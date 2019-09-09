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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Trabzon lavanta bahçeleriyle de anılacak
Seyahat
Anadolu Ajansı
09.09.2019 - 10:51, Son Güncelleme:

Trabzon lavanta bahçeleriyle de anılacak

Tarihi ve turistik mekanlarının yanı sıra doğasıyla da ön plana çıkan Trabzon, gelecek yıllarda adını lavanta bahçeleriyle de duyurmaya hazırlanıyor.

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Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki 15 hektarlık alanda, Orman Genel Müdürlüğünün "5000 Köye 5000 Gelir Getirici Orman Projesi" kapsamında lavanta, dut, mandalina, elma, armut ve ıhlamur bahçeleri oluşturuldu. Trabzon'da ilk kez dikimi yapılan lavantaların gelecek yıllarda turizme ve ekonomiye kazandırılması hedefleniyor. Proje kapsamında arazide büyümeye başlayan lavantaların turizm sektörüne de ışık tutabilmesi için alana kamelyalar, salıncaklar ve doğal fotoğraf stüdyosu kurulması planlanıyor. Trabzon Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz, Akçaabat ilçesi Çolaklı Mahallesi'nde bulunan ve bozuk vasıflı orman özelliğinde olan alanı ekonomiye kazandırmak için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Trabzon lavanta bahçeleriyle de anılacak



"Yöre halkının da fikirlerini aldık"

Mahalle sakinleriyle toplantılar yaptıklarını anlatan Ayvaz, "Vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda hareket ederken, ilçenin de turistlik konumunu göz önünde bulundurduk. Ve halkın çok yönlü faydalanması için hem görsel hem de ekonomik manada fark yaratabilecek ürünler elde edebileceğimiz fidanlarla ağaçlandırmayı planladık" dedi. 

Trabzon lavanta bahçeleriyle de anılacak

Trabzon'da ilk kez dikilen lavanta bitkisinin özelliklerinden de bahseden Ayvaz, şunları söyledi: "Toplamda 25 hektar olan bozuk orman parçamızın 15 hektarını değerlendirdik. Alanı ekonomiye kazandırmak için çok yönlü bir çalışma yaptık. Bahçemizi gezen vatandaşlar, adeta terapi ormanından dinlenmiş olarak, evine dönecekler. Alanın geri kalan bölümünü de 2019 yılı sonuna kadar ağaçlandırmayı planlıyoruz."

Trabzon lavanta bahçeleriyle de anılacak


"700 bin lira gelir elde etmeyi hedefliyoruz"

Ayvaz, alana dikilen fidanlarda yüzde yüzlük bir başarı elde edildiğini belirterek, "Üç yıl sonra fidanlarımızdan ürün almayı hedefliyoruz. Yıllık ise ortalama 700 bin lira civarında gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Gelir ise tamamen kırsalda yaşayan yöre halkının gelir seviyesinin yükseltilmesi için kullanılacak. Artık lavanta fidanı görmek için Isparta'ya gitmeye gerek kalmayacak çünkü yöremiz lavanta bitkisiyle anılır hale gelecek" dedi.

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