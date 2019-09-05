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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Trabzon kuymağına rakip 'kakışlı kuymak'
Seyahat
DHA
05.09.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Trabzon kuymağına rakip 'kakışlı kuymak'

Gümüşhane'de Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi arasında yer alan ve özellikle yabancı turistlerin kahvaltıda tercih ettiği Trabzon kuymağını andıran yöreye has 'kakışlı kuymak' yaparak, hünerlerini sergiliyor. Kaşıkla üzerinde yapılan kakma hareketinden adını alan farklı lezzet, turistlerin yanı sıra müşterilerinden de tam not alıyor.

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Gümüşhane'de Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, tarihi Özdenoğlu Konağı'nda, bir yandan aşçılık eğitimi alırken, bir yandan da kentin yöresel lezzetlerini konağın misafirleriyle buluşturuyor.

Trabzon kuymağına rakip kakışlı kuymak

Öğrenciler, Karadeniz mutfağının vazgeçilmezi arasında yer alan ve özellikle yabancı turistlerin kahvaltıda tercih ettiği Trabzon kuymağını andıran yöreye has 'kakışlı kuymak' yaparak, hünerlerini gösteriyor.

Trabzon kuymağına rakip kakışlı kuymak

Peynir ve mısır unu kullanılmadan, un ve süzme yoğurtla yapılıp tereyağıyla servis edilen kentin yöresel lezzetlerinden kakışlı kuymak, Trabzon kuymağına da rakip olarak gösteriliyor. Farklı lezzet kakışlı kuymaktan tadanlar, bu lezzeti 'Trabzon kuymağı'na kıyasla, daha ekşi bulup, hafif olduğunu söylüyor. Daha çok kahvaltılarda tüketilen kakışlı kuymak adını ise; tereyağını döktükten sonra kaşıkla üzerinde yapılan kakma hareketinden alıyor.

Trabzon kuymağına rakip kakışlı kuymak

"PEYNİR VE MISIR UNU KULLANILMIYOR"

Özdenoğlu Konağı usta öğreticisi Aytunç Tonyalı, kakışlı kuymağın, ilgi gördüğünü belirterek, farklı damak tadı olan yemek çeşidinin; un, süzme yoğurt ve sıcak su ile tencere karıştırılıp yapıldığını söyledi. Tonyalı, "Karışım ocağın üzerine alıp katılaşıncaya kadar pişiriliyor. Ardından başka bir tencerede yakma kıvamına getirilerek eritilen has tereyağı pişen kuymağın üzerinde gezdirilerek müşterilere ikram ediliyoruz. Daha çok kahvaltılarda tüketilen kakışlı kuymağın ismi ise tereyağını döktükten sonra kaşıkla üstüne yapılan kakma hareketinden geliyor.

Trabzon kuymağına rakip kakışlı kuymak

Bu lezzeti bilindik kuymaktan ayıran en önemli özellik ise yapımında peynir ve mısır unundan hariç, normal un ve süzme yoğurt kullanılması. Damaklarda farklı bir tat bırakan ve diğer kuymağa göre daha hafif ve yemesi de bir o kadar kolay olan bu lezzet, gelen müşterilerden tam not alıyor” dedi.

Trabzon kuymağına rakip kakışlı kuymak

"HAFİF VE DAHA YUMUŞAK"


Kakışlı kuymağı ilk defa tadan İsmail Can Koca, tadının hafif olduğunu söyleyerek, “Kakışlı kuymak, daha hafif ve yumuşak. Diğeri gibi yedikçe boğmuyor insanı. Buraya özgü bir tat belli. Diğer kuymakta peynir var ama bunda yok. Onun için biraz daha yumuşak oluyor. Tat olarak da diğerine göre biraz ekşi. Benim epey hoşuma gitti. Herkese öneriyorum. Gümüşhane’ye gelen herkes kesinlikle denemeli” diye konuştu.

 

 

Trabzon kuymağına rakip kakışlı kuymak

 

 

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