girişe sahip olup yer altında bulunur.

Trakya’nın sevimli şehri: Kırklareli

Mağarada, zengin damla taş oluşumları yer alır. Dev boyutlara ulaşan sarkıt, dikit ve sütunlar ile perde ve bayrak damla taşları ve damla taş havuzları, insanı büyüleyen bir görünüme sahiptir. Mağaranın toplam uzunluğu 2720 metredir. Dupnisa, Bulgarca’da delik anlamına gelmektedir. Türkiye mağaraları içinde en çok bilinen mağaralardan olan Dupnisa Mağarası, 2003 yılında turizme açılmıştır.

Aya Nikola Manastırı

Vize ilçesine bağlı Kıyıköy'de Papuçdere yolu üzerinde güney yamaçta, kasabaya 700 metre mesafededir. Dünyanın en eski taş oyma manastırlarından biri olan Aya Nikola Manastırı, 6. yüzyıldaki Jüstinyen döneminde yaptırılmış en iyi kaya manastırı örneğidir.

Longozun sonbahardaki güzelliği havadan görüntülendi
Longozun sonbahardaki güzelliği havadan görüntülendi

19. yüzyılda önüne ahşap bir mekân yapıldığına dair buluntular mevcut olsa da günümüze ulaşamamıştır. Zemin katta kilise, daha aşağıda ayazma, üstte keşişlere mahsus bölümler bulunmaktadır.


Fotoğraflar: pinterest, Kirklareli, kirklarelienvanteri, tgdturkey, mimarsinan, vizedesiniz

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