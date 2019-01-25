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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Trakya'nın incisi: Dupnisa
Seyahat
Anadolu Ajansı
25.01.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Trakya'nın incisi: Dupnisa

Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan ve 16 türden yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapan Dupnisa Mağarası, her mevsim ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.

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Trakya'nın turizme açık tek mağarası olan Dupnisa Mağarası, her mevsim ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin çalışmalarıyla düzenlenerek 2003'te hizmete açılan Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyündeki Dupnisa Mağarası, 16 türde yaklaşık 60 bin yarasaya ev sahipliği yapıyor. İkinci jeolojik zamana ait mermerler içinde, birbirine bağlı iki kat ve üç bölümden oluşan mağara, ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

Trakyanın incisi: Dupnisa


"GÖRÜLMEYE DEĞER ENDER YERLER ARASINDA"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı açıklamada, milyon yıllık geçmişe sahip Dupnisa Mağarası'nın görülmeye değer ender yerler arasında olduğunu söyledi. Dupnisa'nın özellikli bir mağara olduğunu anlatan Bilgin, daha önce bazı bölümleri yerleşim yeri olarak kullanılan mağaranın arkeolojik açıdan da önemine vurgu yaptı.

Mağaranın sarkıtları ve yapısal özellikleri ile kendisine hayran bıraktığını aktaran Bilgin, şöyle konuştu: "Mağarada özellikle 1 santimetrelik sarkıtların yaklaşık 60 yılda oluştuğunu hesap edecek olursak, milyon yıllık bir geçmişinin olduğunu görmekteyiz. Mağaramızı geçen yıl yaklaşık 180 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bunun önemli bir kısmını da yabancı turistlerimiz oluşturmakta. Biz bu yıl bu rakamı iki kat artırmak istiyoruz. Milyon yıllık geçmişe sahip Dupnisa mağaramız görülmeye değer ender yerler arasında. Biz de bu manada mağaramızın yolu ve ışıklandırmasını yeniden yapacağız. Daha fazla yerli ve yabancı turisti burada misafir etmek istiyoruz. Daha fazla yerli ve yabancı turisti buraya çekmek istiyoruz"

Trakyanın incisi: Dupnisa


Mağaranın şu an mevcut ışıklandırma sisteminin sarkıtlara zarar verebilecek düzeyde olduğunu bildiren Bilgin, bu nedenle mağara içerisinin özel bir sistem ile aydınlatılacağını dile getirdi. Doğal yapıyı zedelemeyen lensler kullanılarak mağaranın ışıklandırılacağını aktaran Bilgin, Dupnisa'nın artık daha güzel bir görünüme kavuşarak ziyaretçilerini misafir edeceğini sözlerine ekledi.

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