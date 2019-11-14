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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Trabzon'da korunan alanları 2,2 milyon kişi gezdi
Seyahat
Anadolu Ajansı
14.11.2019 - 16:17, Son Güncelleme:

Trabzon'da korunan alanları 2,2 milyon kişi gezdi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koruması altında bulunan Trabzon'daki milli parklar ile tabiat parkları, yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

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Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, kentteki korunan alanlara 2019 ocak-ekim döneminde 597 bin 125 araç giriş yaptı. Korunan alanları 10 ayda toplam 2 milyon 223 bin 869 kişi ziyaret etti. Söz konusu alanları Ocak-Aralık 2018 döneminde 1 milyon 691 bin 241 turist gezmişti.

Bu dönemde 1 milyon 665 bin 586 kişinin gittiği Uzungöl Tabiat Parkı en çok ziyaret edilen yer oldu. Burayı 324 bin 762 kişi ile Altındere Vadisi Milli Parkı, 56 bin 515 ziyaretçi ile de Sera Gölü Tabiat Parkı izledi. Beşikdağ Tabiat Parkı'na 48 bin 480, Sürmene Çamburnu Tabiat Parkı'na 44 bin 751, Kayabaşı Tabiat Parkı'na 30 bin 113, Kadıralak Tabiat Parkı'na 26 bin 700, Çal Camili Tabiat Parkı'na 18 bin 540, Görnek Tabiat Parkı'na da 8 bin 422 yerli ve yabancı turist ilgi gösterdi.

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