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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Trabzon'da 120 metre yükseklikten akan gizli cennet: Aytaş Asmasu Şelalesi
Seyahat
İHA
30.09.2019 - 13:12, Son Güncelleme:

Trabzon'da 120 metre yükseklikten akan gizli cennet: Aytaş Asmasu Şelalesi

Trabzon'un Araklı ilçesinde yer alan Aytaş Asmasu Şelalesi görenleri büyülüyor. Yazın suyun arttığı kışın ise azaldığı şelale yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekerken, yöre sakinleri şelalenin pek tanınmamasından yakındı.

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Trabzon'da yaklaşık 120 metre yüksekliği ile muhteşem bir görüntüye sahip olan Aytaş Asmasu Şelalesi özellikle Arap turistlerin gözdesi olurken, yöre sakinleri şelaleye ilgi gösterilmesini istiyor.

Trabzonda 120 metre yükseklikten akan gizli cennet: Aytaş Asmasu Şelalesi

Doğu karadenizin saklı cennetleri

Yöre esnaflarından Erdal Yalçınyiğit, şelalenin yeterince tanıtılması halinde turizme ekonomik katkı sağlayacağını belirterek, bu konuda gerekli adımların atılmasını istedi.

Trabzonda 120 metre yükseklikten akan gizli cennet: Aytaş Asmasu Şelalesi

Türkiye’de bu kadar yükseklikte bir şelale olmadığını öğrendiklerini ifade eden Yalçınyiğit, “Burası çok eskiye dayalı bir yer. Şu an daha yeni yeni tanınmaya başlandı. Burasının turizme açılacağı söylendi ancak aradan 2-3 yıl geçmesine rağmen bu konuda pek bir şey yapılmadı. Şelalenin tam önüne çıkan yolu yok. Ailelerin buraya gelerek oturabileceği bir alan yok. Şelalenin çevresine oturulacak alanlar yapılsa buraya daha çok insan gelir. Arap turistler burayı çok seviyor, inanılmaz güzellikte buluyorlar.

Trabzonda 120 metre yükseklikten akan gizli cennet: Aytaş Asmasu Şelalesi

Soruşturduğumuz kadarıyla Türkiye’de bu yükseklikte şelale yok. Şelalenin yazın suyu çoğalıyor, kışın ise azalıyor. Tahminimize göre yüksekliği 120 metre civarında. Beklentimiz, öncelikle yolunun yapılması. Yol yapılırsa daha çok gelen olur ve daha çok tanınır. Burası turistlerin görebileceği en güzel yer. Ormanı, havası, suyu her şeyi çok güzel” dedi. 

Trabzonda 120 metre yükseklikten akan gizli cennet: Aytaş Asmasu Şelalesi

Yöre sakinlerinden İbrahim Yalçınyiğit ise, şelalenin suyunun hiç kesilmediğini belirterek, "Burası Aytaş-Kayiiçi sınırları içerisinde kalan bir yer. 68 yaşındayım, bu şelale hep böyle durmadan akar, suyu hiç kesilmez. Burası turizme uygun çok güzel bir şelale. Yaklaşık 2 yıl önce devlet yetkilileri burada inceleme yaparak, burasının turizm kapsamına alınacağını söylediler. Burasının tanınması için destek bekliyoruz. Yolun yapılması, şelalenin etrafının düzenlenmesini istiyoruz. Burada gezilecek sahalar var. Hava iyi olduğu zaman buraya çok gelen oluyor” diye konuştu.

 

 

 

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